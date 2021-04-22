En iyi diyet: Oruç

ORUÇ TUT, SIHHAT BUL - Hazırlayan: Cenk Çalık

Meali, “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı.”1 şeklindeki âyet, Rabbimizin maddî ve manevî sağlık yönünden bize en büyük ihsanlarından birini müjdeler. Ramazan orucunun farz kılınması saadet ve huzurun kapılarını açar. Hiç şüphesiz midemiz başta olmak üzere bütün vücut organlarının dili olsaydı en rahat ettiği zaman diliminin oruçlu halin olduğunu söylerlerdi.

Oruç, bizim için öyle bir nimettir ki kalbin, aklın, ruhun yani maddî ve manevî bütün cihazatımızın en verimli şekilde Rabbimizin emrettiği yönde kullanmamıza vesile olur. Ramazan Risalesi’nde de ifade edildiği gibi Cenab-ı Hakk’ın rububiyetine, şükre, nefsimize, sosyal hayata, sağlığa, ahiret vb. bütün pencereler yönünden orucun iki cihan saadeti yaşamaya vesile olur.

Müjdeli Hadisler…

Peygamber Efendimiz (asm), “Orucun bir eşi yoktur”2 “Şüphesiz her şeyin bir ana kapısı vardır. İbadetlerin ana kapısı ise oruçtur”3 “Cennette Reyyân denilen bir kapı vardır. Oradan sadece oruçlular girer. Oruçlular girdiler mi artık kapanır, kimse oradan giremez. Oraya kim girerse ebediyen susamaz.”4 “Oruç, bağırsakları inceltir, yağını eritir, etteki boşluğu doldurur. Sahibini Cehennem ateşinden uzaklaştırır. Şüphesiz Allah’ın, gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, hiçbir beşerin kalbine girmediği öylesine rengârenk bir sofrası vardır ki, o sofranın üzerine oruç tutanlardan başka hiçbir kimse oturamaz.”5 “Oruç sabrın yarısı, temizlik de imanın yarısıdır.”6 “Oruç tutun, sıhhat bulun!”7 şeklindeki ikazları orucun bedene, ruha, dünyamıza ve ahiretimize olan müsbet tesirlerini özetlemektedir.

Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri, “İnsana en mühim bir ilâç nevinden maddî ve manevî bir perhizdir ve tıbben bir hımyedir ki: İnsanın nefsi, yemek içmek hususunda keyfe-mâyeşa hareket ettikçe hem şahsın maddî hayatına tıbben zarar verdiği gibi hem helâl haram demeyip rast gelen şeye saldırmak, âdeta manevî hayatını da zehirler. Daha kalbe ve ruha itaat etmek, o nefse güç gelir. Serkeşane dizginini eline alır. Daha insan ona binemez, o insana biner.”8 diyerek orucun sadece maddî yönden değil manevî yönden de perhiz ve en mühim ilâç özelliğine sahip olduğunu göstermektedir.

Dipnotlar:

1- Bakara Suresi, 183.

2- Tirmizî, Cihad 3/1624.

3- Camiu’s Sağir, Hadis No: 882.

4- Buharî, Oruç 4; Müslim, Oruç 43-4/168; Tirmizî, Oruç 55/765.

5- Camiu’s Sağir, Hadis No: 841.

6- Müsned:17571; Tirmizî 87/3519.

7- Kütüb-i Sitte 9/418.

8- Bediüzzaman Said Nursî, Mektubat, s. 476.