Milena’lar İslâma koşarken biz nereye?

Medenî dünya fen, sosyal bilim ve teknoloji dolayısıyla maddî zenginliğin zirvelerinde.

Ama yine mutsuz! Ferd, alkol başta olmak üzere her türlü uyuşturucu ve kötü alışkanlığın pençesinde kıvranıyor. Aile darmadağın: Bitmek tükenmek bilmeyen gayr-ı meşrû alışkanlıklar, boşanmalar…

Toplum süslü, cilâlı madde perdenin arkasında maneviyat krizi ve çöküşü yaşıyor. İşte maddenin, nefsin, insî ve cinnî şeytanların-menfaat şebekelerinin-baskısı altında bunalan beşer İslâma koşuyor!

Bunu durdurmak için İslâmiyet terörizm kaynağı, Müslüman terörist diye lanse ediliyor özellikle medyada… İslâm ülkeleri arasında çıkan ve çıkarılan kaos, kriz ve çatışmaların esas sebebi İslâma koşan insanlığı durdurmak!

Buna rağmen, yıllar boyunca misyonerlik yapmış insanlar, papazlar, politikacılar, ilim adamları, Müslüman oluyor!

Avrupa kiliseler satışa çıkarılıyor! Çoğu, eğlence, oyun yeri ve meyhane yapılmaktansa en azından ibadethane olsun diye Müslümanlara satılıyor!

İşte İslâmı durdurma senaryolarından, projelerinden birisi bu: Dindarları iktidar yapıp perişan etmek, dinin ve dindarlığın içini boşaltmak!”

Koronavirüs bile bunun için kullanılmaktadır: İnsanları evlerine, kendi dünyalarına hapsetmek, can korkusuyla kendi içine kapatmak ve Müslümanlarla irtibatlarını kesmek…

Zira şu vak’alar sık sık vuku bulduğu bilinen bir gerçektir: İslâmiyet’i tanıyan, daha sonra Müslüman aileleri gördükçe din değiştirmeye karar veren Kolombiyalı Blanca Milena (Nisanur İyigün) ile birlikte, Kayseri’de son bir haftada 4 kişi Müslüman oldu.

İslamofobinin yaygınlaşmasına rağmen hergün yüzlerce insanın Müslüman olmasının sırlarından birisi şudur: 32 yaşındaki Blanca Milena (Nisanur) Müslüman arkadaşları sayesinde İslâmiyet’i daha fazla tanıma şansı bulduğunu söyledi. “Çok güzel ailelerle tanıştım ve o aileler gibi olmak istediğimi düşündüm.” (www.islamveihsan.com)

“Eğer biz ahlâk-ı İslâmiyenin ve hakaik-ı îmaniyenin kemalatını ef’alimizle izhar etsek, sair dinlerin tabîleri elbette cemaatlerle İslâmiyete girecekler.” (Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat, s. 80)

İnsanlık İslâma koşarken Müslümanlar nereye koşuyor?