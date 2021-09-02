Sahte nikâhın gerçek şahitleri

Mutlaka siz de şahit olmuşsunuzdur. Biz son bir hafta içinde iki defa şahit olduk. Hatta birinde tatlı bir emrivakiyle sahneye çağırılıp şahit “olduk”.

Son zamanlarda, pandeminin de etkisiyle, gittikçe yaygın şekilde, “gerçek düğünlerde” sahte nikâh memuru ile ve “sahte nikâh töreni” ile sahte nikâhlar “kıyılır” oldu.

Anonsu yapılıyor. Gelin ve damatla birlikte ya da onların gelişinin ardından, sırma işlemeli cübbeli bir kişi, elinde nikâh defteri kılıklı bir defterle salona geliyor.

“O kişi” standart soruları eşlere soruyor. Şahitlere soruyor. Deftere imzalar attırıyor. Evlenme Cüzdanını birine teslim ediyor. (Gördük. Seremoniden hemen sonra bu cüzdanı geri alıyordu. Belli ki gerçek bir cüzdandı, ama başkasının cüzdanı idi.)

Daha ilginci, o kişi “Medeni Kanunun ve Belediye Başkanının verdiği yetkiye dayanarak çiftleri karı koca ilân ediyorum” da diyor.

Bu senaryonun bir tiyatro senaryosu olduğunu evlenen eşler biliyor, zira onlar zaten daha önce resmî nikâhlarını, muhtemelen belediyeye (belki de müftülüğe) giderek, yaptırmışlar.

Bu işi düğün sahibi durumundaki ana babalar ve yakın çevreleri de biliyor.

Bu sahte nikâh işi bu kadar yaygınlaştığına göre muhtemelen salondaki dâvetlilerin önemli bir kesimi de bu işin tiyatro olduğunu biliyor ya da bilmese de dikkatli baktığında anlayabilecek durumda.

Bu kıyma ameliyesi ile nikâh mı kıyılıyor, nikâhın hukukuna mı kıyılıyor, gerçeklere mi kıyılıyor yoksa pek sembolik bir tiyatro mu oynanıyor belli değil.

Bu sahte nikâhın bazı hukukî problemlere sebep olma ihtimali var mı bilemiyoruz.

Meselâ sahte nikâhın sahte memuru acaba sahtecilikten ceza alabilir mi? “Kandırılan kimse yok ki” denilebilir mi? Ya varsa?

Meselâ bir taraf için sahteliği belli olan nikâh memuru diğer tarafça gerçek zannediliyorsa?

Meselâ önceden yapılmış resmî bir nikâh yoksa ve iki taraf da gerçekte evlenmeyip hediye toplamak ya da muziplik yapmak vs. için nikâh kıyıyorsa?

Meselâ resmî memur huzurunda kıyılan önceki nikâh herhangi bir sebeple geçersiz sayılacak olursa bu ikinci nikâh bir tür gerçek nikâh sayılabilir mi?

Daha ilginci, daha önce bir resmî nikâh da yapılmış değilse, düğün salonu/nikâh salonu işlerini eşlerden birinin ayarladığı bir düğünde yapılmış olan bu göstermelik nikâha güvenerek gerçekten evlendiğini sanan bir eş sonradan bu nikâhın resmen kıyılmış gerçek bir nikâh olmadığını öğrenirse hakları nelerdir?

Salondaki şahitler “biz orada nikâh kıyıldığını gördük, biz oraya tiyatro izlemeye gitmedik, geline ya da damada hediye vermeye ve mutlu günlerinde yanlarında olmaya gittik” derlerse bu şahitlikleri hangi konuda ne kadar geçerli olur?

Aslolan düğün müdür nikâh mı?

Düğünü ispat eden, sırf “diğer tarafın ayarladığı nikâh memuru sahte imiş” diye o evliğini ispat etmiş sayılamayacak mı?

Daha önemlisi bu sahteliklere gerek var mı?

Gerçekten zor günlerdeyiz.