"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 MAYIS 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

İmamın mal beyanı-2

Ahmet BATTAL
23 Mayıs 2024, Perşembe
Yeni Asya A.Ş. Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Muhterem İzzet Atik bir süre önce aynı başlıkla yazdığımız yazımızdaki şu cümlenin açıklanmasını ve geliştirilmesini teklif etti:

“Diyanet bünyesinde olup hac organizasyonu yapan veya Diyanet’in akçeli işlerini yürüten ya da Diyanet Vakfının malını muhafaza eden ve harcayan kamu görevlileri elbette denetlenmeli. Zira onlar dünyevî yönü de olan bir iş yapıyorlar. Ama, ‘in ecriye illâ Alallah (benim ücretimi ancak Allah verir)’ diyerek din hizmeti gören ve devletten aldığı aylığı; verdiği hizmetin karşılığı (ücreti) olarak değil iaşe bedeli (maaş) olarak alan din görevlilerinin, rüşvet ve yolsuzlukla ve dolayısıyla mal beyanı ile ne alakası olabilir ki?”

Bu cümlelerimizin birinci kısmını açalım:

Evet, din görevlilerinin ihlas ve samimiyetle hizmet edebilmeleri için mali konulardan mümkün olduğu kadar uzak durabilmeleri şart.

Ama maalesef günümüzde onların önemli bir kısmının, mali işlerle bir şekilde ilişkili hale geldiği ya da getirildiği anlaşılıyor.

Bilhassa Cuma ve Bayram Namazlarında toplanan paraların hesap kitabının yapılması, ilgililere ulaştırılması ve benzeri konularda din görevlilerinin de -belki de mecburen- görev aldıkları anlaşılıyor.

Ve bunun, onların nasihatinin etkisini kıracak şekilde dedikoduya sebep olan bazı yönlerinin olduğu da anlaşılıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığının bu konuda aldığı ya da almayı düşündüğü tedbirler meseleyi kısmen çözüyorsa da galiba halen de bazı açıklar var ve bu açıklar çoğunlukla bu konulardaki prensip yetersizliğinden değil uygulamadan ve denetim eksikliğinden kaynaklanıyor.

Bunlardan birini geçen haftalarda yaptığımız bir Adana ziyaretinde, Adana Merkez Sabancı Camiinde bizzat yaşadık.

Ön bilgi:

Sabancı Vakfı’nın (Hacı Ömer Sabancı Vakfı) web sayfasındaki bilgiye göre birçok yönden Türkiye’nin ilklerinden sayılan ve Türkiye Diyanet Vakfı ile Sabancı Vakfı’nın ortaklaşa yaptırdığı bu caminin mülkiyeti Adana Diyanet İşleri Vakfı’na ve kullanım hakkı da Adana İl Müftülüğüne aitmiş.

İlginç olay şöyle cereyan etti:

Aracımızla caminin otoparkına girerken görevli, bize, elindeki makbuz koçanından önceden koparılmış bir otopark makbuzu uzattı. Ücretimizi ödeyip girdik ve park ettik. Camide vazifemizi eda edip aracımıza döndük. Otoparktan çıkarken aynı görevli aracımızı durdurup verdiği makbuzu geriye istedi. “Neden” diye sorduk “bize lazım” dedi. Şaşırdık. Ama makbuzu da geriye vermedik (muhafaza ediyoruz). Ancak araçtaki arkadaşlarımızla müzakere ettiğimizde hem girişte bize daha önceden koparılmış bir makbuzun verilmesi hem de çıkışta geri alınmak istenmesi, görevlinin aldığı parayı kayıt dışına çıkarmayı istediği şüphesini doğurdu.

Bu basit ve net örnekle ortaya konulan konu sadece Sabancı ailesinin adını ve imajını ilgilendirmiyor. Aynı zamanda Diyanet’in akçeli işlerinin denetimi ile de ilgili.

Diyanet’in bu zor konuyla ilgili ihlaslı görevlilerinin akçeli işlerde hileleri ve dedikoduları önlemek için gayret ettikleri açık. Ama muhakkak suretle çözülmesi gereken bir mesele de var. Aksi halde din hizmetlerinin manevi kalitesi arzu ettiğimiz seviyeye çıkamaz.

İlk yazımızdaki iki cümleyi tekrar ederek bitirelim: “Bu yazıda maksadımız, işini hakkıyla ifa eden ihlaslı ve muhterem din görevlilerini rencide ya da rahatsız etmek değil. Buna kimsenin hakkı yok.”

Okunma Sayısı: 319
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze'deki soykırım 229 gündür sürüyor: 35 bin 709 Filistinli katledildi!

    "Gazze kasabı" bugün de protesto edildi

    Norveç, İrlanda ve İspanya'nın Filistin Devleti kararı Netanyahu'yu rahatsız etti

    ''Avrupa’dan çok olumlu haber aldığımız harika bir gün''

    'Tarihi Ermenistan' arayışımızı durdurmamız gerekiyor

    ABD - Greenfield'da şiddetli fırtına: Çok sayıda kişi öldü

    Ankara'ya gök gürültülü sağanak uyarısı

    Atalanta, tarihinin ilk Avrupa kupasını kazandı: Lookman, UEFA tarihine geçti, Leverkusen, 51 maç sonra kaybetti

    Piyade Er Vedat Zorba, Pençe-Kilit bölgesinde şehit oldu

    Tahran'da cenaze namazı kılındı

    Gıda enflasyonu artarak sürecek

    Seferberlik yetkisi Erdoğan’a verildi

    Netanyahu hukuktan kaçamaz

    Tutuklama talebine destek büyüyor

    'Asıl tasarrufu Erdoğan yapsın'

    Esnafın hali kimin umurunda?

    İsrail, Filistinlilere 75 yıldır zulmediyor

    Ne yapacak bu çiftçi?

    Tasarruf paketine dava

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni yargı paketi
    Mikail YAPRAK

    Borçlunun duası
    Cevher İLHAN

    “Helikopter kazası!”
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kırk yıllık karizma bir günde çiziliyor
    Ahmet BATTAL

    İmamın mal beyanı-2
    C. Said Demirdöğmez

    Levent Vardar Ağabeye ithafen
    Faruk ÇAKIR

    İsrail ne umdu ne buldu?
    Fatma Eren

    Eski dostlar
    Süleyman KÖSMENE

    Kur’ân’ın mu’cize olduğu kırk açı - 3

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.