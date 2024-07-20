Ağla, gözüm; ağlanacak hâldesin
Bu hâlinle, birde, keyfe bendesin
Boyun büküp, af dilemek var iken
Safâ ile yeryüzünde, handesin
Ağla, gözüm; ağlanacak hâlin var
Geçirdiğin günün, gecen; zâr u zâr
Nâdim olup, yaşlar dökmek var iken
Hâle, kandın; dünyalarda gözün var
Ağla, gözüm; ağlanacak yerdesin
Dünden beri, her mihnete, berdesin
Şu, kör nefsi, yere çalmak var iken
Enen, ser’de; sen, kim bilir nerdesin
Ağla, gözüm; güldüğün, çok gün için
Mâşûkunu, yerde bildiğin için
Setr edermiş, günahları, gözyaşı
Ağla, ayn’ım; affa uğramak için
Sel ol, gözüm; Yâr’e, vuslatın için.
Ali Rıza Aydın