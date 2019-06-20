Âhirette idarecilerin durumu

İdarecileri seçtiğimiz bu günlerde bazen idareci olmak ahirette iyi mi yoksa kötü mü diye düşünürken aklıma gelen hadisleri sizinle paylaşmak istedim. Zalim idareciler için hadisler baya şiddetli olurken, adil idareciler ise Cennetin ilk sıralarında yer alıyor. İşte hadisler;

“Müslümanların başına idareci olarak geçen kimse, kendi için istediği şeyleri Müslümanlar için istemez, onlara şefkat duygusu taşımazsa, Cennetin kokusunu koklayamaz.” (Camiu’s-sağir. c. 1, hds: 496)

“Hangi idareci, idaresi altında bulunanlara ihanet ederse Cehennemdedir.” (Camiu’s-sağir. c. 1, hds: 497)

“Cehenneme girecek ilk üç sınıf insandan biri zalim âmirdir.” (İbni Hibban)

“Siz âmir olmaya düşkünsünüz. Hâlbuki hakkını gözetenler hariç, âmirlik, kıyamette pişmanlıktır.” (Buhari)

“Allahü Teâlânın en sevmediği kimse, zalim idarecidir.” (Tirmizi)

“Kıyamette, insanlar arasında en çok azap görecek kimse, zalim idarecidir.” (Taberani)

“On kişiye âmirlik eden kıyamette, elleri bağlı olarak getirilir. Âdilse kurtulur, değilse zulmü yüzünden helâk olur.” (Taberani)

“Ahir zamanda zalim amirler/yöneticiler, fasık vezirler, hain hâkimler ve yalancı âlimler olur. Her kim o zamana yetişirse sakın onlar için ne vergi memuru-haznedarı, ne yetki sahibi bir yönetici-yardımcı, ne de güvenlik-emniyet memuru olmasın.” (es-Sağîr, el-Evsat)

Zalimler için olan hadisler maalesef iç karartıyor, fakat adalet dağıtıyor. şimdi de müjdeleyici hadisler geliyor; “Yedi kimseyi Allah Teâlâ kendi gölgesinden başka gölge bulunmayan kıyamet gününde, gölgesinde barındıracaktır. Bunlar: Adaletli devlet reisi, Rabbine ibadet ederek yetişen genç, gönlü mescidlere bağlı kimse, birbirlerini Allah rızâsı için seven ve buluşmaları da ayrılmaları da bu sevgiye dayalı olan iki şahıs, itibarlı ve güzel bir kadın kendisiyle beraber olmak isteyince ‘Ben Allah’tan korkarım’ diyerek buna yanaşmayan erkek, sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek kadar gizli sadâka veren adam, tenhâda Allah’ı anıp gözleri yaşla dolan kişidir.” (Buhârî, Ezân 36, Zekât 16; Müslim, Zekât 91)

“Cennetlikler üç gruptur. Bunlar: Âdil ve başarılı devlet başkanı, yakınlarına ve Müslümanlara karşı merhametli ve yufka yürekli olan kişi, ailesi kalabalık olduğu halde haram kazançtan sakınıp kimseden bir şey istemeyen adamdır.” (Müslim, Cennet 63)

“Verdiği hükümlerde, ailesinin ve halkın yönetiminde adaletli davranan yöneticiler, kıyamet gününde Allah Teâlâ’nın yanında nurdan yüksek koltuklar üzerinde otururlar.“ (Müslim, İmâre 18.)

“Adil devlet başkanı ve idareciler mahşer yerinde Allah’ın yüce lütfuna ve himâyesine mazhar olacakların öncüleridir.” (Buhârî, Edep 36.)

Ailemizde olsa idaremiz altındakilerden mesulüz. Daha bilinçli bir şekilde idare etmek dileğiyle.