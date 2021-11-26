"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 KASIM 2021 CUMA - YIL: 52

Devlet gibi hükümet ve İsveç Hükümetleri

Ahmet BATTAL
26 Kasım 2021, Cuma
Bizi kıskandığı açık olan İsveç’te bir kadın ilk kez koalisyon kurup başbakan oluyor.

İsveç Meclisi görevini onaylıyor ve fakat hemen ardından koalisyon ortağı Yeşiller Partisi Meclisteki bütçe oylamasında bu koalisyonun değil muhalefetin bütçesine oy veriyor. 

Bir de Kralları var onların ama Kral gibi Kral galiba bu işlere pek karışmıyor. 

Beş on saatlik başbakan Magdalena Andersson bunun üzerine şu açıklamayla istifa ediyor: 

“Meşruiyeti sorgulanacak bir hükümete liderlik etmek istemiyorum. Tek başına hükümet kurmak için yeniden seçilmeyi deneyeceğim.”

Bu cümle bizi uyandırdı.

Meşruiyet kurumsal olarak meşru olmaktır. 

Meşru olmak şer’i olmak yani şeriata uygun olmaktır. 

Onlar bu meşruiyeti nasıl anlar bilemeyiz ama biz gayet iyi anlıyoruz: “Yapıştın mı bırakmayacaksın.”  

Hem mesela o hanım bizde olsaydı biz onun meşruiyetini hiç sorgulamazdık. 

Yapsaydı başbakanlığını. 

Hazır bir iktidar bulmuşken, muktedir de olsaydı. 

Ve hatta bizi de örnek alsaydı. 

Mesela devletle hükümeti birleştirmeyi başarsaydı. 

“İktidarıma vuran devletime vurmuş olur” deseydi. 

Trol ordusu kurup bütçe kaçaklarıyla besleseydi. 

Trolleri ve troliçeleri her Allah’ın günü “hükümetimiz yıkılırsa devletimiz yıkılır” korkusunu yaysaydı.

Vikingleri her fırsatta “devlet eşittir hükümet” gazına getirseydi.  

Akıllı İsveç halkı bu propagandaları yemez miydi? Yerdi.

Hiç istifaya ve meşruiyete ihtiyacı kalmazdı. 

Bunları yapamayınca bizi kıskanıyorlar elbette. 

***

Önceki akşam TRT haberlerinde “İletişim Başkanı Fahrettin Altun”un şahsî öğretmenler günü mesajı “önemli haber” olarak ve muhalefetin haberlerinden bile önde yayınlandı.

Bilmeyen biri bu Kurumun Milli Eğitim Bakanlığı olduğunu sanırdı. Çünkü haberde “Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı” kelimeleri geçmedi. Defalarca ve sadece “İletişim Başkanı” dendi. 

Cumhurbaşkanlığının iletişim işlerini -ne demekse- yürütecek bir kamu kurumunun başındaki bürokratın öğretmenler günü kutlama mesajının metnini “haber metni” olarak TRT’ye hangi kurum gönderiyor dersiniz? 

Ve TRT bu “yazılmış haber”i neden yayınlıyor olabilir? 

Okunma Sayısı: 238
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    4 kişiden 3’ü bir üniversiteye yerleşemedi

    Erken seçim talebi meydanlara taşınıyor

    Çocuklarımıza kural koymakta zorlanıyoruz

    Üretim yapamaz hale gelebiliriz

    Kadına şiddet gününde farkındalık

    Hızla tükendiğimiz için yürüyouz

    ‘Gün’lerini kutlayamadılar

    Sudan durulmuyor

    Son 24 saatte 222 kişi vefat etti

    7 asırlık caminin restorasyonu bitiyor

    Taraftarını dinledi, forma israfına son verdi

    Üç devlet bir BAE

    Maliyeti milletimiz ödüyor

    Kur artışı enflasyonu 7.5 puan arttırır

    Benzin 10 lirayı geçti

    Mutfak tüpü 200 lirayı aştı

    '17 yaşındayım 8 dil biliyorum ve yurt dışına hiç çıkmadım'

    Koca: TURKOVAC için acil kullanım onayı başvurusu yapıldı

    Belçika ile İsrail arasında “etiket krizi”

    7 saatlik başbakan

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Mahşere kalan bir hesap daha (2)
    Ahmet BATTAL

    Devlet gibi hükümet ve İsveç Hükümetleri
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Osman ZENGİN

    CHP mi, yoksa CHP mi?
    Şükrü BULUT

    Üretemeyenler, demokrasi ve bağımsızlığa da ulaşamazlar...
    İbrahim ERSOYLU

    Ekonomik kriz ve çıkış yolu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    “Dış güçlere âlet olmak” ve asıl “mandacılık”
    Risale-i Nur'dan

    Kâinat kitabı bir kalem-i vâhidin yazısı
    Ali FERŞADOĞLU

    Kinaye tabirler yalan sayılmaz!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.