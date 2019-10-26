Krizin sebebi “Suriyeliler” mi?

Ekonomik krizin suçlusu bulundu.

Barış Pınarı Harekâtı’nın başlamasından sonra dillendirilen “güvenli bölge” hükümete bir fırsat vermiş olmalı ki, Bakan Albayrak hafta başında yaptığı bir konuşmada ekonomik sıkıntılara sebep olarak Suriyeli sığınmacılara harcanan parayı gösterdi.

Albayrak konuşmasında bölgede YPG, IŞİD gibi terör örgütlerinin ve 3,6 milyon sığınmacının olduğunu, 40 milyar dolardan fazla harcama yapıldığını ve bununda ekonomiyi kötü etkilediğini söyledi. Böylece mevcut krizin suçunu bölgede yaşanan olaylara bağladı.

Öyle ise soralım: Bölge kendiliğinden mi karıştı? Türkiye hükümetinin karışıklıkta hiç payı yok mu? Bölgede devlet rejiminin zayıflatılması, silahlı hükümet karşıtlarının desteklenmesi terör örgütlerinin orada güçlenmesine sebep olmadı mı? Bu da bizi operasyon yapmaya mecbur etmedi mi? Ayrıca mültecilerin iç savaştan ve terör örgütlerinden kaçmasına neden olmadı mı? Bunların hepsini vatanını bırakıp Türkiye’ye kaçmak zorunda kalan Suriyeli sığınmacılar mı yaptı? Yoksa milletimiz, hükümetin bölgede verdiği yanlış kararların geri dönüşünü mü alıyor?

Bunlar cevap bekleyen sorular… Fakat yine de kesin bir cevap var ise o da krizin suçlusunun Suriyeli sığınmacılar olmadığıdır. Krizin gerçek sebebi yanlış ekonomi yönetimiyle beraber bölgede karışıklığa sebep olan ve ülke sınırlarını tehlikeye atan dış politikadaki yanlış seçimlerdir. Kaldı ki, dövizin yükselmesinin ve dış ticaret açığının artmasının zararı sığınmacılara harcanan 40 milyar dolardan daha fazla. Halihazırda kısa vadeli dış borcumuz 126 milyar dolar civarında.

Ayrıca Suriyeli sığınmacılar için harcanan para dışarıya gitmiyor, yine bizim ekonomik sistemimiz içerisinde harcanıyor. Fakat dış ticaret açığından dolayı giden kaynaklarımız ise ülke içinde kalmıyor dışa akıyor. Durum böyle iken krizin suçunu Suriyeli sığınmacılara yıkmak pek de inandırıcı bir yaklaşım değil.

Düne kadar sığınmacıları muhacir olarak görüp kucaklayan hükümetin bakanının böyle bir açıklamada bulunmasından çıkarılması gereken anlam ise tartışılır…

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NEDEN HAKAN ATİLLA?

Bakan Albayrak’ın adeta müjde şeklinde yansıttığı bir açıklaması da eski adıyla İMKB yeni adıyla BİST’in (Borsa İstanbul) başına Hakan Atilla’nın getirilmesiydi. Rıza Zarrab davası kapsamında ABD’de yargılanan ve 32 ay hapis yatan Atilla’nın bu geçmişinden sonra böyle bir makama getirilmesi tartışılıyor.

Zaman geçtikçe bu görevlendirmenin hikmeti(!) de anlaşılacaktır elbette ama geçmişinde “finansal suçlardan” 32 aylık hapis cezası bulunan birinin BİST’in başına gelmesinin dünyada borsanın güvenilirliğine etkisinin ne olacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz…