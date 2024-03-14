"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 MART 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

İstanbul’u sevmezse gönül…

Ahmet BATTAL
14 Mart 2024, Perşembe
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için girilen yarışta Ekrem İmamoğlu’nun ikinci seviyeden rakibi Murat Kurum gaf üstüne kef yapıp duruyor.

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy’la yaptığı röportajda, küçükken ailesinden gizli ehliyetsiz araba kullanmış olmasını “çocukluk yaramazlığı” olarak görmesi ve bunu basit bir şeymiş gibi sunması hayli tartışma konusu olmuştu.

Bir bürokratın bir “deli cesareti”ni basit bir yaramazlık olarak görüp nakletmesi en çok birinci seviyeden abisi (ya da baba vekili) Recep Tayyip Erdoğan’ı korkutmuş olmalı. 

Öyle ya, onu öyle yapan Kurum, Erdoğan’ın vermediği yetkiyle bürokraside kim bilir ne işler çevirmiştir ve çevirecektir. 

Hoş, akla şu da gelebilir: Belediye başkanı halktan yetki alır, karar vermek ve icraat yapmak için devletin cumhurbaşkanına da kendi partisinin genel başkanına da danışması bile gerekmez. 

Ama o bir Murat Kurum. Onun için farklı durum.

Kurum’un, aynı programda, kısa sorulara kısa cevaplar bölümünde “köy mü, şehir mi” sorusuna yine boş bulunup “ben belediye başkanlığı filan istemiyordum, iteklediler, düştüm” dercesine “köy (çünkü) daha doğal” demesi de oldukça ilginç tartışmalara sebep oldu.

Akla gelen en önemli soru “şehri sevmeyen birinin şehremanetini nasıl yürüteceği” idi. 

“AK Parti’nin bunca kadrosu içinde Erdoğan gibi İstanbul sevdası olan ya da en azından şehri seven bir aday yok muydu” sorusu da haklı ve mantıklıydı.

“İstanbul zaten megaköy olmaya durdu. Kurum gelir de bu arada Abisi Erdoğan giderse acaba tam megaköy mü olur” diyenler de haksız değil. 

***

Türk Hava Yolları iftar saatine denk gelen iç hat uçuşlarında, ikram menüsünü, içine bir hurma üç zeytin koyarak da olsa bir iftar menüsüne dönüştürüyormuş. Bu çok güzel bir uygulama.  

Ancak görevliler duruma göre koca uçakta iftardan sonra ikram dağıtmaya başlayınca ve oruçlu olan olmayan ayrımı yapmaksızın her zamanki gibi herkese sırayla dağıtım yapınca iftar açmayı bekleyen ama dağıtımın sonunda kalanlar için bu bekleme dönemi bir tür küçük eziyete dönüyormuş. 

Bir okuyucumuz “acaba iftarlık isteyenlere önden ve hızlıca, sadece sudan ve iki hurmadan oluşan bir iftar paketi dağıtılamaz mı?” diye soruyor. 

Yetkililer, “müftülere sorduk, o bekleme de sevapmış, beklesinler” de diyebilir ya da mevcut uygulamanın başka bir maslahatı da olabilir. Bilemiyoruz. Ama çaresi varsa güzel bir yol olur. Bizden hatırlatması.

***

Yine bir okuyucumuzun şöyle bir ricası var:

Ramazanın ikinci sahurunda TRT-1’in sahur programını “Devletin dijital platformunda (tabii.com)” izlerken Kur’an tilaveti arasına birkaç saniyelik müzikli bir reklam alındığını gördüm ve üzüldüm. Bu yanlışın bilerek yapıldığını sanmıyorum. Yazılarınızın dikkate alındığını biliyoruz. İlgilileri haberdar edebilir misiniz?

Yazmak bizden. Takdiri ve gereği Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu yetkililerinden…

Okunma Sayısı: 277
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    RAMAZAN'I BİZDEN ÇALAMAZLAR

    'İşgalci İsrail, ev sahibi Filistin'den daha fazla hakka sahip olamaz!'

    Yeni dokunulmazlık dosyaları Meclis’e sevk edildi

    İşverene işsizden 2 kat daha fazla kaynak aktarıldı

    Dövizin ateşi sönmüyor

    İnsanî krizin sebebi İsrail

    Demokrat gelenek Ege’den doğdu

    Ette dışa bağımlı olduk

    Putin, gerektiğinde nükleer savaşa hazır olduklarını söyledi

    Rusya Google'a yaklaşık 44 bin dolar para cezası verdi

    ABD'li senatörlerden Biden'a bir çağrı daha: "İsrail'e silah göndermeyi durdur"

    Lazzarini: Gazze'de öldürülen çocuk sayısı, son 4 yılda savaşlarda öldürülen çocuk sayısından fazla

    Süper Kupa maçının bilet geliri, depremzede vatandaşlar için bağışlanacak

    Ramazan başladı, ama katliam devam ediyor

    Gazze’den etkilenip Müslüman oldular

    Bu gidiş nereye?

    Gıda fiyatları fren tutmuyor

    Cari açık beklentileri aştı

    Adalet olmadan başarılı olamazsınız

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gazzelilerin manevî zaferi
    M. Latif SALİHOĞLU

    İspanya’dan Selanik’e büyük göç
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    İstanbul’u sevmezse gönül…
    Süleyman KÖSMENE

    Gidenin dönmesi mümkün müdür?
    Cevher İLHAN

    Vatandaşlar susturuluyor
    Mikail YAPRAK

    Seçimi kaybetmek
    Risale-i Nur'dan

    Ramazan-ı Şerifte sevab-ı a’mâl, bire bindir
    Genel

    RAMAZAN'I BİZDEN ÇALAMAZLAR
    Raşit YÜCEL

    Bir Enver Tezer vardı…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.