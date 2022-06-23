"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Birinci Harb-i Umûmî başlıyor

Abdülbakî ÇİMİÇ
23 Haziran 2022, Perşembe
Bediüzzaman’ın Hayatı’ndan Tesbitler-208

Bediüzzaman, zelzele-i kübrâ mahiyetinde olan maddî Birinci Harb-i Umûmî için, beşer dehşetli tokat yiyip o günahkâr medeniyeti zîr-ü zeber edip öyle bir kustu ki, yeryüzünü kanla bulaştırdı tespitini aktarır.

Harb-i Umûmî’yi nev’-i beşere gelen en büyük bir musibet olarak addeder. Ayrıca Harb-i Umûmî’nin dehşetli yangınını Cehennem azabına benzetir. Birinci Harb-i Umûmîde yine ırkçılığın istimaliyle mübarek kardeş Arapların mücahid Türklere karşı zararı görüldüğü hakikatine temas eder. Birinci Harb-i Umûmî ile alakâlı hem Risale-i Nur’da, hem de Tılsımlar’ın zeylinde bazı işaret-i gaybîyeler mevcuttur. Bir kısmını çalışmamıza alarak başlayalım inşâallah.

Birinci Harb-i Umûmî’ye bakan işaretler

“Şol umûmî felâketten sakınınız ki, o yalnız sizden zalim ve mücrim olanlara isabet etmez belki umuma sirayet ve cümlesini perişan eder. Biliniz ki Allah’ın azabı şediddir.”1 Sure-i Enfal’in 24. âyeti olan bu âyet-i kerime tehlikesi umûmî olan fitne ve felâketlerden sakınılması hakkındadır. “Zalemû min küm hassate” Âyet-i kerimenin “sizden zalim olanlar” mânâsına olan fıkrasının 1912-1913 tarihlerini göstermesi ve diğer veçhe-i hesâbiyelerin bunu aynen te’yid etmesi çok şayan-ı hayrettir. Çünkü târihî bilgimize müracâat edince bu târih merkez-i İslâm olan memleketimizde masonların ve Avrupa hayranı İslâm düşmanlarının mukadderatımıza hâkim olduğu ve fiilî te’sîrlerini icrâya başladığı târihtir. Filvakıa ekseriyeti mason olan ve memleketimizi gayr-ı İslâmî bir mecraya sevk etmek ve kendi tabiriyle milleti garplılaştırmak kararıyla işe girişen İttihatçılar bu tarihte milletimizin başına musallat olmuş ve masonluğun emr-i iradesini tatbike başlayarak 1914’te milletimizi Birinci Cihan Harbi gibi milyonlarca kurban verdiğimiz müthiş bir cehennem helâketine sürüklemişlerdir.2 (Haşiye: İttihatçıların içinde dindar ve sahib-i hamiyet hüsn-ü niyet sahibi kimselerin de mevcudiyeti şüphesiz kabil-i inkâr değildir. Fakat onlar masonların umûmî tesiri altında kalmış ve onların ihtirasat ve telbisatına kurban gitmişlerdir. Masonların en kuvvetli icraat-i istikbal zaferini müteakip vaziyete tamamen hâkim olduktan ve emr ve iradeyi ellerine geçirdikten sonra başlar. Bunlarla beraber ittihatçıların kafasının mason olduğu da iddia edilmez fakat masonların telkinatına tabi ve zehirli fikirlerinin te’siratı altında kalmış İslâmiyete düşmanlıkta ve garb hayranlığında onların peşinden giden kimseler olduğu ve mason amaline şuursuzca hizmet ettikleri de muhakkaktır.3) Demek ki 1912 ve 1913’de esbabı saha-i zuhura gelerek 1914’te patlak veren umûmî felâketin te’sir-i tahribkârisi hâlâ insanlığın yakasını bırakmamıştır.4

Şualar’da Harb-i Umûmîye işaretler

“(Fefinnâri lehüm fihâ zefîrûn ve şehiqûn)“Cehennem ateşinde güçlükle ve fecî bir sesle nefes alıp verirler.”5 ise bin üç yüz altmış bir (1361), eğer “fefinnâr”deki okunmayan “ye” sayılmazsa bin üç yüz elli bir (1351) târihini, eğer şeddeli “nun”, asıl itibariyle bir, “lam” bir “nun” sayılsa yine bin üç yüz otuz bir (1331) tarihini ve Harb-i Umûmî âfetinin feryâd-u fîzâr içindeki yangınını göstererek Cehennem ateşinde zefir ve şehîk eden ehl-i şekavetin azabını haber verip, ehl-i imânı fitnelere düşüren şakîlerin hem dünyada, hem âhirette cezalarına işaret eder.”6

Dipnotlar:

1- Sure-i Enfal’in 24. âyeti  

2- Maidet-ül Kur’ân, Hazinet-ül Burhan, 2006, İttihad yayınları, s.110, 

3- Age,s.110 

4- Maidet-ül Kur’ân, Hazinet-ül Burhan, 2006, İttihad yayınları, s.112 

5- Hûd Sûresi, 11:106

6- Şualar, 2013, s.1082

Okunma Sayısı: 106
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    BİK’i ikinci bir RTÜK yapacaklar

    Rusya’da Risale-i Nur’un hukuk zaferi

    Marmaris'teki orman yangınında son durum?

    Dinamo Kiev ile Fenerbahçe Polonya'da karşılaşacak

    Afganistan'da deprem: 1000 kişi öldü, 1500 kişi yaralandı

    Uysal: Ek bütçeden faize 76 milyar

    Suriyelilerin yüzde 80’i geri dönmek istiyor

    Otoriter yapı rahatsız oldu

    66 askeri öğrenciye tahliye

    Güney Kore'de de ilk maymun çiçeği virüsü vakası gözlemlendi

    Ukrayna Genelkurmayı: 34 bin Rus askeri öldü

    Afganistan'daki deprem için Türkiye'den taziye mesajı

    Sri Lanka: Ekonomimiz tamamen çöktü

    81 il valiliğine orman yangını uyarısı

    Uzman Çavuş Sercan Baş, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit oldu

    Bakan Kirişci: Marmaris'teki orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı

    Bütçe sıfırı tüketti

    Durduğum yer demokrasi ve insan hakları

    17 bin göçmen Yunanistan deniz sınırından geri itildi

    Kanada'dan Arakanlı Müslümanlara destek mesajı

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Kırk olsun, al da gel!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kart gaspına bir hukuk şamarı daha
    Ali FERŞADOĞLU

    “Siz devletin selametini istemiyor musunuz?”
    M. Latif SALİHOĞLU

    Demokratlara karşı vazifemiz (2)
    Süleyman KÖSMENE

    Yüksek bir emanet: İnsanlık sıfatı
    Mikail YAPRAK

    Risale-i Nur’da “hâkimiyet-i millet” kavramı
    Cevher İLHAN

    Suriye’ye askerî operasyon ısrarı
    Ali Rıza AYDIN

    Onların da günü var
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Seyahat yoksa sıhhat olur mu?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.