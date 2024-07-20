ŞİİR

Ağla, gözüm; ağlanacak hâldesin Bu hâlinle, birde, keyfe bendesin Boyun büküp, af dilemek var iken Safâ ile yeryüzünde, handesin Ağla, gözüm; ağlanacak hâlin var Geçirdiğin günün, gecen; zâr u zâr Nâdim olup, yaşlar dökmek var iken Hâle, kandın; dünyalarda gözün var Ağla, gözüm; ağlanacak yerdesin Dünden beri, her mihnete, berdesin Şu, kör nefsi, yere çalmak var iken Enen, ser’de; sen, kim bilir nerdesin Ağla, gözüm; güldüğün, çok gün için Mâşûkunu, yerde bildiğin için Setr edermiş, günahları, gözyaşı Ağla, ayn’ım; affa uğramak için Sel ol, gözüm; Yâr’e, vuslatın için. Ali Rıza Aydın

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