Entel âkil dantel mâkil adamlar

Bugün rey verme günü. Bu sebeple siyaset yazmayacağız.

Ama bugün akıl verme günü.

Ve bazılarına akıl vereceğiz.

Ne de olsa “Akıl Misafiri” köşesindesiniz.

AKMHP cumhurunun başkanı Erdoğan geçen günlerde bir televizyon yayınında, muhatabı durumundaki Ahmet Hakan’ı da kast ve dahil ederek, Çözüm Sürecinin Akil Adamlar Heyetinin üyelerine “entel dantel” dedi.

“Entelektüel” demek istedi de “entel dantel”in de bu manaya da geldiğini mi sanıyordu yoksa o heyetin üyelerini gerçekten aşağılamak ya da hafife mi almak istiyordu bilemedik.

Ama konuşmanın kalp kırıcı olduğu açıktı.

O akil adamlar bu konuşmayı duyunca nasıl bir ruh haline girmişlerdir?

Kandırıldığını hissetmek nasıl bir duygudur?

Bu akşam ortaya çıkacak tablo ne olursa olsun, dua edelim ki tartışmasız ve net bir tablo olsun ve bir de milletin ve memleketin hayrına olsun.

Tablonun net olması için sandığa gitmek şart.

Tablonun seçim sonrasında da memleketin hayrına olması için ise siyasetçiye makul nasihat derslerinin sürmesi şart.

Yıllar içinde kandırılanların sayısının artması hayra alamet değil.

Hep yazıyoruz:

Düşmanı sık değişenin dostluğuna güven olmaz.

Dünkü dostlar çabucak düşman oluyorsa ve dünkü düşmanlar da bir hamlede dost makamına terfi edebiliyorsa o siyaset siyaset değildir.

Değişmek herkesin hakkıdır ve bazen gereklidir de.

Pozisyon değiştirmek de değişimin bir parçasıdır.

Ama değişmediği halde değişmiş gibi görünenler ve bu sayede pozisyon değiştirerek güç ve kuvvet elde edenler omurgasızdır. Çoğu sürüngendir ve hatta daha da aşağıdadır.

“Değiştim” diyen ve bunun gereğini yapmaya çalışan kişilere “hayır sen değişmedin ve değişmezsin” demek yanlıştır.

Ama asıl yanlışlık “ben değişmedim” deyip çevresini kandırmaya çalışan fakat aslında değiştiğini herkesin bildiği siyasilerin bu yanlış tutumudur.

Önemli olan, değişimin itici gücünün ne olduğudur.

Önemli olan değişimin samimi ve içten bir değişim mi yoksa rekabetten ve diğer dış etkenlerden kaynaklanan zoraki bir değişim mi olduğudur.

Entelektüellerin de avamın da yeniden ve yeniden hayal kırıklığı yaşamaya ve aşağılanmaya tahammülü kalmadı.

Bugünkü seçimin yüzü hayra dönük samimi değişime kapı açması en büyük duamız ve dileğimizdir.