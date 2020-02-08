Cehalet kitapla vurulur

Eve geldim. Elime bir kitap aldım. Açlığımı unutmuşum! Okumanın keyfi anlatılır gibi değil.

Eksiğimiz noksanımız: Okumak! Gelin; “Kitap Süreci” başlatalım, derim. Ateşin yüksek olduğu yerlere tır’larla kitap götürelim. Atalar: “Kanı, kanla yumazlar!” der. “Ateşe körükle gidilmez!” sözünü de bir yerlere yazın! İşleri kitapsız çözmeye çalışmak; cehaletin katmerlisi değilse; ne!

- Kitap okumadığımızda anlaşırsak... anlaşacağız demektir.

- Öğrenmek sürgit bir şey ya... kitaplara o yüzden hep koşmak...

- Gençlerin ellerinde kitap görünce seviniyorum. Ne okuduklarına muttali olunca; sevincim kursağımda kalıyor. Akla, kalbe, ruha seslenen kitaplardan değil çünkü. Nefis hedefli berbat kitaplar... Kitap size bir şey vermiyorsa; çok şey alıyordur; en azından [yani çoğundan] vaktinizi çalıyordur.

- Meraklısı için: Gürbüz Azak Bir Yazar Bir Ömür kitabını imzalarken...

- Kitaplaşmayan toplumlar; kutuplaşır.

- Kutuplaşma “kitapsız” toplumların fotoğrafıdır.

- Herkese söylüyorum. Şu siyaseti sanatın, edebiyatın, dinin üzerinden lütfen çekin! İlkeleri konuşurken bile gürültü hâkim oluyor. Fikir alış verişi yapamıyoruz. Siyasetin sanata, kültüre elbette ihtiyacı var da... siyasetçilerin var mı?!...

- Herkes okuyacak diye bir şart yok ki... Zorla okulda tutulan çocuktan/gençten -sahi- ne bekliyoruz! Okumak; okul, diploma değil ki... Kendini, kâinatı, kitabı okumadıktan sonra; okumak dört duvar olursa; dert duvar olur, sert duvar olur, o duvarlar!

- Şaşırtan bir şey yok; kitap okumayınca nerede olunursa; ordayız!

- Tebrik ediyorum!

Kitap okumadan yaşadığını söylüyorsun;

Nasıl oluyor bu; anlatsana!

Yaşıyorsun, ha!

lZaten derdimi zor anlatıyorum; bir de uzaksa muhatabım kitaba yani kendine; bütün kelimelerim kayboluyor.

lKitaptan uzak kişi nereye giderse; toplum da aynı yere gider: Bin bir türlü açmaza/çıkmaza...

lÇözüm istiyorsunuz da oturup kitap okumuyorsunuz; nasıl olacak bu?!...

lApartman katları kadar; kitap rafları yükselmiyorsa; irtifa kaybediyoruz demektir!

lEkmek alır gibi kitap aldığımızda; dünya çok başka şeyler konuşacak. Kitaplar bandrollü; asansörler bandrolsüz! Ekmekler de... Eğitim hepten... Adalet, tıp, ticaret, siyaset... sıfır bandrol... Birazcık kitap okunmaya başlandı ya... işi bandrole bağladılar; kâr, kâr... Yazarlar mı? Yazmasın onlar da! Niye inşaatçılık yapmıyorlar da [inatçılık yapıp] kitap mitap yazıyorlar; parasız işler yapıyorlar?! Bu yazarlar da bi’ tuhaf; ne inşaatın farkındalar ne de eskimeyen kaldırımları değişmenin...

lTır’lar taş yerine arada bir de kitap taşısa; dünyanın rengi, ahengi bir çocuğun gözlerinden gülümser size.

lTürkiye’de bin kişiye yedi kitap düşüyormuş. Kitap, ihtiyaç sıralamasında 222. sıradaymış. Konuşacak ne kaldı; kelimemiz yok!

lGözümüzü yumarak nereye kadar;

Kitaplar ekmeklerden çok az satılıyor!

lSorular mı çok ağır! Dersleri mi çalışmadık! Kan ter içinde kaldık; kitaplara dönelim!

lKitapları değil; silâhları yasaklayın.

lKitaba, kitaba, kitaba koşacağız;

Cehaleti, fukaralığı, silâhı vuracağız.

lNeymiş?! Kalkınmamız lâzımmış! Ne olacak ve nasıl olacak! Konuşur vaziyette okula verdiklerimiz; sus pus eve dönüyor ve de yabancı! Sadece konuşuyoruz! Günde ortalama on saniye “kitap” okumakla... nereye gidilirse oraya gideceğiz!

lÜlke olarak yılda kişi başına bir saat kitap okumak düşüyormuş. Ülke nereye gidiyor, sorusuna gerek kalmıyor; yerinde sayıyor; arada bir geriye gidiyor; sık sık da duruyor. Almanya yüz saati geçkin kitap okusun da... geç bakalım Almanya’yı, Japonya’yı!

«

Okurken rahatlıyorum.

Yeni bir yolculuk oluyor her kelime.

Aynaların rengi değişiyor.

Suların kokusunu duyuyorum.

Kuşlar gibi hafifliyorum.

Hayat tazeleniyor birden;

Yaşamak bu, diyorum.

Ellerimi yeniden görüyorum.

Adımı, yaşımı unutuyorum.

Okuduğum neyse anlarsınız;

O kelimeler doluyor gözlerime.

Kitaba uzakları, uzaktan tanıyorum;

Kelime yok gözlerinde!

«

Her halde, bilmem de, birkaç dâire ve/ya otomobil olacakken/alacakken kitaplar oldu/alındı. N’oldu; bilmem!

«

Güzel bir kitap görsem seviniyorum;

Eski bir dostumu bulmuş gibi...

