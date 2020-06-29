Zekâttan sonra kurban

Geride bıraktığımız Ramazan ayında zekâtların neşriyat ve vakıf hizmetlerine yönlendirilmesi yönündeki çağrılarımız önemli ölçüde mâkes buldu ve önceki yıllara göre kayda değer ciddî artışlar oldu.

Allah razı olsun.

Geçen hafta ifade ettiğimiz gibi, şimdi sıra kurbanda. Kurban Bayramına sayılı haftalar kala, konuyla ilgili duyurularımız gazetemizde ve internet sitelerimizde çıkmaya devam ediyor.

Fiyatlar yurt içi kurbanlarda 1700, yurt dışında 650 TL olarak belirlendi.

Kurbanlar Yeni Asya Vakfı ile Avustralya Nur Vakfı’nın ortak organizasyonuyla kesilecek.

Yurt dışı kurbanlar yine Avustralya Nur Vakfı’na emanet ve Sudan, Etiyopya, Somali gibi Afrika ülkelerinde kesilip oradaki ihtiyaç sahibi insanlara dağıtılacak.

Okurlarımızın bu konuya da gereken ilgi ve hassasiyeti âzamî seviyede göstereceklerine inanıyor ve bekliyoruz.

Kurban bağışları için irtibat telefon ve adresleriyle hesap numaraları gazetemizde, portalımızda, Yeni Asya Vakfı’nın internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarımızda yayınlanan duyurularda yer alıyor.

Göstereceğiniz alâka ve duyarlılık için şimdiden teşekkür ediyor; “Allah razı olsun” diyoruz.

YENİ ASYA VAKFI BİLGİ ve İLETİŞİM

https://www.yav.org.tr

ONLINE KURBAN BAĞIŞI

https://www.yav.org.tr/bagis

***

Risale-i Nur’un nâşiri Yeni Asya

Gün geçmiyor ki, medrese-i Yusufiyelerden veya dışarıdan Risale-i Nur talebi gelmesin. Bunların her birini imkân sahibi okurlarımızın sponsor desteğiyle karşılamaya çalışıyoruz.

Risale gönderdiğimiz adreslerden gelen teşekkür mesajlarının birkaçını okuyucularımızla paylaşalım:

* Risale-i Nur’un gerçek nâşiri Yeni Asya’dır. Karşılıksız, menfaatsiz, çıkarsız, doğrudan doğruya ecrini sadece Allah’tan isteyen bir ekipsiniz. Sizi tekrar tebrik ediyorum. Bunu niçin yazdım? Çünkü ben birçok yerden Risale-i Nur Külliyatı’nı istememe rağmen işsiz bir insan olduğum için ödeyecek param yoktu, göndermediler. Ama Yeni Asya’dan istedim, anında bedavadan bana kargo ile gönderdiler. Allah razı olsun diyorum. Bu şunu gösteriyor ki: Yeni Asya parayı değil, insanların imanlarını önceledi ve önceliyor. Bana gönderilen Risalelerden imanî olarak çok istifade ettim, ediyorum. Allah razı olsun.

* Talep ettiğimiz ve gönderdiğiniz Risaleleri bugün aldık, çok beğendik. Bugüne kadar devletten yardım isteyip her seferinde reddedilmiştim. Siz bir kerede araştırmadan yolladınız. Böyle bir yardım eline öyle ihtiyacımız varmış ki... Allah razı olsun. Kolay gelsin.

* Eşimin koğuşuna ulaşmış gönderdiğiniz Medrese-i Yusufiye Seti. “Koğuşta Risale olmasına rağmen değişik bir hava oluştu, yenilendik, heyecanlandık” dedi. Tekrar şükranlarını iletti. Çok sağ olun. Onlara orada iyi gelebilecek en güzel hediye...