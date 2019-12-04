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4 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

İnteraktif şerh: Risalepedia

Ahmet BATTAL
04 Aralık 2019, Çarşamba
Pazar günü Düzce’de önemli bir planlama toplantısına iştirak ettik.

Yeni Asya Vakfı’na bağlı Risale-i Nur Enstitüsü Danışma Kurulu, Enstitü Sekreteri Ahmet Dursun’un organizasyonu ve Düzceli akademisyenlerin ev sahipliğinde, geçen yılı değerlendiren ve gelecek yılı planlayan bir toplantı yaptı.  

Enstitünün faaliyetleri ve bilhassa Konya’da iki hafta önce icra edilmiş olan “Risale-i Nur ve Tıp” Kongresi değerlendirildi. 

Uzmanlık alanlarına hitap eden bu tür programların benzerlerinin tekrar tekrar düzenlenmesi ve sonuçların basılı metin olarak duyurulması gerektiği kanaatine varıldı. 

Gelecekle ilgili planlara gelince: 

1. Genç üniversitelileri araştırmaya ve akademisyenliğe teşvik etmenin “şerh, izah ve tanzim” vazifesi açısından önemi ve gerekliliği üzerinde duruldu. 

2. Köprü Dergisi ve diğer yayınlar eliyle yapılacak yayıncılık faaliyetleri için yazar adaylarını teşvik etmenin faydaları tesbit ve teyit edildi. 

3. Enstitü’nün Ankara Şubesi’nce düzenlenen Köprü Dergisi Makale Yarışması ve benzeri yarışmalara gençleri teşvik etmenin önemi ve bu teşvik işinde bilhassa kıdemli Yeni Asya okuyucularının da gayretinin kıymeti üzerinde duruldu. (Yarışma hakkında bilgi almak için “RNEank@gmail.com” e-posta adresiyle yazışmak yeterli.)

4. Enstitünün beş sene önce organize ettiği Risale Yayıncıları toplantılarına kaldığı yerden devam etmenin hem nüsha birliğini sağlamak ve hem de diğer alanlarda da işbirliğini geliştirmek için önemi vurgulandı. (Bu arada çeşitli merkezlerde nüsha karşılaştırmalı olarak müzakereli okuma yapan ekiplerin, okurken tesbit ettikleri imlâ ve nüsha farklılıklarını yayınevinden İsmail Tezer’e whatsapp ile 0506 - 125 83 60 aracılığıyla bildirmelerinin önemi de anlatıldı).

5. İnternet yayıncılığına geçişle ilgili olarak kullanılabilecek bütün imkânların acilen seferber edilmesi gerektiği görüşüldü. 

6. Yabancı dilde yayınlar ve bilhassa bazı akademik makalelerin İngilizce, Rusça, Arapça gibi dillere de çevirisi için yeni ekiplerin kurulması gerektiği anlaşıldı. 

7. Cep telefonu uygulaması olarak, Risale-i Nurlar’ın metninin yanında, yine internet ortamında ve interaktif yolla ulaşılacak ve vikipedia örneğinde olduğu üzere ulaşan herkes tarafından ortaklaşa geliştirilerek denetimden geçirilip internet üzerinden yayınlanacak şekilde şerh ve izahının da yapılmasının mümkün ve gerekli olduğu teyit edildi. 

Bu hizmetin de, mazisi, müktesebatı ve istikbale dair iddiası sebebiyle ancak Yeni Asya Medya Grubu tarafından yapılabileceğine işaret edildi. Bu ürünün, malî yönü netleştirilmiş, projelendirilmiş bir iş olarak hamiyet sahiplerinin himmetini beklediği anlatıldı.  

Himmet sahiplerine ve işin sahiplerine duyurulur. 

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