AK Partili dostlar, vebal sizin!

Biliyorsunuz biz yazılarımızda çoğu zaman AKP, bazen de AK Parti diyoruz. Gidişata ve konuya göre değişiyor.

Esasen AKP’li bazı yazarlar da son zamanlarda bu ayrımı yapıyor ve meselâ “AK Parti’de bazı AKP’liler var” gibi şeyler yazıyorlar.

Biz bugün bu ayrıma da atıf yapan bir yazı yazacağız. Başlık o yüzden öyle.

Önce “AK Partili”lerin duyması gereken konforbozan haber:

Yer, Ankara’nın göbeği. Okullar, velilerin gözbebeği.

Emniyet Terörle Mücadele Birimi’nden uzmanlar liseleri ziyaret ediyorlar ve “terör örgütleri hakkında” uyarıcı seminerler veriyorlar.

Çok güzel bir uygulama, değil mi?

Gençlerimizin uyandırılması, illegal örgütlerin ağına düşmekten kurtarılması … devletimizin en önemli görevlerinden biri ve bu yapılıyor. Ne güzel.

Ama dikkat. Minicik bir problem var.

Okulları ziyaret edip uyarıcı seminerler veren görevliler, lise öğrencilerine, hocalarının da bulunduğu ortamlarda mealen şunları söylüyorlar:

“Dininizi öğrenmek için okuldaki hocalar ve camilerdeki imamlar yeterlidir. Cemaatler, tarikatlar vs. tehlikelidir. Hiçbirine yaklaşmayın yoksa başınız yanar, devletin çalışmak ve hatta görmek istemediği türden insanlar haline gelirsiniz. Bizden söylemesi!”

Biliyoruz bazı saf dostlar şimdi bu haberi okuyunca kendi kendilerine şöyle diyecekler: “Bunu da kripto …öcüler yaptırıyor, AK Parti cemaat düşmanı olamaz, masumdur.”

Biz de onlara şunu soruyoruz:

Tamam, bu yanlışları yaptıranlar …öcüler olsun. Yanlışları yapanlar da haydi şuursuz cüceler olsun. İyi de kardeşim bu yanlışları görmesi gerekirken görmeyerek, görmezden gelerek ve hatta tevil ederek siz neci oluyorsunuz?

Devleti koruma adına, bindiğiniz dalı kestirdiğinizin farkında değil misiniz?

Uyanın ey AK Partili dostlar. Samimî olarak istiyoruz. Uyanın.

Yirmi sene sonra, AKP’nin değil, ama sizin partinizin başlangıçtaki ana omurgasını oluşturan cemaatleri kökten biçen destroyer bir devleti el birliğiyle var ettiniz.

Altı yedi sene önce hapisten çıktığı gün “Şimdi Ergenekondan çıkıyoruz. Cemaatlerin, tarikatlerin kökünü kazıyacağız… kınından çıkmış bir kılınç gibiyiz, görevlere hazırız… onların hükümetini, iktidarını yıkacağız… Atatürk devrimini kesin sonuçlara ulaştıracağız” diyen zihniyete teslim olan bir devletiniz var.

Uyanınız ve uyandırınız.