Kızımız hanım da …

AKMHP cumhurunun başkanı Erdoğan’ın “özel tercümanı” olarak vazife üstlenen saray danışmanı Fatma Gülhan Kavakçı Abushanab Hanımefendi’ye böyle bir görev yaptırılması konusunu biz de eleştirmiştik. Ama biz o zaman radara girmemiştik.

Erdoğan’ın ABD Başkanı Joe Biden’la görüşmesi sırasında özel tercüman olarak yine aynı Hanımefendi’den istifade etmesini (basında birileri pek çirkin bir biçimde “kullanmasını” demişler) Kemal Kılıçdaroğlu da eleştirdi ve bu sırada kendisi için “hanım kızımız” ifadesini kullandı.

İfadeleri aynen şöyle:

“Ayrıca çevirmen hanım kızımızdan, yüzbinlerce Afgan sığınmacının ülkemize gelmesine yol açan o toplantıda Biden ile neler konuşulduğunu seçimlerden sonra devletimize açıklamasını talep edeceğiz. Verilen her yetki, sorumluluğu ile birlikte gelir. Kendisi de bunu bilecek yaştadır.”

Bunun üzerine Hanımefendi’nin avukatı Kılıçdaroğlu’nu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet etti. (Reklam olmaması için avukatın adını veremiyoruz. Ama bilen zaten biliyor, arayan da bulur.)

Avukatın twitter üzerinden paylaştığı dilekçenin birinci sayfasına göre suç 15.07.2022’de işlenmiş ama hemen yanındaki nota göre “devam etmektedir”. Nasıl devam ettiğini tam anlayamadık ama bu kısmı geçelim.

Konu, basında “Kılıçdaroğlu o Hanımefendiye ‘hanım kızımız’ dedi diye şikayet edildi” şeklinde aktarıldı.

Zira Sanayi Bakanı Varank bu açıklama üzerine “Türkçe ve İngilizce’yi ana dili gibi konuşan, profesyonel tercüme yapan bir kadına hanım kız diyerek küçümseyen Kılıçdaroğlu, REZİLSİN!” diyerek hakaret etmişti.

Kılıçdaroğlu ise konuyu şöyle izah etti:

“Benim asıl eleştirdiğim nokta görüşmeye özel tercümanın girmesi. Ayrıca bildiğim kadarıyla ABD vatandaşı. Ben buna itiraz ettim. Bana yanıt olarak ‘Anadili gibi İngilizce biliyor’ diyorlar. Burada sorun İngilizce değil, İngilizce seviyesi değil. Neden bir Dışişleri mensubu girmiyor da ABD vatandaşı biri giriyor. Bildiğim kadarıyla Türk vatandaşı da değil. Bu olmaz. … ‘Hanım kız’ ifadesine gelince. Bu Anadolu’da yaygın şekilde kullanılan, nezaket yüklü bir hitaptır. Benim eleştirilerime yanıt veremeyince buradan saldırıyorlar. Komik bir durum. Ama onlar halktan Anadolu’dan koptukları için bu kavramları da unuttular. Kibirlerinden ‘hanım kız’ hitabının bile ne anlamı geldiğini unutmuş görünüyorlar.”

Hemen hemen tamamıyla doğru bir izah ve savunma.

Kavakçı’nın avukatının Kılıçdaroğlu’na isnat ettiği suç sadece hakaret değil. Dilekçede; tehdit, nefret ve ayrımcılık, görevi yaptırmamak için direnme ve kamu görevlisine hakaretten söz ediliyor.

Bizce ortada bir suç filan yok, o ayrı mesele.

Sonuçta bir ceza verilip verilmeyeceği de çok önemli değil.

Ama bu tür şikayetlerin sosyal etkisi meselesi önemli.

Asıl amaç muhalefeti yargı sopasıyla korkutmak ve denetleyemez ve dolayısıyla işleyemez hale getirmek.

Bu tür şikayetler ve davalar muhalefet üzerinde ne kadar etkili olur bilinmez. Hatta ters etki de yapabilir. Varank’ın telaşla araya girmesi de ayrı bir gösterge.

Asıl problem ise basının bu tür olaylarda takındığı yetersiz ve anlamsız tavır.

