"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 ŞUBAT 2021 PAZAR - YIL: 52

Yönetimde adaletten şaşınca

Ahmet BATTAL
28 Şubat 2021, Pazar
Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kurucularından Eski Diyanet İşleri Başkanı ve eski milletvekili Tayyar Altıkulaç “Zorlukları Aşarken” adlı hatıra kitabının 3. cildinde (s. 1093-1094), hepimize bazı sorular sorduracak bir hatırasını anlatıyor. Şöyle:

“2002 genel seçimlerinden sonraki günlerde idik. Tayyip Bey yerel yönetimlerden sorumlu yardımcısı Halil Ürün’e, belediyelere yapılacak malî yardımlarla ilgili bir planlama yapması görevi vermiş, o da hazırladığı listeyi MKYK müzakereleri öncesinde kendisine sunmuştu. Bu planlamada iktidar ve muhalefet partilerine mensup belediyelere hangi anlayışa göre malî destek verileceği sorusu önemli idi. Anlaşılan bu liste AK Partili belediyelere daha çok, diğerlerine vaziyeti idare edecek kadar bir yardım yapılması anlayışına göre hazırlanmış olmalı ki listeye şöyle bir göz attıktan sonra Tayyip Beyin fena halde canı sıkıldı ve listeyi -Ahmet Necdet Sezer’in bu ülkeye yaşattığı Anayasa kitapçığı olayında yaptığı gibi- Halil Ürün’ün önüne attı. 

Sonra da şunları söyleyerek tepkisini sürdürdü: “- Yahu arkadaşlar, bu ülkede bu yanlışları kim düzeltecek? Bu bir haksızlık değil mi? Muhalefet partilerinin elinde bulunan belediyelerin bulunduğu il ve ilçelerde yaşayanlar bizim vatandaşlarımızdan başkaları mı? Oralarda bizim il ve ilçe teşkilâtlarımız yok mu? Siz fırsat elimizde diye bu adaletsizliği yaparsanız bu teşkilâtlarımız halkın karşısında nasıl siyaset yapacak? Lütfen adaletsizliğe meydan vermeden bu listeyi yeniden düzenleyiniz.”

Altıkulaç devamında REFAHYOL iktidarı döneminde de kayırmacı siyasetin yürüdüğünü gördüğünü ve bunun yeni iktidar döneminde yeni siyaset anlayışıyla artık değişecek olmasından mutlu olduğunu anlatıyor. 

Bugün “muhalif belediyeler” kavramı değişti. 1994’ten bu yana Refah’ın ve 2002’den bu yana da onun bir tür halefi sayılabilecek olan AKP’nin kalesi durumundaki İstanbul ve Ankara Belediye Başkanlıklarının seçimle muhalefetin eline geçebilmiş olması muhalefeti güçlendiriyor ve cesaretlendiriyor. 

Böylece iktidar partisinin adalet sınavı zorlaşmış oluyor. 

Ayrıca bu değişim “bunlar demokrasiyle gitmezler” söyleminin doğru olmayabileceği konusunda bir ışık ve ipucu veriyor. 

Daha ilginci, bu belediyelerin başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun adı Erdoğan’la rekabet edebilecek karizmatik kişiler olarak öne çıkarılıyor. 

Önümüzdeki dönemde de AKP’nin en önemli siyasî imtihanı muhalefetin elindeki yerel yönetimlerle ilişkiler konusu. 

Hatırasını yukarıya aldığımız Altıkulaç’ın ve diğer AKP kurucularının bugün ne düşündüğünü doğrusu çok da merak etmiyoruz. 

Zira neredeyse tamamı AKP’den uzaklaşmış ya da uzaklaştırılmış durumdalar. 

Not: Köşemizde değerlendirmek üzere Altıkulaç’ın kitabını bizimle paylaşan H. Yıldız’a teşekkürler. 

Okunma Sayısı: 468
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    28 Şubat’ın yeni versiyonunu yaşıyoruz

    Hayaller ve gelecekler katledildi

    'Öyle bir otoriter rejime geçiliyor ki...'

    Normalleşme süreci başlıyor

    'Doğu Türkistan araştırılsın'

    2020’nin yangın bilançosu: 29 bin futbol sahası kadar orman yandı

    Türkiye'de 9 bin 193 yeni vaka tespit edildi

    İstanbul esnafının hali perişan

    Döviz neden yeniden yükseliyor?

    BAE, Arabistan’ın yanında yer aldı

    Tarım arazileri elden gidiyor

    Biden'ın ekonomik destek paketine onay çıktı

    Yemen'den Suudi Arabistan'a destek

    Türk Tabipler Birliği: Vak’alar artarken, açılma cinayettir

    Necmettin Erbakan anılıyor

    Yeni Asya okuyucularından 52. yıl mesajları

    İran: ABD, DEAŞ'ın faaliyetlerini güçlendiriyor

    İran halkına Kovid-19 uyarısı: Kendinizi fırtınaya hazırlayın

    Doğu Karadeniz'deki vaka artışının sebebi araştırılacak

    İzmir ve İstanbul'da kısıtlamaların devam etmesi bekleniyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    28 Şubat’ın yeni versiyonunu yaşıyoruz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    28 Şubat’ta Yeni Asya
    Ahmet BATTAL

    Yönetimde adaletten şaşınca
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet KARA

    24 yıl sonra 28 Şubat
    Adnan NACİR

    Yeeeni Türkiye…
    Misbah ERATİLLA

    İlyas-ı Habir niçin hiç mutlu olamadı?
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Kara kışlar ve Yeni Asya
    Rifat OKYAY

    Bir değişik imtihan
    Risale-i Nur'dan

    Askerin siyasete müdahalesi, müthiş zararları netice verdi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.