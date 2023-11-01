Aksa Tufanı operasyonu sonrası gündem İsrail-Hamas savaşına odaklandı.

Zulüm ve soykırım gündemin ilk başında yer alıyor. Fakat farklı gelişmeler de var. Robert Menendez’den bahsedelim. 1954 doğumlu ve halen aktif olarak ABD senatörü. Dış İlişkiler Komitesinin de başkanı. Diğer bir ifadeyle Türkiye’ye F16 konusunda kök söktüren, Yunanistan yanlısı tutum sergileyen ABD Senatörü. 2006’dan beri görev yaptığı New Jersey eyaletinden Amerika Birleşik Devletleri senatörlüğü görevine atanan avukat ve kurt bir politikacıdır. Demokrat Parti üyesi, 2013-2015, 2021-2023 yılları arasında ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi’nde başkanlık etmiştir. Bu senatörün Türkiye için önemi; Türkiye yapım ortağı olduğu F35 savaş uçağı üretim anlaşmasından tek taraflı olarak ABD tarafından saf dışı edildi. Bu gelişme sonrası, Hava Kuvvetlerimizin elinde bulunan F16 savaş uçaklarının modernizasyonu gündeme geldi. Türkiye’nin bir savaşta bu uçaklara ihtiyacı var. F16’lar Silahlı Kuvvetler’in envanterinde bulunuyor. Bakım-onarım ve yazılım revizyonları için üretici firma ile yeniden anlaşma, senatonun iznine tabi. ABD Başkanı Biden bu süreci İsveç’in NATO’ya girme şartına KOZ olarak kullanmış olsa da bu konuda dış ilişkiler komitesi başkanı Menendez’in yaklaşımı etkili. Türkiye halihazırda bu senatörün konuya olan bakışını aşamıyordu, çünkü ABD Senatosunda devamlı veto ediyor, süreci işletmiyordu.

BM’nin 78. Genel Kurul Toplantısı bu ay New York’ta yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan BM’de bu konuyu dile getirdi. Ayrıca; NATO İsveç’in kendi bünyesine katılmasını istiyor, Türkiye de şartsız olarak İsveç’in NATO ya girmesine pek sıcak bakmıyordu. ABD F16 kartını gösteriyordu. İsveç konusunda Türkiye’yi NATO ve ABD sıkıştırıyordu. Bu arada F16 uçaklarının modernizasyonu ve yeniden alımına şiddetle ihtiyacımız vardı.

Tam bu sırada Menendez ile ilgili haber basına bomba gibi düştü.

BM toplantısı sonrası ABD’den böyle bir haberin gelmesi enteresandı. Menendez hakkında rüşvet alma ve yetkisini kötüye kullanma sebebi ile soruşturma başlatılmıştı. Senatoda Dış İlişkiler Başkanlığını bırakması için ABD’de yoğun baskı başladı. Rüşvet alma ve görevi kötüye kullanma suçları ithaf ediliyordu. Biden yönetimine ciddi zarar vereceği, bu yüzden bu meselenin çabuk halledilmesi gerektiği konusunda ABD basınında yayınlar var. Türkiye için F16 savaş uçakları olmaz ise, Rusya’dan MİG-29 uçakları alabiliriz diye de diplomaside, bir alternatif yol aranmaya başlandı. Bu da belki Türkiye’nin kozu.

Kapalı kapılar ardında İsveç’in NATO’ya dönüşü ile F16 satışı arasında bir bağ var mı, gelişmelere göre değerlendireceğiz. İsveç NATO’ya üyeliği için TBMM’de süreç başladı. Ayrıca ABD’de Biden için de bir soruşturma açılması gündemde idi. Özellikle oğlunun, rüşvet alma-verme noktasında gelişimler yaşanıyor.

Bu kadar gelişmenin aynı anda yaşandığı sırada Hamas’ın Aksa Tufanı saldırısı sonrası tüm bu gelişmeler rafa kalktı. Biden’ın ABD’de, Netanyahu’nun da İsrail’de iktidarları sallantıda idi. Şimdi tüm Dünya gözünü bu savaşa dikmiş durumda. Bekleyelim, gelişmeleri görelim.