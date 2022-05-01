Su dengesi ve oruç

HİKMETLİ AÇLIK - Cenk Çalık

Hücreleri en çok etkileyen olay hücre içi ve hücre arası su dengesini ayarlamadır. Oruçlu iken hücre arası su en aza ineceğinden hücre fonksiyonlarında ciddi bir rahatlama olur. Yine vücudumuzda devamlı salgı görevi ile yükümlü epiten hücreleri oruç sırasında ciddi bir istirahata, dolayısıyla sağlığına kavuşur. Hipofiz, tiroid, pankreas gibi çok sayıdaki salgı bezleri Ramazanı hasretle bekliyor dersek mübalağa etmiş olmayız.

Kan, kemik iliğinden yapılır. Vücutta kan ihtiyacı belirdikçe bir refleks, kemik iliğini uyarır. Özellikle zayıf ve kansızlarda kemik iliği çok tembeldir. Oruçlu iken kandaki besinler en az düzeye düşünce; kemik iliği uyarılır. Bu yüzden, kansızlık sorunu olmayanların tersine, kansız insanlar oruç tuttuklarında daha kolay kan yaparlar. Oruçlu iken karaciğer dinlenmiş olduğundan kemik iliğinin kan yapmak için ihtiyaç duyduğu maddeleri daha da iyi ve sağlıklı hazırlar.

Oruç aynı zamanda zihin, beden ve ruh için birden fazla şekilde şifadır. Fiziksel düzeyde, enerji ve kaynaklar bağışıklık sistemine ve vücudun kendini iyileştirmesine, yeniden inşa etmesine ve yenilemesine izin veren metabolik süreçlere yönlendirilir. Oruç, vücut kaynaklarının en üst düzeyde kullanılmasını sağlar. DNA ve RNA genetik kontrolleri vücudun ihtiyaç duyduğu proteinleri ve dokuları kopyalatır. Bu da sürecin daha verimli hale gelmesine ve protein sentezi gibi faaliyetlerin yeniden inşa edilmesine olanak sağlar.