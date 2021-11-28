Millî güvenlik ve iktisadî hayatımız

Önceki gün toplanan Millî Güvenlik Kurulu sonrası yapılan rutin açıklamanın bir kısmı şöyle:

“Türkiye’nin inşa ettiği sağlam altyapı üzerinde, hedeflerine uygun şekilde yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomi politikalarını hayata geçirme sürecinde karşılaştığı ve karşılaşabileceği sınamalar ile tehditler değerlendirilmiş, Cumhuriyetimizin 100. yılına her alanda olduğu gibi iktisadî olarak da güçlü şekilde ulaşma kararlılığı teyit edilmiştir.”

Bu uzun ve devrik cümlenin metin yazarının kim olduğunu bilemiyoruz.

Ama yayınlanabilirliğini onaylayanların kusurunun olduğu açık. Dikkatli okumamışlar. Cümle düşüklüklerini ve mantık hatalarını görmemişler.

Biz bazılarını gösterelim ki görevlerini ve zaaflarını bilsinler ve bir daha bu hataları yapmasınlar:

- Sağlam altyapıyı “Türkiye’nin inşa ettiği” fikri yanlış. Bu alt yapıyı Türkiye inşa etmemiştir. Bu alt yapı Türkiye’de inşa edilmiştir ve partimiz AK Parti inşa etmiştir. (Bizden önce yoktu netekim.)

- Altyapının sağlam olduğu fikri de yanlış. Sağlam olan altyapı değil, altyapıyı inşa eden liderimizdir. Liderimiz olmazsa altyapımız da çöker üstyapımız da. Ve 2023 hedeflerimiz de tutmaz.

- Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına sınamalarla girdiğimiz fikri de yanlış. Ortada bir sınav filan yok. Ortada düpedüz bir “ekonomik savaş hali” var. Devletimiz ve devletimizle özdeşleşen partimiz ve partimizle özdeşleşen liderimiz bu savaşı en geniş sahada yürütüyor. Savaştan kaçan vatan hainidir.

Gerçi savaştıklarımızla ticaret yapmaya da çalışıyoruz ve başarırsak savaşı kazanmış da olacağız, ama o ayrı mesele.

Gerçi devletimizin 2023 hedefleri biraz şaşacak ve muhtemelen yirmi yıl sonraya sarkacak, ama olsun.

Bu saçma yazı ancak Pazar günü okunabilirdi. O yüzden bugüne nasip oldu.

Ama ekonomik politikaları uygulayabilmek için Millî Güvenlik Kurulu’nun desteğine ve hatta vesayetine ihtiyaç duyan bir iktidarla aynı ülkede yaşamak gerçekten çok zor…

“Üst akıl”ın göklerden gelen kararını uygulayarak Bakanlar Kurulu’nu kaldırıp yerine Millî Güvenlik Kurulu’nu geçiren bir Partinin her dediğini yapan uslu çocuk AKP’lilerin, vesayetten söz ederken “eskiden vardı şimdi yok” diyerek savunma yapması ise gerçekten ironik bir durum.

Vesayeti kaldırabilmek elbette önemli.

Anayasal bir kurum olarak tuttuğun bir MGK’yı birazcık sivilleştirince vesayet kalkmış mı oluyor?

Ya da şöyle soralım:

Nasıl buldunuz yeni AKP’linin yukarıdaki yazısını?

