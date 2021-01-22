AKP iktidarı Türkiye’yi taşıyamıyor...

Derin ve yıkıcı krizdeki ülkeyi yönetemeyen siyasi iktidar tam bir çıkmazda; politik polemiklerle, medyatik manipülasyonlarla, algı operasyonlarıyla artık gerçek gündemi değiştiremiyor.

“Tek kişilik rejim”le millet irâdesinin temsilcisi Meclis’in etkisiz hale getirilmesiyle demokrasinin âdeta askıya alındığı, yargının siyasallaştırmasıyla hukukun tasfiye edildiği, insan hak ve özgürlüklerinin darbelendiği vartada yoğun olarak “erken seçim” konusu gündeme geliyor.

Öncelikle siyasi iktidarı eleştiren siyasetçilere ve gazetecilere peşpeşe saldırılarla tahriklerin tetiklendiği ortamda Gelecek Parti Genel Başkanı eski Başbakan Davutoğlu’nun “Sayın Erdoğan tasfiye edilecek ve bundan sonra muhafazakârların başı dik biçimde dolaşamayacakları biçimde otoriter rejim kurulacak. Erdoğan bundan sonraki seçimi kazanmış olsa bile etrafı öyle bir kuşatılmış olacak ki bundan sonra Türkiye’de demokrasiden bahsetmek mümkün olmayacak!” çarpıcı uyarısının anlamı tartışılıyor.

Yine bu vetirede ana muhalefet liderinin, son saldırılar üzerine “Olanlar 80 öncesini çağrıştırıyor. Gazetecilerin düşmanlaştırılıp hedef gösterilmesi doğru değil. 80 öncesini yaşayan biz siyasetçilerin buna özellikle dikkat etmemiz lazım” uyarısı önemli. (gazeteler, 20.01.21)

Bu arada “iktidara ilişik medya”nın “Ankara dünyayı sarsıyor!” manşetlerine karşı, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yalnızlığa itilmesi, Libya’da gittikçe devre dışı kalması, S-400’ler gerekçesiyle “Amerika’nın hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele yasası (CATSAA)” kapsamında daha ağır ek ekonomik yaptırımlara mâruz bırakılması, Suriye’de “işbirliği” yaptığı ABD’nin “PYD/YPG emrivakisi”nin devam etmesi ülkeyi dışta da derin krizlerle karşı karşıya bırakmış.

Kısacası iç ve dış problemler iç içe girmiş. Bu açıdan Financial Times’in “Erdoğan’ın büyük oyunu” başlıklı analizinde bütün anketlerde iktidardan gideceğini gören Erdoğan’ın kitlesini tutmak hesâbına agresif çıkışlarla ve restlerle tahrip ettiği AB ve ABD’ye “olumlu mesajlar” ileterek her yönüyle çıkmaza giren dış politikada çıkış yolları aradığı yorumu yapılıyor. (gazeteler, 18.1.21)

“ERKEN SEÇİM” YORUMLARI...

Özetle, her seçimde halının altına süpürdüğü buhrana dönüşen ekonomik ve derinleşen siyasi krizlerle baş edemeyen siyasi iktidar, Türkiye’yi taşıyamıyor.

Ekonomik çöküşle resmi rakamların bir kaç katı yüksek enflasyon, katlanan işsizlik, üç katına çıkan dış borç, salgınla mücadede aşı temininindeki başarısızlık sürdürülemez

Bu ortamda defalarca “kesinlikle erken seçim yok” açıklamalarına rağmen iki hafta sonra ani bir çarkla apar topar 24 Haziran 2018 “baskın erken seçimi”ne gidildiği gibi “cumhur ittifakı” ortakları Bahçeli ya da Erdoğan’ın yine bir “ani çıkışı”yla “belki yine kotarırız “ beklentisiyle “baskın erken seçim”e gitmek durumunda kalabilecekleri belirtiliyor.

Zira bütün anketlerde ve kamuoyu araştırmalarında oyları hızla eriyen “cumhur ittifakı”nda başgösteren çatlaklarla ayrışma sinyallerinin çakıldığı, “iktidar cephesi”nin bu maksatla bir defa daha az oyla çok vekil elde etme, siyasi rakiplerini, özellikle yeni partileri seçime sokmama hesabına “seçim kanunu”nu değiştirmeye çalıştığı bildiriliyor.

Kısacası, siyasi iktidar derdine düşmüş, lâkin düşüşe çâre bulamıyor…

Bu bakımdan, “millet ittifakı” partilerinin gecikmeksizin demokrasi, hukuk ve ekonomi reformlarının temel parametrelerini belirlemeleri; “tek kişilik sistem”e karşı “güçlendirillmiş demokratik parlamenter sistem”i bütün gerekleriyle kamuoyuna deklâre etmeleri gerekiyor.

Türkiye’nin bu mesaja ve bunun vereceği moralle ümide ihtiyacı var.