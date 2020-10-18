Patlak var

- Alo.

- İyi günler efendim. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın selâmı var. Sizi de partimizde görmek ve birlikte çalışmak ister.

- Hayhay, olabilir. Şartlar neler?

- Sizi ilçe başkanlığından arayacaklar ve ayrıntıları bildirecekler.

Birkaç hafta sonra vatandaş sonu 31 ile biten 0554’lü bir hattan aranır:

- Alo.

- İyi günler, partimize üye olmak istediğinizi bildirmişsiniz, bu sebeple arıyorum. Ben Mehmet, Yenimahalle ilçe başkanlığında görevliyim. Sizi de partimizde görmek isteriz.

- Olabilir, ama şartları neler?

- Hiçbir şartı yok. Biz şimdi TC kimlik numaranızı alalım ve kaydınızı yapalım.

- Kayıttan sonra ne olacak, bana ne görevler vereceksiniz?

- Toplantılarımızı haber vereceğiz, dâvet edeceğiz. Kimlik numaranız neydi?

- Ben bunu bir düşüneyim, çünkü bir sendikaya üye oluyorsunuz sonra devlet gel bakalım deyip hesap soruyor, sizin parti de öyle olmasın sonra.

- (Kısa bir sessizlikten sonra) Peki nasıl isterseniz. İyi günler. Çat.

Konuyu aktaran arkadaşımız “Arayan kişiye ‘Benim telefonumu nereden buldunuz? Böyle bir liste KVKK’ya aykırı değil mi’ diye de soracaktım, ama soramadım, bu iş beni işkillendirdi, acaba üye yapılmış mıyım diye https://vatandassipar.yargitaycb.gov.tr/proxyYargitay/portal_baslangic.uyap adresinden sorguladım, şimdilik üye değilim, ama anladım ki her an habersiz olarak herhangi bir partiye üye yapılabilirim diye de korkuyorum” diyor.

Siyasî partiye üyelik nasıl olur?

Siyasî Partiler Kanunu’nun “üyeliğe kabul” şartlarını düzenleyen 12. maddesi şöyle:

“Siyasî parti üyesi olmaya kanuna göre engel hali bulunmayanların, üyeliğe kabul şartları parti tüzüklerinde gösterilir.”

Anlaşılıyor ki Kanunda boşluk ve belirsizlik var ve bu belirsizlikten AKP de faydalanıyor.

AKP’nin web sayfasındaki Parti Tüzüğünün “Üyelik Başvurusu ve Gerekli Belgeler” başlıklı 7. maddesi şöyle:

“Üyelik şartlarına sahip olan kişi, ikamet ettiği ilçe başkanlığına Parti üyesi en az bir kişiyi referans gösteren “giriş beyannamesi” vermek suretiyle başvurur. Beyanname, kopyalı olarak düzenlenir. İstek halinde “alındı” belgesi verilir. İnternet ve benzeri yolla da üyelik başvurusu yapılabilir.

Bu yöntemle üyelik başvurusunun usûl ve esasları, üye kayıt yönetmeliği ile düzenlenir.

“Üye Kayıt Yönetmeliği” diye bir yönetmeliği partinin web sayfasında bulamadık. Bu sebeple konuyu izah edemedik.

“Bu kampanya hikâyesinin aslı ne” diye biraz araştırdık ve cevap çıktı:

AKP üye kaybı sebebiyle telâfi için bir kampanya başlatmış. Üye sayısını arttırmak için bu yolu deniyormuş.