"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 MART 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Dindarlık ve sahte dindarlık

Ahmet BATTAL
30 Mart 2024, Cumartesi
Geçen günlerde bazı kamu kurumlarının yemekhanelerinde öğle yemeği üreten bir yemek işletmesinin sahibi ile sohbet etme imkânı bulduk.

Sohbetimizde sorduğumuz sorulardan biri de şu idi:

-Ramazanda öğleyin o yemekhanelerde yemek yemeyenlerin oranı ne kadar? Kamu kurumlarının öğle yemeği talebi ramazan ayında ne kadar düşüyor? 

Cevap:

-Yaklaşık yüzde yetmişi ramazanda öğle yemeği yemeye devam ediyor. Yemeyenler öğle yemeği yerine iftar yemeği parası alıyor.

Oruç tutanların her geçen gün artması istenir ve beklenirken bu oran gösteriyor ki pek de öyle olmuyor. 

Hele “dindarların iktidarı” denilen iktidar döneminin yirmi iki seneyi bulduğu düşünüldüğünde, geldiğimiz nokta üzücü.

Daha da önemlisi, muhatabımızın -hem de biz sormadan- söylediği şu ilave cümlelerde saklı olan mana:

-Bir de “oruç tutacağım, beni de yemek yiyecekler listesinden çıkarın, onun yerine iftar yemeği parası verin” deyip iftar parasını alan ve görünüşte oruç tutan ama yine de yemekhaneye gelip ya da dışarı çıkıp öğle yemeği yiyenler var ki asıl insanı üzen onlar. 

Geldiğimiz nokta, bilhassa devleti dine hizmet ettirmek için iktidarın dindarlarda olması gerektiğini iddia eden siyaset ve bürokrasi meraklısı müminlerin hedef ve beklentileri açısından hiç de iç açıcı değil. 

Onların bu hedefi suya düştü ve bu hamiyetle de olsa siyaseti ya da bürokrasiyi elde tutma iddiası maalesef çürüyüp çürüttü. 

“Ben topuzcu değil nurcuyum” diyen ama siyasetçi dindarları destekleriyle iktidara taşıyan ve iktidarda muhafaza etmekte olan samimi dindarlar açısından da elbette üzücü bir netice.

Bu neticenin kabahatini “şuna buna, öcüye şucuya” yüklemek bir mana ifade etmez. Dine hizmete az çok ehil olan herkes mesuldür. 

Ama mesuliyetin büyüğü, sivil alanda nur ve nasihatle dine hizmet edebilecek insanların bu enerjisini siyaset topuzlarına, devlete, iktidara ve dünyaya kanalize eden “önder dindarlar”dadır. 

Bediüzzaman’ın “topuz böyle bir zamanda kalbi ıslah etmez” hükmünü onlara anlatamadık ya da anlamadılar.

“Devlet kuvvetiyle dindarlaştırma” kalıpta kalıp duruyor ve kalbe nüfuz etmiyor.

Daha da kötüsü bir tür nifak/münafıklık ortaya çıkıyor, hem de ramazanda bile. Bu büyük bir musibet.

Yine Bediüzzaman’ın “siyaset topuzuyla hareket edilse, galebe çalınsa, o kâfirler münafık derecesine iner. Münafık, kâfirden daha fenâdır. Demek, topuz böyle bir zamanda kalbi ıslâh etmez. O vakit, küfür kalbe girer, saklanır, nifaka inkılâp eder.” cümlelerinden ders alabilenler ise dizini dövüyor. 

Ama bu yetmez. 

Gereğini yapmak ve devletin dizginini adaletli demokratlara vermek şart. 

***

Bugünlerde TRT ve “tabii.com” hakkında fazlaca yazıyoruz. Ama ihtiyaçtan. Yine yazalım:

17.03.2024 sabaha karşı saat 04.38’de TRT’ye ait “tabii com” isimli dijital platformda yayınlanan sahur programında misafir konuşmacı olan eski İstanbul Başvaizi Mustafa Akgül Hoca konuşmasının bir yerinde; “Said Nursi Hazretleri” diye söze başlayıp Risale-i Nur’dan bir cümle söyler söylemez hemen araya müzikli bir reklam girmiş. Akgül Hocaya tekrar dönüldüğünde izleyiciler onun Risaleden naklettiği cümlenin sonunu ancak yakalayabilmiş.

Bu tür uygulamaların bir hikmeti var mıdır Sayın Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu yetkilileri? 

Okunma Sayısı: 193
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Emekli maaşı ile yaşamak açlıkla mücadeleye dönüştü

    Milleti kandırmayın, kes ticareti

    Türkiye o acı ilacı içecek

    Akran zorbalığı hakkında uyarı

    Rusya'ya önceden yazılı "terör tehdidi" uyarısı göndermiş

    Filistinli 12 yaşındaki Zekeriya hastane personelinin yardımına koşuyor

    İsrail, 50 bin dönümlük alanı daha işgal etti

    ABD'de gündem tartışmalı gemi kazası

    Güney Afrika Cumhuriyeti’nin açtığı dava, İsrail'in aleyhine ilerliyor

    Yunanistan'da 5,8 büyüklüğünde deprem

    İsrailli yüzbaşı "Hannibal Protokolü"nü uyguladığını kabul etti

    Belçika, 'Filistin Devleti'ni tanımayı görüşecek

    Bediüzzaman bir âbidedir

    İsveç’ten kovulan alçak provokatör Norveç’e gitti

    Ne yazık ki Gazzeli çocuklar bunu düşünüyor

    Okullar 1 Nisan Pazartesi günü tatil

    Kiliselerden ateşkes çağrısı

    15 günde 81 ton et satışı

    Amerikalılar Gazze’yi destekliyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Muhalefetin çıtası
    Genel

    Türkiye o acı ilacı içecek
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    22 yıldır İsrail’i kim sevindiriyor?
    Ahmet BATTAL

    Dindarlık ve sahte dindarlık
    Genel

    Milleti kandırmayın, kes ticareti
    Eslem Taşdemir

    Ramazanı Bursa camilerinde geçirmek
    Orhan Ali YILMAZ

    Şu İftar, hem de Sahur Programlarımız…
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Emekli maaşı ile yaşamak açlıkla mücadeleye dönüştü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.