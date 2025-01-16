"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 OCAK 2025 PERŞEMBE - YIL: 55

Ömür sermayesi

Ali Rıza AYDIN
16 Ocak 2025, Perşembe
Sermaye, bildiğiniz gibi, meslekî faaliyetler için esas olarak tahsis edilen ana para ve paraya çevrilebilir malların tamamıdır.

Bu, maddî ticaretler için böyle. Eğer işin adı ticaretse, dürüst tüccar, düzgün esnaf kazanabilir; sermayesini ve dolayısıyla, servetini arttırabilir. Yanlışlarsa, kaybetmeye yol açar.

Genel manada insanın sermayesi, ömrü; ticareti ise, amelidir.

Ömrünü, yani hayattaki yegâne sermayesini doğru idare eden, bunu, faydalı işlerde, hayırlı hizmetlerde kullanabilen insan, kazanır.

Risale-i Nur’daki ifadesiyle, “İnsan bir yolcudur. Sabavetten gençliğe, gençlikten ihtiyarlığa, ihtiyarlıktan kabre, kabirden haşre, haşirden ebede kadar yolculuğu devam eder.”1

Bu uzun zannettiğimiz; Peygamber Efendimizin (asm), “Ben bu dünyada bir ağacın altında gölgelenen, sonra da oradan kalkıp giden binitli bir yolcu gibiyim”2 buyurduğu bir solukluk yolda; bu yolculuk esnasındaki sergüzeşt-i hayatımızda neler yaşıyor, nelere muhatap oluyoruz nelere, nelere… Hani, halk dilinde, “Hayatımı yazsam, roman olur” sözü var ya, tıpkı öyle.

Bütün bunları kayıt altına almak için kitaplar yazar, hatıra defteri tutar, fotoğraflar, filmler çekeriz; o da yetmez, tuallere resmederiz o günümüzü.

DKT YAPIM da belgeselle, kayda aldı; geçip giden, dünümüzü.

Hayatımızın mebdeinden, müntehasına; onlar sordu, biz söyledik. Mazi olan yılların işe yarar yanlarını birer birer derledik.

O kadar çok şey var ki anlatılacak, hepsini toparlamak ne mümkün. Biz bu çalışmada, Ankara’daki yayıncılık hayatımıza, netice itibariyle, Risale-i Nur hizmetlerine taalluk eden zamanları, zeminleri, mekânları; bunların yaşandığı yılları arz etmeye çalıştık.

Saatler süren röportaj, günler süren teknik çalışmalar, 15 dakikaya sığdırıldı. Öyle ya, bir meyvenin usaresi, posasından az olur. Çünkü “lüb”dür, elde kalan. Belli bir zaman diliminde seyrediverdiğimiz filmlerin arkasında günler var; bu günlerde, gece gündüz emek veren canlar var. Biz belki bunları göremiyoruz, ama bu emeği bilmek lâzım.

“Ömür Sermayesi” belgesel dizisinin bu fakiri konu ettiği birinci bölümünü, DKT YAPIM yayınladı. Osman Gökmen Beyin projesi olan ve onun yönettiği bu güzel, bu özel, bu takdir toplayan eser, 29 Aralık 2024 Pazar akşamından bu yana You Tube’de.

Maksat “üzüm yemek”.

Niyet, geçmişe projektör tutarak bilinmeyen, duyulmayan örtülü hatıraları; bilgileri, belgeleri gün yüzüne çıkarmak.

İnsana hizmet, kolay değil; ringe çıkmak gibidir!

Yaradan’a sığınarak, kail olmak gerekir.

Ezcümle, DKT YAPIM olarak yola çıkıp, birçok hayırlı, mesaj yüklü yapımlara imza atan ve nicelerine atacak olan bu takım, gönüller dolusu tebrike ve takdire şayan.

Demek ki ihlâs olunca, “ihsan” oluyor.

Rabbim, yollarını açık, emeklerini semeredâr eylesin.

Dipnotlar:

1- Mesnevî-i Nuriye, s. 189.

2 -Tirmizî, Zühd 44.

Okunma Sayısı: 224
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hamas ile İsrail ateşkes konusunda anlaştı - Dünya genelinden ilk açıklama ve değerlendirmeler

    BM: Ateşkes sonrasına hazırız

    Çocuklar savaş mağduru

    Prof. Dr. Ahmet Yıldız: Kutuplaştırıcı dil ötekileştirir

    Mülâkat puanları önceden belirlenmiş

    Depremzedeler hâlâ çadırlarda

    Memurlar iş bıraktı

    Netanyahu savaş suçlusudur

    Blinken protesto edildi: "Soykırım bakanı" - "Sizi affetmeyeceğiz"

    İsrail zaman kazanma oyunu oynuyor

    Gazze harap oldu, ateşkes müzakerede

    İsrail kabinesinde ateşkes çatlağı

    Rüzgârlar yangını büyütecek

    İsrail zindanlarında sistematik işkence var

    Galata’da miting, Ceyhan’dan petrol sevkiyatı

    Köprü ve otoyol zamlarına büyük tepki

    Üretim maliyetinde Balkanlarda birinciyiz!

    İşgalci İsrail ordusu, Şam'ın 20 kilometre yakınında!

    Nihayet ateşkese çok yakınız

    En Çok Okunanlar

    Zafer AKINCI

    Af meselesi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Siyasete yeni format mı atılıyor?
    Cevher İLHAN

    “İmralı süreci”nin senaryoları
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Şerlerin, zararların yaratılması şer değildir
    Abdurrahman AYDIN

    Risale dersinin usûlü hakkında bir müzâkere -2
    Ahmet BATTAL

    Yapay zekâ arafı: Dünyevî ve ruhanî bilgi
    Muhammed Okur

    Kâinata açılan pencere: Yeni Asya TV
    Faruk ÇAKIR

    Suriye’yi kim fethetti?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.