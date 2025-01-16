Ömür sermayesi

Sermaye, bildiğiniz gibi, meslekî faaliyetler için esas olarak tahsis edilen ana para ve paraya çevrilebilir malların tamamıdır.

Bu, maddî ticaretler için böyle. Eğer işin adı ticaretse, dürüst tüccar, düzgün esnaf kazanabilir; sermayesini ve dolayısıyla, servetini arttırabilir. Yanlışlarsa, kaybetmeye yol açar.

Genel manada insanın sermayesi, ömrü; ticareti ise, amelidir.

Ömrünü, yani hayattaki yegâne sermayesini doğru idare eden, bunu, faydalı işlerde, hayırlı hizmetlerde kullanabilen insan, kazanır.

Risale-i Nur’daki ifadesiyle, “İnsan bir yolcudur. Sabavetten gençliğe, gençlikten ihtiyarlığa, ihtiyarlıktan kabre, kabirden haşre, haşirden ebede kadar yolculuğu devam eder.”1

Bu uzun zannettiğimiz; Peygamber Efendimizin (asm), “Ben bu dünyada bir ağacın altında gölgelenen, sonra da oradan kalkıp giden binitli bir yolcu gibiyim”2 buyurduğu bir solukluk yolda; bu yolculuk esnasındaki sergüzeşt-i hayatımızda neler yaşıyor, nelere muhatap oluyoruz nelere, nelere… Hani, halk dilinde, “Hayatımı yazsam, roman olur” sözü var ya, tıpkı öyle.

Bütün bunları kayıt altına almak için kitaplar yazar, hatıra defteri tutar, fotoğraflar, filmler çekeriz; o da yetmez, tuallere resmederiz o günümüzü.

DKT YAPIM da belgeselle, kayda aldı; geçip giden, dünümüzü.

Hayatımızın mebdeinden, müntehasına; onlar sordu, biz söyledik. Mazi olan yılların işe yarar yanlarını birer birer derledik.

O kadar çok şey var ki anlatılacak, hepsini toparlamak ne mümkün. Biz bu çalışmada, Ankara’daki yayıncılık hayatımıza, netice itibariyle, Risale-i Nur hizmetlerine taalluk eden zamanları, zeminleri, mekânları; bunların yaşandığı yılları arz etmeye çalıştık.

Saatler süren röportaj, günler süren teknik çalışmalar, 15 dakikaya sığdırıldı. Öyle ya, bir meyvenin usaresi, posasından az olur. Çünkü “lüb”dür, elde kalan. Belli bir zaman diliminde seyrediverdiğimiz filmlerin arkasında günler var; bu günlerde, gece gündüz emek veren canlar var. Biz belki bunları göremiyoruz, ama bu emeği bilmek lâzım.

“Ömür Sermayesi” belgesel dizisinin bu fakiri konu ettiği birinci bölümünü, DKT YAPIM yayınladı. Osman Gökmen Beyin projesi olan ve onun yönettiği bu güzel, bu özel, bu takdir toplayan eser, 29 Aralık 2024 Pazar akşamından bu yana You Tube’de.

Maksat “üzüm yemek”.

Niyet, geçmişe projektör tutarak bilinmeyen, duyulmayan örtülü hatıraları; bilgileri, belgeleri gün yüzüne çıkarmak.

İnsana hizmet, kolay değil; ringe çıkmak gibidir!

Yaradan’a sığınarak, kail olmak gerekir.

Ezcümle, DKT YAPIM olarak yola çıkıp, birçok hayırlı, mesaj yüklü yapımlara imza atan ve nicelerine atacak olan bu takım, gönüller dolusu tebrike ve takdire şayan.

Demek ki ihlâs olunca, “ihsan” oluyor.

Rabbim, yollarını açık, emeklerini semeredâr eylesin.

Dipnotlar:

1- Mesnevî-i Nuriye, s. 189.

2 -Tirmizî, Zühd 44.