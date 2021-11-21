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21 KASIM 2021 PAZAR - YIL: 52

Damatçı sistemin sahiplenemeyenleri

Ahmet BATTAL
21 Kasım 2021, Pazar
Başlık “damatçı sistemi sahiplenemeyenler” de olabilirdi, ama o zaman onların “içeriden” yani “aslında sistemin adamı” olduğunu ifade edemezdik.

Zira biz AKMHP’nin içine ve azıcık da olsa var olan entelektüel kapasitesine bakarak başlık tesbit ettik. 

Önceki gün AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar’ın “damatçı sistem” hakkında Sorosçuluk’a da atıf yapan şu ikazını aktarmıştık: 

“Geçmişte karşı çıkmış, ağır eleştirilere muhatap olmuş biri olarak söz hakkım var. 50+1, Cumhurbaşkanımıza ve sisteme kurulan tuzaktı. Düzeltilebilirdi, vakti geçti. Yeni tartışma, seçimle ilişkilendirilir. Kazanmaya odaklanmalı, kazanınca biz değiştirmeliyiz.” Ve ardından “tuzağın mimarlarını da açıkça söyleseydi iyiydi. (Ama bilen biliyor ve zaten tarih yazacak). Bu % 50 konusunu AKP’nin ve AKP’lilerin tartışacak hali de mecali de yok.” dedik. 

İki gün sonra bu tartışma hakkında bazı bilgiler geldi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve galiba –galiba diyoruz zira cumhurbaşkanlığının sayfasında ve başka hiçbir resmî kaynakta resmî bilgi yok- Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum hem kendisini ve hem de sistemi savunma adına şunları yazdı: 

“Türkiye’yi değil kendilerini düşünenler, ülke karşıtlığını iş edinenler, hakkımda ‘Sorosçuluk yalanı’ yayma peşindeler. Ne yaparsanız yapın 2007 ve 2017’de iki kez halk tarafından kabul edilmiş, Türkiye’nin sosyolojik ve siyasî istikrarının güvencesi 50+1 kuralından halk vazgeçmez.” 

Tayyar ise bu cevabın kendi tweet’ine cevap olduğunu ve dolayısıyla –her ne demekse- “ülke karşıtlığı” ithamının kendisine yönelik olduğunu varsaydı ve şunları yazdı: “‘Soros’ dedik, ses Uçum’dan geldi. Hak etmediği koltuktan, koltuk sahibi olmayanları ‘kendini düşünmekle’ suçluyor. Cüretkara bak. ‘Asla değişmez’ diyerek Cumhurbaşkanımızı da tehdit ediyor. Hadsiz, kimsin sen!”

Devamı daha okkalı idi zira “mehmetucum.com” alan adlı özel web sayfasında adresini “Külliye” olarak gösterecek kadar damat durumunda olan Uçum’un Erdoğan’a yönelik racon keserek onu sınırlayıp çerçevelediğini ve çevrelediğini ima ediyordu: “Uçum, devlet memurudur. Bir devlet memuru, siyasete racon kesemez. Siyaset yapacaksa, verir istifasını, çıkar er meydanına. Hodri meydan.”

Ardından eski AKP milletvekili ve halen köşe yazarı Mehmet Metiner de kendi topuyla sahaya girdi ve şunları yazdı:

“Görünen o ki Soros’un her yerde her kesimde adamları var. Hep içimizden vurulduk. Başımıza geçirdiklerimizin ihanetine uğradık. Gerekli dersi almadığımızı görmek üzüyor bizi. Şimdilik bu kadar diyeyim.” 

Özeti şu: Kralın ömrü kısaldıkça saray kavgası şiddetlenir. Zaten krallıklarda kral daima ölüm korkusu ile yaşayan bir zavallıdır. Asıl krallar “kral öldü yaşasın yeni kral” diyecek olan damatlar ve damat yardakçılarıdır. 

Bu sebeple iktidar siyasetçisi de iktidar bürokratı da şunun hesabını yapıyor: Erdoğan partinin başından gidince başa güreşen hangi saray ekibi galip çıkar? 

Ama daha önemli hesap şu: O damatlar ve o prensler, Erdoğan aday olur ve seçilemezse kendilerinin bürokraside ve parti içinde ne konumda olacaklarını hesaplamaya çalışıyorlar. 

Hâlbuki cevap belli: 

Damatçı sistem değişmedikçe kellesini kaybetme riski olan yakın-uzak damatlar hep var olacak. 

En garibi de şu: Zamanında bu “damatçı sistem”in ateşli savunucusu olmuş olan “o akademisyenler” hiç topa girmiyorlar. Neden acaba? Devlet korkusu olmasın?

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