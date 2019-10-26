"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 EKİM 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Krizin sebebi “Suriyeliler” mi?

Bilal Said PARLAKOĞLU
26 Ekim 2019, Cumartesi
Ekonomik krizin suçlusu bulundu.

Barış Pınarı Harekâtı’nın başlamasından sonra dillendirilen “güvenli bölge” hükümete bir fırsat vermiş olmalı ki, Bakan Albayrak hafta başında yaptığı bir konuşmada ekonomik sıkıntılara sebep olarak Suriyeli sığınmacılara harcanan parayı gösterdi.

Albayrak konuşmasında bölgede YPG, IŞİD gibi terör örgütlerinin ve 3,6 milyon sığınmacının olduğunu, 40 milyar dolardan fazla harcama yapıldığını ve bununda ekonomiyi kötü etkilediğini söyledi. Böylece mevcut krizin suçunu bölgede yaşanan olaylara bağladı.

Öyle ise soralım: Bölge kendiliğinden mi karıştı? Türkiye hükümetinin karışıklıkta hiç payı yok mu? Bölgede devlet rejiminin zayıflatılması, silahlı hükümet karşıtlarının desteklenmesi terör örgütlerinin orada güçlenmesine sebep olmadı mı? Bu da bizi operasyon yapmaya mecbur etmedi mi? Ayrıca mültecilerin iç savaştan ve terör örgütlerinden kaçmasına neden olmadı mı? Bunların hepsini vatanını bırakıp Türkiye’ye kaçmak zorunda kalan Suriyeli sığınmacılar mı yaptı? Yoksa milletimiz, hükümetin bölgede verdiği yanlış kararların geri dönüşünü mü alıyor?

Bunlar cevap bekleyen sorular… Fakat yine de kesin bir cevap var ise o da krizin suçlusunun Suriyeli sığınmacılar olmadığıdır. Krizin gerçek sebebi yanlış ekonomi yönetimiyle beraber bölgede karışıklığa sebep olan ve ülke sınırlarını tehlikeye atan dış politikadaki yanlış seçimlerdir. Kaldı ki, dövizin yükselmesinin ve dış ticaret açığının artmasının zararı sığınmacılara harcanan 40 milyar dolardan daha fazla. Halihazırda kısa vadeli dış borcumuz 126 milyar dolar civarında.

Ayrıca Suriyeli sığınmacılar için harcanan para dışarıya gitmiyor, yine bizim ekonomik sistemimiz içerisinde harcanıyor. Fakat dış ticaret açığından dolayı giden kaynaklarımız ise ülke içinde kalmıyor dışa akıyor. Durum böyle iken krizin suçunu Suriyeli sığınmacılara yıkmak pek de inandırıcı bir yaklaşım değil.

Düne kadar sığınmacıları muhacir olarak görüp kucaklayan hükümetin bakanının böyle bir açıklamada bulunmasından çıkarılması gereken anlam ise tartışılır… 

***

NEDEN HAKAN ATİLLA?

Bakan Albayrak’ın adeta müjde şeklinde yansıttığı bir açıklaması da eski adıyla İMKB yeni adıyla BİST’in (Borsa İstanbul) başına Hakan Atilla’nın getirilmesiydi. Rıza Zarrab davası kapsamında ABD’de yargılanan ve 32 ay hapis yatan Atilla’nın bu geçmişinden sonra böyle bir makama getirilmesi tartışılıyor.

Zaman geçtikçe bu görevlendirmenin hikmeti(!) de anlaşılacaktır elbette ama geçmişinde “finansal suçlardan” 32 aylık hapis cezası bulunan birinin BİST’in başına gelmesinin dünyada borsanın güvenilirliğine etkisinin ne olacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz…

Okunma Sayısı: 134
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sevgi seferberliğine ihtiyaç var

    Gazze alarm veriyor!

    İngiltere'de 39 cesedin bulunmasıyla ilgili yeni gelişmeler

    Peskov: Rusya, TSK ve terör örgütü YPG'nin arasında durmayacak

    Irak yeniden karıştı: Ölü sayısı 24'e yükseldi

    Örnek istifa

    E-haciz vatandaşı fena vurdu

    AB Suriye’de üzerine düşeni yerine getirmedi

    Barış Pınarı Harekâtı her şeyi örtebiliyor mu?

    92 bin KHK’lı için karar verildi

    Türkiye ile ABD arasında yeni kriz: Terörist Mazlum Kobani

    İslâm medeniyeti ABD’de tanıtıldı

    Ülke çapına yayıldı: Şili'deki protestolarda ölü sayısı 19'a yükseldi

    California'da yangın alarmı: Binlerce kişi tahliye edildi!

    KDK'den sınav ücretlerine ilişkin açıklama

    Guterres'ten Keşmir çağrısı

    Rusya Savunma Bakanlığı: Takviye birlikleri Türkiye-Suriye sınırına ulaştı

    Meclis'te gündem oldu: Basın kartları niye bekletiliyor?

    Harekât, Esad’a kazandırdı

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Şehidiniz kalem kırdı!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Cezaevlerindeki Kur’an yasağında yine aynı hikâye
    Genel

    Sevgi seferberliğine ihtiyaç var
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    İngiltere'de 39 cesedin bulunmasıyla ilgili yeni gelişmeler
    Risale-i Nur'dan

    Yahudi ve Hıristiyanlar ile dostluk
    Cenk ÇALIK

    Kedilerin mırmırları “Yâ Rahîm, yâ Rahîm” diyor
    Sebahattin YAŞAR

    ‘Kelimeleriniz’ hayat kalitenizden haber veriyor
    Osman KOYUNCU

    Sahabe mesleği ve tarikatlar
    Rifat OKYAY

    Allah’ım bizi hislerimize esir ettirme

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.