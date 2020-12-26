Köprü Dergisi Makale Yarışması-2021

Bugün Risale-i Nur Enstitüsü Ankara Şubesi’nin neredeyse gelenekselleşen makale yarışmasından bahsedelim.

Gençleri teşvik edelim, cesaretlendirelim. “Elim kalem tutar” veya “zaten tutuyor” diyenlere bir hatırlatma yapmış olalım.

İş basit: “Mevcudu oku, ufkunu aç, biraz araştır ve yenisini sen yaz”.

Malûm, Köprü Dergisi her sayısında bir dosya konusunu işliyor ve eski sayılarına internetten ulaşılabiliyor.

Yarışmacılar bu seneki yarışmada Köprü Dergisinin “KADIN – İnsanın Lâtif Cinsi” başlıklı 113. sayısını internetten ya da basılı metinden bulup okuyacaklar. Makaleleri notlandırıp tahlil edecekler. Sonra kendileri “bu çerçevede ben de bir konu seçebilirim ve ben de bir makale yazabilirim” diyecekler ve oturup bu ana başlığa uygun bir alt başlık çerçevesinde bir makale yazacaklar.

Üstelik bütün bu aşamalarda Enstitü’nün atayacağı akademisyen bir danışmandan akademik destek alacaklar.

“Ben yapabilir miyim?” demeye hacet yok. Yarışmacılara yardımcı olmak üzere her bir yarışmacı için bir danışman görevlendirilecek.

Katılım için herhangi bir yaş, cinsiyet, yer vb. sınırlaması yok.

Ödüller küçük, ama sebebi sebebiyle kıymetli: Birinciye 2000 TL, ikinciye 1500 TL ve üçüncüye 1000 TL.

Uygun bulunan makaleler ayrıca Köprü Dergisi’nin gelecek sayılarından birinde yayınlanacak.

Her halde en büyük ödül de bu olur.

Yarışmaya önceden kayıt yaptırmak ve danışman talep etmek zorunlu.

Daha geniş bilgi almak ve yarışma yönergesini istemek için yarışma sekreteryasının “RNEank@gmail.com” e-posta adresinden talepte bulunmak gerekiyor.

Haydi gençler, akademisyen adayları, bilhassa genç akademisyenler; şimdi iş zamanı.

Risaleleri şerh etmek bizim işimiz olmalı diyenler. “Kaleminizi işletin.”

Ama elinizi çabuk tutun. Yarışmada son teslim tarihi 16 Nisan 2021.