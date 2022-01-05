"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 OCAK 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Singapur’da bazı kurallar

Ali FERŞADOĞLU
05 Ocak 2022, Çarşamba
Güneydoğu Asya’daki Singapur Cumhuriyeti 9 Ağustos 1965 yılında Malezya’dan ayrılarak bağımsız olmuş. Yönetim şekli, parlamenter demokrasi sistemi.

5.7 milyon nüfusa sahip, tarıma elverişli toprağı yok, herşeyi ithal ediyor. Kişi başına milli gelirde 129 bin 726 dolarla liderliğini korudu. Endonezya’nın da komşusu olan bu ülke, meşvereti, adaleti, asayişi, düzeni, refahı, kalkınması ve katı yasaklarıyla da meşhur. Yasakları çiğneyenlere uyguladığı cezaların bazılarında ifrat da olsa, kahir ekseriyeti şeriatın haramları! 

Topluma aykırı tüm hareketler kanun dışı ve çok büyük meblağ ve hapis ve men cezaları var. Yasaklar turistler dahil herkes için geçerli. İlerlemesinin ve adaletinin temelinde bu disiplin ve yasaklar var. Devlet, kanunu uygulamak için her türlü müeyyide ve yasağı getiriyor.

Mesela, arabanızı temiz tutup-tutmadığınız devamlı kontrol edilir; değilse ceza verilir.  

Yere sakız atmak, çiğnemek ve hatta bulundurmak, satın almak yasak. Sakız çiğnemenin cezası 1000 Singapur doları (1 Singapur Doları eşittir 9,88 tl). Ticaret gayesiyle sakız sokmanın cezası 100 bin Singapur doları! Yere tükürmenin cezası 1000 Singapur doları. Tuvaletlerde sifon çekmemek, klozet kapağını kapatmamak 150 Singapur dolarına mal olur. Singapur’da gıybet de yasak! Dedikodu yapan kolaylıkla şikayet edilebilir. Yalan söylemek-özellikle adalete-çok büyük suç ve cezası astronomik! 2019 yılından beri internette yalan haber yaymanın cezası 10 yıl hapis. Birisinin internetine izinsiz bağlanmanın cezası 10.000 Singapur doları veya 3 yıl hapis. 

Başkalarının huzur, mutluluğunu engelleyecek her şey yasak! Halka açık alanlarda küfürlü şarkılar söylemek de yasak! 

Müstehcen siteler, dergiler, filmler yasak. Perdeler açık iken giyinmek ve çıplak görünmenin 3 aya kadar hapis veya 2000 Singapur doları cezası var. Singapur’da eşcinsellik de yasak; cezası 2 yıl hapis. Tecavüz, kara para aklama ve cinayetin cezası da idam!  

İlginizi çekti mi? Singapur kanunlarını beğendiniz mi?

Okunma Sayısı: 207
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Memur ve emeklide hayal kırıklığı

    Evsizlerin sayısı her geçen yıl artıyor

    Pandemi endemik hale gelebilir

    Hükümet memurluğunu kabul etmeyen medya çökertilmek isteniyor

    ABD, Biden'a destek vermiyor

    Vaka sayısı 54 bini aştı

    Gazetecilere en az yüzde 40 zam yapılmalı

    Cumhur seçmeninin yarısı ekonomiden şikayetçi

    Görülmemiş bir yoksullaşma tehdidi var

    Tüketici soyulacak, şirketler kazanacak

    Çocuk acil servislerinde anormal artış

    Geçim için seçim lâzım

    Ortalama ücret artış beklentisi % 32

    TÜİK hayal âleminde

    La Palma'da üç ay aradan sonra eve dönüşler başladı

    Avustralya'da hastaneye yatış oranları en yüksek seviyede

    NATO dışişleri bakanları olağanüstü toplanıyor

    Fransa’da yeni bir koronavirüs varyantı tespit edildi

    Vaka sayısı 2 haftalık sürede 2 kattan fazla arttı

    Beşiktaş ile Antalyaspor Süper Kupa için Katar'da

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    6 partiden Demokrasi Misakı bekliyoruz
    Ahmet BATTAL

    Boy veren ulu efendi
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Lut Kavminin dönüşü
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Yanlış adımların ağır bedeli
    Genel

    Memur ve emeklide hayal kırıklığı
    Ahmet DEMİRDÖĞMEZ

    Risale-i Nur’dan küsmek
    Ali FERŞADOĞLU

    Singapur’da bazı kurallar
    Durmuş Ali İnci

    2022 senesine girerken hatıra gelenler
    Risale-i Nur'dan

    Cenab-ı Hak cüz’î şeylerle meşgul olur mu?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.