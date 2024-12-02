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2 ARALIK 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Yeni Asya TV yayın hayatına başlıyor

Yeni Asya'dan Size
02 Aralık 2024, Pazartesi
Yeni Asya Medya Grubu, yarım asrı aşan yayıncılık tecrübesiyle basın dünyasında köklü bir yere sahiptir.

TV kanalımız, İslâmî değerler yanında demokratik değerlerin savunucusu ve temel insan haklarının destekçisi olarak, geleneksel basındaki birikimini televizyon yayıncılığına taşıyarak izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. 

Bu yeni platform hem geleneksel, hem de dijital yayıncılık ilkelerini harmanlayarak, tarafsız, ahlâkî ve eğitici bir yayın hedefliyor. Ayrıca zaman içinde diğer sosyal medya platformlarında da yayınlarımızla buluşabileceksiniz.

Yeni Asya TV’nin Yayın İlkeleri

• Doğruluk ve Güvenilirlik

Haberlerin doğruluğu ve güvenilirliği, Yeni Asya TV’nin en temel ilkesi olacaktır. Mesela, gündemdeki bir olayla ilgili güvenilir kaynaklardan teyit edilmiş bilgiler paylaşılacak ve spekülasyonlardan kaçınılacaktır.

• Tarafsızlık

Haberlerde hiçbir ideolojiye angaje olmadan objektif bir dil kullanılacaktır.  

• Ahlâk ve Etik Değerler

İslâm ahlâkı ve etik değerlere uygun yayın anlayışı, Yeni Asya TV’nin kimliğini şekillendirecektir. Bu çerçevede, izleyicilere manevî değerleri hatırlatacak programlara yer verilecektir. 

• Toplumsal Barış ve Dayanışma

Toplumun farklı kesimlerini bir araya getiren, ötekileştirmeyi reddeden bir yayın çizgisi izlenecektir. Meselâ, “Birlikte Yaşama Sanatı” gibi programlarla farklı kültürlerin ve inançların barış içinde bir arada yaşama tecrübelerine dikkat çekilecektir.

• İzleyici Memnuniyeti

İzleyicilerin taleplerine ve geri bildirimlerine önem veren, etkileşimli bir yayıncılık anlayışı oluşturulacaktır. Meselâ, dijital platformlar üzerinden izleyicilerin öneri ve sorularını anında iletebileceği bir altyapı sunulacaktır.

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Yeni Asya TV Yayın Akışı

• Temel Değerler ve İnsan Hakları

İnsan hakları, demokrasi, adalet ve özgürlükler Yeni Asya TV’nin ana temalarından biri olacaktır. 

• Risale-i Nur’un Işığında Eğitici Muhtevalar

Risale-i Nur’un rehberliğinde hazırlanan programlar, izleyicilere iman ve ahlâk temelli bir bakış açısı sunacaktır. 

• Aktüel ve Toplumsal Konular

Güncel olaylar ve toplumsal problemler, uzman konuklar eşliğinde tartışılacaktır. “Yeni Asya Gündemi” programında, ekonomiden eğitime kadar geniş bir yelpazede analizler yapılacaktır.

• Kültür ve Sanat Muhtevalı Programlar

Toplumun kültürel mirasını tanıtacak ve sanatın farklı dallarını ele alacak içerikler yayınlanacaktır. Meselâ, “Edebiyat Buluşmaları” gibi programlarda yazarlarla söyleşiler yapılacaktır.

• Eğitim ve Gençlik Programları

Gençlere yönelik programlarda, onların akademik başarılarına ve kişisel gelişimlerine katkı sağlanacaktır. Meselâ, “Kariyer Sohbetleri” adlı bir programda uzmanlar, gençlere meslek seçimi konusunda rehberlik edecektir.

• Uluslararası Perspektif

Dünyadaki gelişmeler ve kültürel etkileşimler, global bir vizyonla izleyicilere sunulacaktır. “Dünyadan Notlar” programında, uluslararası önemli meseleler farklı açılardan ele alınacaktır.

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Yayın Konuları ve Program Çeşitliliği

• Haber ve Analiz: Doğru ve hızlı haber, gündem değerlendirmeleri.

• Sosyal ve Manevî Gelişim: İman, ahlâk ve insanlık değerleri üzerine programlar.

• Bilim ve Teknoloji: “Geleceğin Dünyası” gibi programlarla, teknolojik gelişmeler ele alınacak.

• Kültür-Sanat: Belgeseller, sergi tanıtımları, şiir ve müzik programları.

• Eğitim ve Aile: Çocuklara yönelik “Çocuklarla Bilim” programı, aile içi iletişimi ele alan içerikler.

Sonuç olarak Yeni Asya TV, hem mevcut seyirci kitlesinin ihtiyaçlarını karşılamayı, hem de dijital çağın genç nesillerine hitap etmeyi hedefliyor.

 Doğru, tarafsız ve ilkeli yayın anlayışıyla, izleyicilere bilgi, ilham ve rehberlik sunmaya hazırlanıyor. 

 Yeni Asya TV, sadece bir yayın kanalı değil, aynı zamanda bir değerler yumağıdır. 

Doğru, güvenilir ve ilham verici içerikleriyle izleyicilere rehberlik etmeyi hedefleyen kanalımız yakında sizlerle buluşacaktır.

***

Okurlarımız aşağıdaki link üzerinden şimdiden abone olabilirler:

https://www.youtube.com/c/YeniAsyaTV 

Hayırlı ve bereketli haftalar dileriz

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  • Said

    2.12.2024 00:06:18

    Hayırlı olsun 🤲🏼

Risale-i Nur Külliyatı

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