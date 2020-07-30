"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 AĞUSTOS 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

O’na kurban olunmanın bayramı

Ali Rıza AYDIN
30 Temmuz 2020, Perşembe
Bugün Arefe, yarın bayram. Yani, yoluna kurban olunan Zât’ın, bahşettiği kutlu gün.

Kurban Bayramı’ndan önceki gün olan ve adını Haccın olmazsa olmaz şartı, Arafat’tan (Cebel-i Rahme) ve dolayısıyla, Arafat Vakfesi’nden alan “arefe”, Allah’ın (cc) rahmet ve mağfiret sağanağının inzal olduğu müstesna bir gün. 

Bugün, sabah namazının farzından hemen sonra başlayıp, bayramın dördüncü günü ikindi namazının farzından sonra son bulacak teşrik tekbirleri; Bediüzzaman’ın çok önem verdiği ve bizlere de tavsiye ettiği ve müstahsen bir İslâm âdeti olan, bin İhlâs-ı Şerif okumaları Arefe gününün vazgeçilmezlerindendir. 

Âlemlerin Rabbine kul olmanın emsalsiz hazzıyla kıldığımız namazlarımız, tekbir ve tehlillerimiz ve ibadet kastıyla kestiğimiz kurbanlarımız, İslâm dinine sadâkatimizin bütün kâinata ilânıdır.  

Nasip olursa, Arefe gününün ardından idrak edeceğimiz, Kâinatın Hâlıkına karşı gösterilen sadâkatin mücessem bir şükrü olarak kesilen kurban ve Hz. İbrahim (as) ile oğlu Hz. İsmail’in (as) Allah’a karşı verdikleri başarılı imtihanın sevincini yaşamak olan Kurban Bayramı; hicrî takvimin son ayı Zilhicce’nin onunda başlar ve dört gündür. 

Tükenmez bir hamd ve minnet duygusu içinde O’na, sonsuz şükürlerimizi arz etmenin mevsimidir, bayramlar. 

Bu mübarek günlerde küslerin barışması, barışıkların-tavsiye edildiği ölçüde-birbirine karışması, iyiliklerin, paylaşmanın ve ikramların had safhaya ulaşmasıyla Rabbimizin mağfiret kapılarının açılması, bu günlerde önümüze çıkan fırsatlar yumağı. 

İnsanlar, nasıl ki yapılan ikramı, gördüğü ihsanı unutmaz; Rabbimiz de bu müstesna günlerde ikram eden kullarını, kullarının açılan ellerini görür ve birlerini binler yapar inşallah. 

Ayrıca bayram günleri ve geceleri okuyacağımız; Kur’ân-ı Kerîm, Cevşen, tesbih, tehlil, hamd ve salâvatlar da zayi edilmemesi gereken küllî hasenât vesileleridir. Ümidimiz o ki: Rabbimiz, bağışladığı kullar hürmetine, kurban olan canlar hürmetine bizi de bağışlar; bizleri de Kendine kul, Habib-i Zîşânına ümmet eyler, inşallah. 

Bilvesile, değerli okurlarımızın, dostlarımızın ve bütün mü’min kardeşlerimizin Kurban Bayramı’nı tebrik eder; bayramın sulha, sükûna, huzura, ezcümle, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan dileriz. 

Okunma Sayısı: 797
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD'den Çin'e Uygur yaptırımı

    İngiltere 'gevşeme'yi erteledi: "Fren pedalını sıkma zamanı geldi"

    Dünyada son 24 saatte neler yaşandı?

    Hong Kong'daki seçimler ertelendi, Beyaz Saray'dan kınama geldi

    Son 3 günde ağır hasta sayısı en çok artan şehirler açıklandı

    Bir orman yangını da Manisa'da çıktı

    İspanya’nın 3 bölgesi, Almanya tarafından ''riskli'' ilan edildi

    Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ziyaretçi akını...

    İspanyol ekonomisinde ''tarihi çöküş"

    Salgın gölgesinde bir bayram daha: Dünya genelinden bayram manzaraları...

    Son 24 saatte 1442 ölüm daha: ABD'deki ölü sayısı 155 bini geçti!

    Dünya genelinde kaç kişiye bulaştı, kaç kişi iyileşti, kaç kişi öldü?

    Teknoloji devleri ne kadar kazandı?

    Tatbikatta yer alacak Türk F-16 uçakları Azerbaycan'da

    BM'den endişelendiren Libya açıklaması

    Acillerde 'acemi kasap' hareketliliği

    19 saat sonra kontrol sağlandı: Çanakkale'deki yangın 30 hektar alan zarar gördü!

    Kalp-damar ve yüksek tansiyon hastalarına bayram tavsiyeleri

    On binlerce Müslüman, bayram namazını Mescid-i Aksa'da eda etti

    'Yunanlı komşularımızla bir toplantı yapmayı bekliyoruz'

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Adıyaman Valiliği: Düğün ve bayram yemekleri yasaklandı
    Genel

    ABD'den Çin'e Uygur yaptırımı
    Genel

    Hindistan'da vahşet: Müslüman genç, inek eti taşıdığı iddiasıyla linç edildi!
    Genel

    İngiltere 'gevşeme'yi erteledi: "Fren pedalını sıkma zamanı geldi"
    Genel

    Dünyada son 24 saatte neler yaşandı?
    Genel

    Kıbrıs Rum kesiminde vakalar yeniden artıyor
    Genel

    Strasbourg'da 5 oyuncunun testi pozitif çıktı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.