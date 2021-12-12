"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 ARALIK 2021 PAZAR - YIL: 52

Talebelerinin Bediüzzaman’a yaptıkları duâlar (3)

12 Aralık 2021, Pazar
Hulusi’nin duâsı:

“Tembellik ve tenperverlik yerine vazifedarlık, kudsî ve her saati birgün ibadet hükmüne geçecek kıymette olduğuna şüphe edilmemek lâzım gelen Kur’ânî hizmete vakit bırakmayacak hallere karşı, bu hizmetin ulviyetini dahi düşünerek, elden çıkmazdan evvel gözü dört açmayı, yani ölmezden evvel hayatın kadrini bilmek gibi, kat’î bir lisanla âhirete imanı delâleten, remzen, işâreten, sarahaten ders veriyorsunuz ve ikaz lütfunda bulunuyorsunuz. Allahü Zülcelâl Hazretleri sizden ebeden razı olsun ve ümmet-i merhume-i Muhammediyeyi (asm) dalâletten kurtarmak ve şahrâh-ı Kur’ân’a delâlet eylemek hususundaki ihlâslı mücahede ve hizmetinizde dâim ve muvaffak buyursun. Âmin. 1 

Hafız Ali’nin duâsı: “Nebiyy-i Âhirzaman Peygamberimiz Muhammed Mustafa Aleyhissâlatü Vesselâmın himmet-i mâneviyeleriyle o i’câzın izhar ve intişarına memur edilen Üstadımın duâsı gibi çok büyük kuvvetlerle hasıl olduğuna, ben değil bu hale şahit, karyemizin ekserisi iman edip tasdik ediyorlar. Bütün köy ehl-i imanı namına, bu emr-i hayra vesile olan Üstadımıza lâ-yüad ve lâ-yuhsâ teşekkürlerle, “Cenab-ı Hak sizlerden ebeden razı olsun” duâsını âciz lisanımla daima söylüyorum. 2 

Asım’ın duâsı: “Karîham dar, kalemim âciz kalbime tercüman olamıyor. Şu kadar diyebilirim ki, benim gibi fakir ve müptedilere büyük ve pek büyük bir ders, bir mürşid ve mutmainneye erişmiş ve daha yukarı çıkmış sâfilere bir düstur ve ders-i ibrettir. Kıymet takdir edilmez bir şâheser-i tarikattır, bir nur-u hakikat-feşân, bir gülistandır. Daha doğrusu, sırf bir ilham-ı Rabbânîdir. Cenab-ı Lemyezel Hazretleri siz Üstadımı, bu ve bunun emsâli âsâr-ı bergüzîde telifinde, envâr ve hakikatler neşir ve dellâllığında çok zamanlar daim ve kaim buyursun. Ve siz Üstadımı, sizi sevenlerin ve dellâllığında bulunduğunuz nidalarınızı işitmek ve dinlemek, okuyup yazmak, mucibince hareket ve amel etmek heves ve iştiyakında bulunan kardeşlerimin başından eksik buyurmasın. Âmin, bihürmeti seyyidi’l-Murselîn. 3 (Mektubat’taki ‘telvihatı tısa’ için söylemiş) 

Hulusi’nin duâsı: “Allahü Zülcelâl Hazretleri dünyevî ve uhrevî bütün matlûp ve maksudunuzu ihsan, bilhassa ümmet-i merhume-i Muhammediye (asm) hakkındaki duâlarınızı dergâh-ı ulûhiyetinde kabul buyursun. Hakikaten Kur’ân’a, imana hizmetten başka birşey düşünmeyen aziz ve muhterem Üstadımızı bu ümmete bağışlasın ve rıza-i İlâhîsine nâil buyursun. 4 

Dipnotlar:

1- Bediüzzaman Said Nursî, Barla Lâhikası, 83. 2- A.g.e. s. 89. 3- A.g.e. s. 91. 4- A.g.e. s. 94.

Okunma Sayısı: 225
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Elektrik soygununda son perde

    Başörtülü öğretmene yapılan doğru değil

    Gelir adaletsizliğinde makas giderek açılıyor

    Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasında kaldı

    Avukatlık stajı sorunu bitmek bilmiyor

    Yeneroğlu: Yargıya güveni daha da zedeler

    ‘Sağlık hizmeti nefes gibidir, kesilince hissedersiniz’

    'Şu ana kadar toplam 6 Omicron vakamız tespit edildi'

    Ev sahipleri şimdi de ara zam istiyor

    Antalyaspor Trabzonspor'u durdurdu

    Yazıktır, günahtır, haramdır!

    40 bin tür yok olma tehlikesi altında

    ABD'nin Kentucky eyaletinde ölü sayısı 70'e yükseldi

    Filistinlilere ait 600 zeytin ağacı daha Yahudi işgalciler tarafından kesildi

    Türkiye'de salgın gündemiyle son 24 saat

    Dövizdeki kur farkını hükümet üstlensin

    Nahda Hareketi'nden Kays Said'e tepki

    Adalet her geçen gün değer kaybediyor

    Marmara Denizi’nde denizanası istilâsı

    Şehit İdris Aksöz, Nevşehir'de dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Sabredenlere müjdele
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Sakın, uhuvvet ve muhabbet sarsılmasın”
    Genel

    Yeneroğlu: Yargıya güveni daha da zedeler
    Faruk ÇAKIR

    O duvarlar da yıkılır
    Genel

    Elektrik soygununda son perde
    Mehmet KARA

    Millet İttifakının adayı neden merak ediliyor?
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Çin tipi TÜİK ekonomisi
    Adnan NACİR

    Çin işi ekonomi
    Mehmet ÇETİN

    Kulak çınlaması üzerine
    Genel

    Başörtülü öğretmene yapılan doğru değil

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.