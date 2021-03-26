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26 MART 2021 CUMA - YIL: 52

Kongreye gel, kongreye…

Ahmet BATTAL
26 Mart 2021, Cuma
Önceki gün AKP’nin Ankara’da yaptığı “lebaleb kongresi” “dikey seçimli, yatay çekimli kongre” olarak kayıtlara geçti.

Dikey seçim meselesi şöyle: 

Kongrede parti içi demokrasinin zirvesini yine gördük. 

Tek aday, tek liste, tekten seçmeli seçim…

(Tek parti dönemi CHP’sinin kongrelerinden farkları hakkında tarihçiler çalışacak.)

Kongrede “Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu” bile seçilmiş. Elbette tekten seçmeli seçimle! 

Üyeler görevlerini zaten iyi biliyorlardır. Bu yazıyı okuyanlar da AKP’den demokrasi dersini alır artık.

Meselâ MKYK’ya seçilen Mücahit Birinci isimli delege şunları yazdı: “Bu kardeşinizi, mensubu olmaktan gurur duyduğum AK Parti MKYK üyeliğine lâyık gören, başta Sn Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız olmak üzere, tüm delegelere, hasılı tüm teşkilâtlarımıza şükranlarımızı sunuyorum.”

Meselâ Şamil Tayyar yazdı: “MKYK üyeliği için güveninden dolayı Cumhurbaşkanımıza ve delegelerimize teşekkür ediyorum.” 

En komiği de Anadolu Ajansı’nın şu haberi: 

“Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan partisinin yeni MYK üyelerini belirledi. Ömer Çelik, yeniden Parti Sözcüsü seçildi.”

“Erdoğan’ın partisi” ha? 

Ya sözcü, kim tarafından “seçildi”? 

Rakipleri kimlerdi? Kimlerle yarıştı? 

Tekadam, tekadam, tekadam…

Dikey çekim meselesi de şu: 

Kongredeki korona tedbirleri konusu basınımızın güzide temsilcileri tarafından muhteşem işlendi.

Meselâ Sabah yazarı Yavuz Donat şunları yazdı: “AK Parti kongre işini çok iyi biliyor; oturma düzeni, sağlık ve güvenlik önlemleri en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş.”

Elbette muzır basın bazı fotoğraflar paylaşıp, “bu ne kardeşim, parklarda sokaklarda millete ceza kesen iktidarın partisinin kongresinde partililer dip dibe, üst üste” filan gibi yalan yanlış şeyler de yazdılar.

Ama işin aslını AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan anlattı: 

“Sizler de medya anlayışıyla takdir edersiniz ki orada yatay bir çekimi dikkate aldığınız zaman, bir kilometrelik alanda insanlar yatay çekimde üst üste binmiş gibi gözüküyor. Oysa o kalabalığın içinde bulunduğunuzda azımsanmayacak bir mesafe vardı. Orada yatay bir kamera çekiminin yanılttığını düşünüyorum.”

Yani demiş oldu ki: Haince yapılıp servis edilen yatay çekim sebebiyle kong- rede insanlar üst üste binmiş gibi gözüküyor, iyi niyetle ve dikey çekim yapılsaydı seyreklik çok güzel görünecekti. Nitekim bizim partimiz ve bizim milletimiz daima dikey ilişkilere ve dikey seçimlere ve dikey çekimlere uygundur.”

Şiirle bitirelim:

Kongreye gel kongreye, 

Koronavirüs bulursun. 

Seçeceksen seç beni, 

Sonra pişman olursun.

Ya da; 

Gel vatandaş, kongreye gel, 

Batan geminin malları bunlar.

Kapanın elinde kalıyor, 

Sudan ucuz bu makamlar…

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