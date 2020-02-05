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5 ŞUBAT 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Demokratlar nereden çıkacaklar?

Ahmet BATTAL
05 Şubat 2020, Çarşamba
Dünkü Yeni Asya’da Meral Akşener’in beyanatından hareketle şu haber yer aldı:

“Geçmişte vatandaşın, siyasetçiyi, verdiği sözü tutup tutmaması, hizmet getirip getirmemesi üzerinden tarttığını kaydeden Akşener, ‘2002’den sonra hayat tarzları, aidiyetler ve bu aidiyetler arasında asgarî müştereklerin azaltıldığı, o müştereklerin ortadan kaldırılmasına yönelik pis bir siyasî dille insanların tahkir edildiği, korkutulduğu bir siyasî atmosfer’ oluştuğuna dikkat çekti.”

Biz de dünkü yazımızı şu cümlelerle bitirdik: “Bize yeni bir basın, yeni bir devlet ve yeni bir siyaset anlayışı lâzım. Ama hakikî demokrat olanından. Hatta şart. Acilen.” 

Biz bunları yazıyoruz, ama bir yandan da “Demokratlar kimlerdir ve neredeler?” sorusu en sık duyduğumuz ve üzerinde çokça düşündüğümüz konulardan biri. 

Bu sorunun cevabı için yine siyasete bakmak icap eder. 

Şunu rahatlıkla ifade edebiliriz: Demokratlar toplumun bütün katlarında ve katmanlarında varlar. 

- Evet, dağınıklar. 

- Seslerini duyurmakta zorlanıyorlar. 

- Lider kadrosu bulmakta başarılı değiller. 

- İçlerinde ya da yanlarında çok karışık adamlar da var. 

Ama bunlara rağmen varlar. 

Nasıl anlıyoruz?

Başkentte ve bilhassa taşrada ziyaret ve sohbetlerimizde “bu iş böyle gitmez, bir çare bulmak lâzım” diyen herkes aslında bir tür demokrat adayı. 

- Dini siyasete alet etmekten kaçınmak gerektiğini düşünüyorsa…

- Milliyetçiliğin risklerinden haberdarsa…

- Kemalizm’den ve Jakobenizmden yaka silkmişse…

Bu üç şart tamamsa o kişi demokratlığa oldukça yaklaşmış demektir. 

Turnusol kâğıdı testi de kolaydır. 

- AB’ye ve Ortak Avrupa Değerlerine taraftarsa…

- Müzakere kültürüne hayransa ve yatkınsa…

- İnsan hakları sözleşmelerinin koruduğu değerlere taraftarsa…

Bu üç şart da tamamsa sınavı geçmiş demektir. 

Mesele bunları bir araya getirmek, helvayı yapmak. Bu da siyasetçinin işi. 

Yakın gelecekte, bir değil birden çok parti bu işi birlikte başaracak. Belki de kader Demokratları farklı türden koalisyonlarla ortaya çıkaracak. 

Yakın mazimiz, siyaseti, komünizm tehlikesine karşı “milliyetçi cephe”lere icbar etmişti. Yakın gelecek de istibdat tehlikesine karşı demokrasi cephesine ve hatta cephelerine gebe gibi. 

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