Saadet Partisi nasıl bölünebilir?

Sayın siyaset plancıları, Saadet’i bölüp o saadetten bir huzur, bir mutluluk çıkarmak istiyormuşsunuz.

Olabilir. Ama Devletin kaldırdığı Kazan başınıza geçmesin diye bazı tavsiyelerimiz olacak:

Önce kaça bölmek istediğinizi tesbit etmelisiniz. Üçe beşe bölmek isterseniz işiniz zor. Kurbanda danayı yediye bölmekten bile daha zor. Dörde ve bilhassa ikiye bölmek isterseniz işiniz kolay, ama onun da neticesi zor.

Zira ihtimaller şunlar:

Birinci ihtimal: Saadet bir tarafta kalır, Partisi öbür tarafta kalır. Ama bu hakça bir bölüşme olmaz. Zira saadet gibi mutluluk verici bir kelimeyi bırakıp partisini alsanız ne işinize yarayacak? Doğum günü partisi değil ki eğlenebilesiniz.

Hem Partisi Hazine yardımı da almıyor. Tabelâ deseniz sizde âlâsı var.

“Olsun, tabelâsıyla havamızı atarız, sapıyla miting yaparız” derseniz, siz bilirsiniz. Ama o saptan size dane çıkmaz.

Yani bu bölünme biçimi size mutluluk vermez.

İkinci ihtimal: “Saat” bir tarafa kalır, “et partisi” diğer tarafa düşer.

Et partisi vermek isteyenler eti ve Şevketi Kazan’a atar ve kaynatıp yahni yapar. Saat ise vakti göstermeye devam eder.

“Saati de et kazanına atarız” derseniz bilin ki sizin için bu erken kıyamettir. Zira saat zaten aynı zamanda kıyamet demektir.

Üçüncü ihtimal: Seçmeni ikiye bölmektir.

Olabilir. Ama operasyondan önce anket yapmanızı tavsiye ederiz.

Meselâ Saadet seçmenine şunu sorun:

“Saadet Partisi Millet İttifakı’ndan çekilip AKP ile birlikte Cumhur İttifakı’nda yer alsa siz o partinin kayıtlı üyesi ve seçmeni olarak partinizi desteklemeye devam eder ve AKP ile birlikte hareket eder misiniz?”

“Evet” diyecek olanları bulursanız listesini yayınlarız.

Merak etmeyin. KVKK kapsamında kalmazlar zira sayılarının o kadar çok olmayacağı açık.

Dördüncü ihtimal: Partiyi seçmeninden ayırmaktır.

Aslında bu bir ihtimal değil. Yukarıdaki üç ihtimalin hangisi gerçekleşirse gerçekleşsin ortaya çıkacak sonuçtur.

Kemik Kazanı size et Millete düşer.

Gördüğünüz gibi bu Kazan sahte kazan, kepçesi de yok. Hem size hiçbir ihtimalde hiçbir şey kazandırmıyor.

Konuştukça da batıyorsunuz. Güneş’in moteldeki batışı gibi.

Siz en iyisi bu hevesten vazgeçin.

Zira bu operasyondan size, değil ekmek, bölünürkenkinden kalan kırıntı bile çıkmaz.