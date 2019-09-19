Halimizin tefsiri zor

Dünkü gazetede haberi okudunuz. Yemen’deki kriz konusunda Putin şöyle demiş:

“Krizin çözümü için tüm taraflar arasında bir çözüm üretilmesi gerekir. Meselâ bunu da Müslüman ülke olan Türkiye’de bulunurken Kur’ân’dan atıfta bulunmak istiyorum: ‘Allah’ın sözlerini hatırlayınız, siz düşmansınız, ama Allah sizin gönüllerinizi barıştırdı ve sizi dost yaptı.’ Sizi bölen konular arka planda olmalıdır. Manevî yakınlık ön plana çıkmalıdır. Şiddetin kabul edilmezliği konusunda Kur’ân’da sözler var.”

Ardından Suudi Arabistan’ın güvenliği ile ilgili olarak da şu teklifi yapmış:

“Suudi Arabistan’ın kendisini koruması için gerekli yardımı yapmaya hazırız. Suudi yönetimi de bu konuda akıllıca karar alabilir. İran S-300 aldı, Türkiye S-400 aldı, Suudi Arabistan da benzer bir adımla kendi güvenliğini sağlayabilir. Bu sistem Suudi Arabistan’ın altyapısını güvenli bir şekilde koruyacaktır.”

Bu iki bilgiyi nasıl okumak lâzım?

Yeni Asya’nın editörlerinden İsmail Tezer iki türlü okumanın mümkün olduğunu söylüyor.

Birincisi, “Kur’ân’ı referans göstermekle Dünya barışının ancak Kur’ân’ın mesajlarıyla mümkün olduğunu Putin dahi tesbit etmiş oluyor” denebilir.

Onun bu sözleri Rusya namına söylediği düşünüldüğünde Bediüzzaman’ın “Rus da dinsiz kalamaz, geri dönüp Hıristiyan da olamaz. Olsa olsa … Kur’ân ile bir musalaha veya (Kur’ân’a) tabi olabilir” tesbitinin doğrulanmakta olduğunu gösterir.

İkinci yönden bakıldığında bu konuşmada İslâm Dünyası namına utanç verici, tarihî ve acı bir mesaj var.

Zira bu bir kaç cümleyle, İslâm Dünyasının durumunu özetlemiş olan Putin, demiş oluyor ki “ya siz Kur’ân’a uyar ve aranızda barışı tesis edersiniz ya da biz sizi birbirinize düşman etmeye ve silâh satmaya ve devam ederiz.”

Gerçekten ibret almamız gereken bir durumla karşı karşıyayız. “Ey Müslümanlar, aranızdaki dargınlığı, kırgınlığı bırakın, kavgaları bitirin, birleşin” diyen bir lider var ve o lider Müslümanların “lider”lerinden biri değil. Değil, ama “bunlar birleşince güçlenirler ve benim gücüme karşı bir güç oluştururlar” da demiyor.

Bunun sebebi bir özgüven yüksekliği midir? Yoksa bir başka hesap mı var?

Putin’in samimiyeti açısından bakıldığında, hangi yorum doğru kabul edilecek olursa olsun, bizim için sonuç değişmiyor.

Aynı şekilde bizim halimizi nasıl düzelteceğimiz açısından da sonuç değişmiyor. İttihad-ı İslâm tek çare ve öncü rolü sebebiyle kilit ülke Türkiye.

Ve çare belli: AB’nin örnekliğinde bir İttihad.