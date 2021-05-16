"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 MAYIS 2021 PAZAR - YIL: 52

İşte AKP, işte demokrasi

Ahmet BATTAL
16 Mayıs 2021, Pazar
AKP Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan sosyal medya hesabından şu duyuruyu yapıyor:

“Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanlığı Mert Nazmi Vizili’ye emanet. Kardeşimize yeni görevinde başarılar diliyorum. Görevi devreden Gençlik Kolları MKYK Üyemiz Muhammed Zahid Bayram kardeşimize gayretlerinden ötürü teşekkür ederim. Balıkesirimize hayırlı olsun.”

Balıkesir’e hayır işlerini bilmeyiz, ama bu “atama”nın demokrasimize çok faydalı ve milletimize çok hayırlı olacağı kesin. 

Zira bu atamayla “takke düşüren bir icraat” daha yapmış oluyor AKP. 

Hem de gençleri eliyle…

Zira Mert Nazmi Vizili Balıkesir AKP Gençlik Kolları Başkanlığı’na atandıktan sonra meraklılarınca hakkında yapılan açık kaynak arama ve araştırma faaliyeti sonucunda bir de görülüyor ki geçmişte AKP’yi ve Erdoğan’ı eleştirmiş, biralı küfürlü tweet’ler atmış.

(CHP’liler de yakalayınca dalgasını geçmeye başlıyor.) 

Düşünebiliyor musunuz AKP’nin sayesinde ülkemizin demokraside geldiği noktayı.

AKP bir muhalifini daha ikna edip AKP’ye katmayı başarıyor.

Ya da AKP o kadar demokrat ki kimseyi fikirlerinden ve eski fikirlerinden dolayı yargılamıyor. Kiminle olsa beraber çalışabiliriz diyor.

Desek de …

Tam öyle değil galiba!

Zira haberler doğruysa muhalif tweet’leri ortaya çıkan yeni İl Gençlik Başkanı hesabını kapatmış.

Bu genç Balıkesir’in Sındırgı’sına bağlı Mandıra Beldesinin AKP belde teşkilâtının üj bej gençten oluşan gençlik grubunun başkanı değil. 

Koskoca Balıkesir Gençlik İl Başkanı. 

Habere göre aslında “hesabını kapatmak zorunda kalmış”.

Bundan ne anlayacağız?

AKP’nin mazisi, istikbali hakkında çok bilgi veriyor. Alana ve anlayana. 

Öncelikle AKP’nin “adam bulmak” konusundaki sıkıntılarını dışa vuran bir örnek bu. 

Bilhassa gençlerden adam bulmak konusunda bu ölçüde sıkıntı çeken bir partinin taşra teşkilâtının, üstelik iktidar nimetlerine rağmen, ne durumda olduğunu tahmin etmek mümkün. 

İkincisi ise bulduğu adamların omurgalı duruş sahibi olup olmadığı meselesi.

AKP’de görev alınca eski tweetlerini gizleyecek kadar kendine güvensiz gençleriyle AKP öncülüğündeki demokrasi nereye gider? 

Okunma Sayısı: 193
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Şampiyon Beşiktaş

    Abbas ile Biden telefonda görüştü

    Son 24 saatte 11 bin 472 vaka gözlemlendi

    Olağanüstü kuraklık

    En acı faturayı esnaf ödedi

    Beyaz Saray'dan İsrail'e sönük tepki

    Al Jazeera: İsrail'in yaptığı gerçeği engelleyen barbarca bir eylem

    Amerikan AP haber ajansı: İsrail saldırısı karşısında dehşete düştük

    İsrail, Al-Jazeera ile Associated Press ofisinin de olduğu binayı vurdu

    Nekbe'nin 73. yılında yine tehcir, yine zulüm, yine felaket...

    'Yoğun bakım hastalarının yaş aralığı aşılamayla düştü'

    'BMGK, İsrail'e karşı bir an önce harekete geçmeli'

    İsrail'e karşı uluslararası alanda hangi hukuki adımlar atılabilir?

    "Gazze'de sivillerin hedef alınmasının tüm sorumluluğu İsrail'e aittir''

    Süper Lig'de şampiyon ve küme düşen son takım belli oluyor

    Fransa Filistin Dayanışma Derneği Başkanından dünyaya önemli mesajlar

    Gazze'de İsrail'in katliamı devam ediyor: Şehit sayısı 139'a yükseldi

    1 milyar 400 milyondan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı

    Günlük vaka sayısı açıklandı

    'Çocukları aşılamayı bırakıp fakir ülkelere aşı gönderin'

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    İşte AKP, işte demokrasi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Filistin ve İsrail
    Misbah ERATİLLA

    Uzaktaki babamdan, yakınımdaki çocuğuma
    Risale-i Nur'dan

    Silâhın ve kalen, İslâm kardeşliği
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Halkçılar, Dindarlık ve Demokratlık
    Oğuz Yiğiter

    Ölü taklidi yapanlar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    ALAEDDİN ERDOĞAN

    Yaşamak, değişime ayak uydurmaktır
    Genel

    Mustafa Kılıç Hoca da Hakk’a yürüdü
    Cihan CAMBAZ

    Faydalı açlık

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.