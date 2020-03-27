Siz ne filmler çeviriyorsunuz yahu?

Aşağıdaki yorumları yapacak kadar Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman Bey dizilerini izledik.

Teknik boyutları bir yana, mana ve mesajları bir fecaattir!

Derinlik ise hak getire…

Özellikle Osmanlı, dolayısıyla Ertuğrul Gazi üzerinde böylesine kasti, olumsuz yakıştırmalar, böylesine gerçek dışı sözler, sahneler, manzaralar, hayat tarzları… Saptırmalar, hatta saçma-sapan bir dizi olmaz. Üstelik tarihi şahsiyetler, üstelik Osmanlı üzerine…

Bir sefer tarihi gerçeklere aykırı pek çok hadise ve şahsiyetler.

Bir sefer bu dizilerde “yalan, iftira, saptırmalar” var!

Esasında bu diziler, “Bey” şahsında, “tek adam, tek tip, tek düşünce, rey-i vahit, riyaset-i şahsiye”yi yüceltmek, zihinlere kazımaktır.

Toy dediğimiz meşveret/meclisi yok etmektir. Her şeyi bey bilir, her şeyin en iyisini de bey bilir.

Hıristiyan kadınlar bile Hayme Ana’dan ve Müslümanlardan daha muhafazakar giyindirildi!

Aşk-meşk işleri, günümüzü aratmayacak sefillikte…

İslamın güzel ahlak, sosyal dayanışma, yardım, iyilik, diğergamlık, muhabbet, uhuvvet ve kardeşlik gibi yüksek fazilet/erdemler hiç de öne çıkarılmıyor, dişe dokunur bir mesajcık bile verilmiyor!

Bu dizilerde vurdulu-kırdılı sahneler çokça öne çıkıyor.

“Şiddet!” zumlanıyor, zumlanıyor. Ertuğrul, Osman bey ve arkadaşları “kıtır kıtır adam kesiyor!”

Filmin öne çıkan öğeleri “şiddet, entrika, hile, tuzak!” O dönemde Müslümanlar arasında, aileler arasında, fertler arasında günümüz şiddet, hile ve tuzaklarını aratmayacak bir ahlâk yapısı yok. Daha ulvi, daha yüce.

Bu nasıl bir gaflet ve ihanettir ki, dindarlar iktidarında, dindarlar eliyle Osmanlı kötüleniyor! Tabii ki bu, dolayısıyla Müslümanları kötülemektir.

Osmanlılara, dolayısıyla İslamiyete, Şeriata saldıran yabancılar bile bundan daha namuslu, bir film çevirebilirlerdi!

Şimdi milyonlar, milyonlarca izleyicilerin zihninde nasıl bir Osmanlı Müslümanı imajı var?

Bu bir filmdir, diyeceksiniz. İyi de, filmlerin mevzuu direkt tarihî şahsiyetler ise, tarihe uygun film yapacaksınız. Bu bir film diyorsanız ve saptıracaksanız, onların ismini vermeyeceksiniz…

Ne filmler çeviriyorsunuz yahu! Osmanlı Osmanlı olalı böylesine bir saptırma, bir zulüm görmedi!