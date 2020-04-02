"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 NİSAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Öğretici skandallar serisi

Ahmet BATTAL
02 Nisan 2020, Perşembe
Yardım Toplama Kanunu adında 1983 tarihli bir Kanun var. Çoğu zaman kimse ciddiye almasa da var. Biz de birkaç kez yazılarımıza konu ettik.

Kanunun özeti şu: Dileyen dilediği gibi başkası adına aleni toplayıcılık/dilencilik yapamaz. “Toplama” işi izinle yapılmalı. Denetimi gereken bir konu ve yöntemi de Kanunda yazılı. (Bu arada hatırlatalım, “sadece verenden almak”, “toplamak” değildir. Toplamada aleniyet ve rastgelelik vardır.)

Mantıklı bir düzen. Aksini düşünmek devletin duygu sömürüsüne göz yumması anlamına gelir. Bu Kanunun varlığını herkese öğreten önceki günkü skandalı biliyorsunuz.

İçişleri Bakanlığı sokağa çıkamayanların mağduriyetlerini gidermek için yapılan yardım toplama işlerinde suiistimali önlemek ve düzeni sağlamak adına bir genelge yayınlayarak bu Kanunu hatırlatıp özetle “önüne gelen kafasına göre yardım toplayamaz, Kanuna uyun, denetlenmeye hazır olun” dedi. İyi de etti.

Ama İçişleri Bakanı’nı yanlış yönlendiren birileri bu arada bir şey daha yaptı ve Belediyelerin yardım toplamalarını da bu kapsamda sayıp engellemeye çalıştı. 

Haklı olarak konu hukukun ve siyasetin gündemine oturdu. 

Genelge “Belediyeler de bu Kanun kapsamındadır ve Validen izin almadan yardım toplayamaz” dedi. 

Bunun siyasî anlamı “muhalefetin elindeki belediyelerin şirinlik yapmasına izin veremeyiz” idi. Zaten herkes de böyle anladı. 

Kanunun 3. maddesi kimlerin yardım toplayabileceklerini sayıyor: “Kamu yararına uygun olarak, amaçlarını gerçekleştirmek, muhtaç kişilere yardım sağlamak ve kamu hizmetlerinden bir veya birkaçını gerçekleştirmek veya destek olmak üzere gerçek kişiler, dernekler, kurumlar, vakıflar, spor kulüpleri, gazete ve dergiler yardım toplayabilirler.”

Her nasılsa İçişleri Bakanlığı bir anda bu kanunun Belediyeleri de kapsadığına karar veriverdi. Ama burada sayılanların arasında Belediyeler yok. “Kurumlar” diye ne idüğü belirsiz bir lâf var, ama Belediyeleri kapsamadığı belli. Öyle olsaydı açıkça yazılmalıydı. Kanunu yazanlar Belediyeleri unutmuş da olamaz. 

Genelgenin bu yönünün yanlış olduğunun basit delilleri var. Bu Kanun kamu denetimine dahil kamu idarelerini değil “özel sektör”ü düzenliyor.

Kanunun 29. maddesi bu Kanuna uymadan yardım toplayanlara verilecek idarî para cezalarını düzenliyor. 

Bu da demektir ki bu Kanundaki izinsiz yardım toplama fiili ancak ceza verilebilecek gerçek veya tüzel kişilerce işlenebilir. Zira “İdare İdareye ceza veremez”. 

Belediyeler ne tür tüzel kişi?

Anayasal statüte kamu tüzel kişisi. Yürütmenin bir parçası. Daha basit ifadeyle “yerel Devlet!”.

Yani bu Kanunun Belediyelerle ve diğer mahallî idare tüzel kişilikleri ile hiçbir alâkası yok ve olamaz. Başka yere bakmaya ya da başka delil aramaya gerek yok. 

Şu bile yeter (29. maddenin son fıkrası): 

“Yukarıdaki fıkralara aykırı davranış sonucu izinsiz toplanan mal ve paralara elkonularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.”

Yani Kanun özel sektörün elindekini Kamuya/Devlete veriyor. Zaten Devlet demek olan Belediyelerin elindekini Belediyeden alıp Devlete vermek ise mümkünsüz bir şey!

Netice: 

Zaten kayyım uygulamalarıyla çoğu çivisi çıkarılan mahallî idare sisteminin o son çivilerini de bu yolla söküp çöpe atmaya kalkanlara bir şey hatırlatalım: 

Yirmi beş sene önce Erdoğan ve diğer Refahçı siyasetçileri parlatan neydi bilir misiniz? O zamanki muktedir merkezî otoritenin Refah Partisi’nin elindeki mahallî idareler üzerindeki baskısı ve onları “adam yerine koymaması”ydı. Sonrası malûm. Parlayan yıldızlar vesaire…

Bugünün muktedirleri de benzerini yapıyorlar. 

Ömrü olan yirmi beş seneye kalmadan bu hikâyelerin sonunu görecek demektir. 

İşte öğretici skandal…

Okunma Sayısı: 123
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Normalleşme istiyoruz

    Zübeyir Gündüzalp’i rahmetle anıyoruz

    Bizimkiler örnek alsın

    Yardımı engelleme, işbirliği yap

    'Daha fazla zorlaştıracağız'

    Dünya genelinden son veriler

    En fazla koronavirüs vakası İstanbul, İzmir ve Ankara'da

    Ülkemizdeki vefat sayısı 277'ye yükseldi

    Benzine zam, otogaza indirim

    Erdoğan - Putin görüşmesinde gündem Suriye ve koronavirüs

    İtalya Dışişleri Bakanı: Türkiye'ye dayanışması için teşekkür ediyoruz

    ABD'de salgının merkezi New York ve New Jersey

    İngiltere'de bir günde 563 ölüm

    Ateşi yüksek çıkan sürücüler hastaneye yönlendiriliyor

    Ücretli öğretmenlere ödemelere ilişkin Bakan Selçuk'tan açıklama

    Kimse endişe etmesin

    Bakan Soylu'ya 'sokağa çıkma yasağı' sorusu

    İran'da son durum?

    İtalya ve İspanya'dan Türkiye'ye teşekkür

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Cezaevleri aynasında Mısır, Suriye, İsrail ve Türkiye...
    Süleyman KÖSMENE

    Azap mı, ikaz mı, rahmet mi?
    Cevher İLHAN

    Hukuku “infaz”
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yüz yıl önceki İspanyol Hastalığı
    Faruk ÇAKIR

    Virüs gider, dertler kalır
    Ali FERŞADOĞLU

    Koronavirüs ne kadar sinsi ve ölümcüldür? (2)
    Ahmet BATTAL

    Öğretici skandallar serisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali Rıza AYDIN

    Komediye dönüştü
    Çetin ACAR

    Israrla okumak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.