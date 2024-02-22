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22 ŞUBAT 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Muhtar adaylarının propaganda hakkı

Ahmet BATTAL
22 Şubat 2024, Perşembe
Demokrasi dersimize örnekle başlayalım: Ankara’nın merkezinde eski EGO otobüs parkının olduğu Emlak Konut GYO A.Ş.’ye ait arazide, yatırımcı Pasifik İnşaat’ın yürüttüğü bir mesken inşaatı projesi tamamlanmak üzere.

Dikey mimari. Ama yine de hayırlı olsun. 

Biz işin başka bir tarafındayız. 

Projenin hemen kıyısındaki caddenin yanında Millet Bahçesi var ve bu bahçeye bu konut alanından özel bir üst geçit dahi yapılması planlanmış ama…

Üç-beş bin kişilik toplam nüfusu itibariyle neredeyse küçük bir ilçe büyüklüğünde olan bu alan her nedense ayrı bir muhtarlık dahi olamamış. 

Bu yeni yerleşim yerini, bir ucundaki Konya Yolunun diğer tarafındaki bir küçük ve eski mahalleye yani Emniyet Mahallesi Muhtarlığına bağlayıp o mahalleyi böylece büyütmüşler. 

Elbette bir site yönetimi -ve onunla işbirliği içinde hareket etmesi beklenen bir AVM yönetimi- vardır. (Nasıl bir yönetimdir, Kat Mülkiyeti Kanunu ne kadar geçerlidir o ayrı mevzu).

Projeyi kurgulayanlar, herhalde, “muhtarın ne önemi var” demişler. Ya da bu konu şimdi ilk defa gündemlerine geliyor.

Bütün mahallerde ve o Mahalle’de şimdi seçim var.

Muhtar adayları seçmenlerine ulaşmak ve kendilerini tanıtmak istiyorlar. Mahallede bunu başarıyorlar. Ama Merkez Ankara’da başaramıyorlar. Daha Site girişinde “insört, broşür yassah hemşerim” duvarı ile karşılaşıyorlar. 

Adaylardan biri bize ulaştı. Durumu anlattı ve yardım istedi. 

Sadece o adaya değil yereldeki demokrasiye katkı adına ne yapabileceğimizi düşündük. 

“Yenimahalle İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına gidin ve oradan yardım isteyin” demek istedik ama yapamadık. Zira oradaki başkan hâkimin işini sınırlayıp “bu iş benim işim değil” demesinden korktuk. 

Bir hukukçu olarak ne yapacağımızı ve ne tavsiye edeceğimizi bilemedik. En iyisi “yazalım da adayların eline verelim” dedik. 

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 56. maddesi “Seçim takviminin başlangıcından itibaren seçim propagandasının sona erdiği ana kadar Hoparlörle propaganda, halkın huzur ve rahatını bozmamak ve 50 nci maddenin son fıkrası hükümlerine uymak şartıyla serbesttir.” diyor. 

Yine “Propaganda amaçlı yayın ve malzeme dağıtma” başlıklı 57. madde de şöyle: 

“Seçime katılan siyasi partiler ve adaylar, seçimin başlangıç tarihinden seçim propaganda süresinin sona ermesine kadar, kendilerini tanıtıcı nitelikte broşür, el ilanları, parti bayrağı, poster, afiş veya ses ve görüntü içeren CD, DVD gibi her türlü yayını dağıtmakta serbesttir. Siyasi partiler ve adayların, bu fıkrada belirtilenler dışında herhangi bir hediye ve eşantiyon dağıtmaları, dağıttırmaları veya bunların üçüncü şahıslar ya da kurum ve kuruluşlar aracılığı ile dağıtılması yasaktır. Bu maddede belirtilen yayın veya malzemeleri dağıtacak kimselerin on sekiz yaşını doldurmuş olması şarttır.” diyor.

Yani anlaşılıyor ki adayların sitelerden içeri girmeleri ve el ilanı dağıtmaları ya da hoparlörle tanıtım yapmaları kanunen serbest. 

Kanunen serbest olan, Site Yönetimince yasaklanabilir mi? 

Merkez Ankara Projesinin sahipleri ve web sayfasına göre Sitenin Güvenlik Danışmanı olan “IC TS Global” adlı firma herhalde buna makul bir cevap vereceklerdir. 

Gelelim dersimize:

Demokrasi önce kişinin nefsi ve kalbi arasında başlar. Kalp ve vicdan sorar, nefis hesap verir. Bu hesap sorma ve muhalefet kültürü ailede kökleşir, apartman ve site yönetiminde devam eder, beldede gelişir ve ülke ve dünya çapında demokratik tavırlarla olgunlaşır.   

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Yorumlar

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  • Mustafa Said Kara

    22.2.2024 00:49:29

    Sitedeki insanlar da muhtar kim olacak umursamıyorlardır inanın. Şöyle ki, broşür bırakıp gitmek yerine bir kutu lokum alsalar kapı kapı dolaşsalar kimse engel olmaz. Broşürler sağa sola atılıyor kirlilikten başka bir işe yaramıyor. O kadar çok muhtar adayı var ki her gelen bi tomar broşür bıraksa ne olur bir düşünün.

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