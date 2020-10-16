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16 EKİM 2020 CUMA - YIL: 51

Işık kimin içinde

Ahmet BATTAL
16 Ekim 2020, Cuma
Dünkü yazımızda aktardığımız “ışıklar yanıyor” polemiği ile ilgili olarak önceki gün sonraki saatlerde ayrıca şunlar yaşandı:

Anayasa Mahkemesi konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve “AYM’nin herhangi bir üyesinin şahsî sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar Anayasa Mahkemesi’nin kurumsal görüşünü yansıtmaz” deyip kenara çekildi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop AYM’yi kapatma arzusunu da ima ederek “Bu ülkede darbeci karanlık kafaları aydınlatacak ışığın anahtarı tektir ve o da aziz milletimizin iradesidir. Gereken her durumda o irade sağduyu ile ışıkları açar ve lüzumsuzsa da kapatır.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili soruyu, nedense işi AYM’nin kurumsal yapısına da bağlayarak şöyle cevapladı:

“Burada özellikle bireysel bir tweet olarak bunu değerlendirmek doğru olmaz. Çünkü bütün ‘çalışıyoruz, ışıklarımız yanıyor’ ifadesiyle zaten bir bütünü ifade eden, adeta bir kolektif yapıyı ifade eden bir yaklaşım burada söz konusu. Çok talihsiz bir açıklama, bu talihsiz açıklamayı keşke yapmamış olsaydı. Kaldı ki, bir üyenin üzerine böyle bir şey düşmezdi. AYM üyesinin adeta böyle bir sürecin içerisinde farklı bir şekilde yer alması, adeta bir siyasete soyunmuş olması, çok arzu ediyorsan bu işi, istifa edersin, gelirsin, siyasetin içine girersin, siyasetin içinde bunu da, bundan daha ötesini de söyleme şansını da yakalarsın.” 

Ayrıca Erdoğan işin gereğini yapmanın da AYM Başkanına ve AYM’ye ait olduğunu söyledi ve AYM’nin yeniden yapılandırılması konusunda istekli olduğunu da belirtti.

Bunun üzerine AYM üyesi Engin Yıldırım şu ek açıklamayı yaptı:

“… insanî bir yanılgıyla yanlış yorumlanmaya müsait şekilde paylaştığım mesaj dolayısıyla kamuoyundan özür diliyorum.”

Böylece görünüşte dalgalar duruldu. Bir taşla birkaç vuruldu. AYM İncek tepelerinden yuvarlandı, top ayağa düştü, mahkeme birilerinin gözünden düştü, kamuoyu yeni rejime uygun yeni AYM’ye hazır hale getirilmeye çalışıldı. 

Başarılabildi mi? Hayır. Zira AKMHP hızla oy kaybediyor. Anayasa değiştirecek güce yeniden erişmesi ise mümkün görülmüyor. 

Anayasa Mahkemesi’nin ışıklarının insan hakları için yanması ile genelkurmayın ışıklarının iç siyaseti dizayn için yanması aynı şey midir?

Bir Anayasa Mahkemesi üyesinin “Mahkememiz gece gündüz görevinin başındadır” anlamına da gelebilecek bir ifadesini alıp “bu adam darbe istedi” demek ne kadar makuldür?

Bugünkü AYM’nin sırtını yaslayabileceği bir genelkurmay mı var ki böyle bir ihtimalden söz ediliyor? Ya da bu güne kadar AYM askeri göreve mi çağırdı ki bu yeniden muhtemel olsun? 

O halde ne oluyor? 

Bizce olan şu: Somut adalet demek olan hukuk devleti ve insan hakları vurgusu ile ne idüğü belirsiz millî irade vurgusu bir defa daha çatıştırılıyor. 

Ve bu çatışmadan iktidarın kârlı çıkacağı varsayılıyor. Ama bu sefer zor. 

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