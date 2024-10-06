ŞİİR

Dağlar gibi yığılmış, sırtımdaki günahım, Bu günahla varılmaz; ama Sensin, penahım. Gazabını kuşatmış Senin gani gufranın, Nâçâr olana meded şe’nindendir, Sultanın. Âlemlerin Sultanı, cümle canın hâmisi, Yerde gökte ne varsa, her hepsinin Sâni’si. Sultanım ki, şefkati, deryaları taşadır, O deryanın ehlini, Cennetlerde yaşatır. Ümitsizlik yaraşmaz, Sultanımın kuluna, Gönül versin, yeter ki; O’nun kutlu yoluna. Affa mazhar olmaya, günahımız vesile, Açılmadık kapı yok, yapışınca, İsmiyle. Hayra ma’tûf ameller, bahçesinin kapısı, Ötelerde, o yerler; tasvir olmaz, yapısı. Sun’ eylemiş Sultanım, mü’min için, cinânı, Âhiret de, bekliyor; Emre mutî cihânı. Şu fakirin emeli, ol Makam’dan, affıdır, Serdettiği bunca söz, ümidbeste kahrıdır.

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