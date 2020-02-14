Dünya gittikçe daha da ısınıyor!

Son 141 yılın en sıcak ocak ayının, 2020 yılına ait olduğu belirlendi.

Okunma Sayısı: 181

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.