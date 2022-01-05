Singapur’da bazı kurallar

Güneydoğu Asya’daki Singapur Cumhuriyeti 9 Ağustos 1965 yılında Malezya’dan ayrılarak bağımsız olmuş. Yönetim şekli, parlamenter demokrasi sistemi.

5.7 milyon nüfusa sahip, tarıma elverişli toprağı yok, herşeyi ithal ediyor. Kişi başına milli gelirde 129 bin 726 dolarla liderliğini korudu. Endonezya’nın da komşusu olan bu ülke, meşvereti, adaleti, asayişi, düzeni, refahı, kalkınması ve katı yasaklarıyla da meşhur. Yasakları çiğneyenlere uyguladığı cezaların bazılarında ifrat da olsa, kahir ekseriyeti şeriatın haramları!

Topluma aykırı tüm hareketler kanun dışı ve çok büyük meblağ ve hapis ve men cezaları var. Yasaklar turistler dahil herkes için geçerli. İlerlemesinin ve adaletinin temelinde bu disiplin ve yasaklar var. Devlet, kanunu uygulamak için her türlü müeyyide ve yasağı getiriyor.

Mesela, arabanızı temiz tutup-tutmadığınız devamlı kontrol edilir; değilse ceza verilir.

Yere sakız atmak, çiğnemek ve hatta bulundurmak, satın almak yasak. Sakız çiğnemenin cezası 1000 Singapur doları (1 Singapur Doları eşittir 9,88 tl). Ticaret gayesiyle sakız sokmanın cezası 100 bin Singapur doları! Yere tükürmenin cezası 1000 Singapur doları. Tuvaletlerde sifon çekmemek, klozet kapağını kapatmamak 150 Singapur dolarına mal olur. Singapur’da gıybet de yasak! Dedikodu yapan kolaylıkla şikayet edilebilir. Yalan söylemek-özellikle adalete-çok büyük suç ve cezası astronomik! 2019 yılından beri internette yalan haber yaymanın cezası 10 yıl hapis. Birisinin internetine izinsiz bağlanmanın cezası 10.000 Singapur doları veya 3 yıl hapis.

Başkalarının huzur, mutluluğunu engelleyecek her şey yasak! Halka açık alanlarda küfürlü şarkılar söylemek de yasak!

Müstehcen siteler, dergiler, filmler yasak. Perdeler açık iken giyinmek ve çıplak görünmenin 3 aya kadar hapis veya 2000 Singapur doları cezası var. Singapur’da eşcinsellik de yasak; cezası 2 yıl hapis. Tecavüz, kara para aklama ve cinayetin cezası da idam!

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