Maddi önlemlerle “mânevî tedbir”

Bundandır ki böyle zamanlarda “Kur’ân’ın hakiki bir tefsiri ve hakikatinin bir tercümanı ve meselelerinin bürhanı” olan Risale-i Nur’un cemaatçe okunması çok daha önemli.

“Umûmî hatalar”ın neticesi olan “bâzı eşhâsın hatâsından gelen ve bir derece memlekette umumî şekle giren ve umûmî musibet” olan sari hastalıklar “dinî musibet”e dönüşür ki asıl musibet ve felâket budur.

“Bir belâ, bir musibetten çekininiz ki, geldği vakit yalnız zâlimlere mahsus kalmayıp mâsumları da yakar”(Enfal, 25) âyetinin tefsiriyle umumî musîbet zâlimlerin zulümlerine ekseriyetçe itiraz edilmeyip tepkisiz kalınmasıyla, ikaz vazifesinin yapılmamasıyla, bir nevi “zalime taraftar olunması”yla gelir. (Sözler, 159)

“Kim bir kötülük görürse, onu eliyle değiştirsin; şayet eliyle değiştirmeye gücü yetmezse, diliyle değiştirsin; diliyle değiştirmeye de gücü yetmezse kalbiyle düzeltme cihetine gitsin ki bu imanın en zayıf derecesidir” hadisinin hükmüyle zulme kayıtsız kalmanın akıbeti tecelli eder. (Müslim, Îmân 78; Tirmizî, Fiten 11; Nesâî, Îmân 17)

“Cezâ-yı amel bir azap” olan bu umumî musîbete karşı, “ağlamakla ve hüzün ve kederle, niyâz ve hazînâne yalvarmakla ve pek ciddî nedâmet ve tevbe ve istiğfar ile karşılamak ve Sünnet-i Seniye dairesinde, bid’alar karışmadan, Şeriatin tayin ettiği tarzda dergâh-ı İlâhiyeye iltica etmek ve duâ ve o hale mahsus ubudiyetle mukabele etmektir.” (Emirdağ Lâhikası, 32)

Bundandır ki böyle zamanlarda “Kur’ân’ın hakiki bir tefsiri ve hakikatinin bir tercümanı ve meselelerinin bürhanı” olan Risale-i Nur’un cemaatçe okunması çok daha önemli.

Bu esasla, “Barla’da, Risale-i Nur’un muvakkat tatili sebebiyle yağmursuzluk başladığı gibi (…) pek çok emarelerle ve burada Risale-i Nur münasebetiyle vücuda gelen yüzer hadiselerin delâletiyle deriz ki; bu Anadolu’ya ayn-ı rahmet olan Risale-i Nur’un (…) bazı yerlerde tatile mecbur olması, bu kaht u galâyı ve bu acip ihtikârı ve bereketsizlik ve açlığı netice verdiğine bize kanaat verdi” diye yazılır. “Risale-i Nur çekilmesi ve tevakkufuyla (hizmetinin durmasıyla) maddî ve mânevî musîbetlerin hücuma başladığını” bildirilir. “Risâle-i Nur’un tatili belâları celb eder...” diye ikaz edilir. (Kastamonu Lâhikası, 292; Şûâlar, 259, 297)

“BELÂ FIRSAT BULUP GELİR…”

Zira “âfâtın def’ine sadaka gibi vesile olmasından, Risale-i Nur’a karşı olan hücum ve onun tatili, âfâta karşı olan müdafaasını zayıflaştırır.” “Bu Anadolu memleketine, belâların def’ine ehemmiyetli bir vesiledir. Sadaka nasıl belâyı def ediyor; onun intişarı ve okunması küllî bir sadaka nev’inde semavî ve arzî belâların def’ine çok emareler ve çok hadiselerle tebeyyünle (açığa çıkmasıyla) Risale-i Nur bir vesile-i def-i belâdır; tatile uğradıkça, belâ fırsat bulup gelir” hakikati hükmeder. (Şuâlar, On Üçüncü Şuâ, 300-301; Emirdağ Lâhikası, 32, 150)

Bu bakımdan “Sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü men eden bir topluluk bulunsun” (Âl-i İmrân sûresi, 104) âyetinin hakikatiyle ve “Ümmetin içinde bir tâife gelecek, tâ Allah’ın emri (olan kıyâmet) gelene kadar gâlibane bir şekilde hak üzere devam edecektir” (Buhârî, 9.125, 162; Müslim,1:137, 2:2522, 1524, 1525) hadisinin mânâsıyla, “bir insan-ı kâmil ismine lâyık bir şahs-ı mânevînin âzâları ve hayat-ı ebediye içindeki saadet-i ebediyeyi netice veren bir fabrikanın çarkları hükmünde sahil-i selâmet olan Dârüsselâma ümmet-i Muhammediyeyi (a.s.m.) çıkaran bir sefine-i Rabbâniyede çalışan hademeler olan Risale-i Nur şakirtleri ve Kur’ân’ın hizmetkârları”nın mânevî hizmetleri çok önemli. (Lem’alar,223)

Bunun içindir ki umumî musîbette umumî “mânevî tedbir” olarak Nur derslerinin devamı fevkalâde ehemmiyet kesbediyor.

Elbette, hakîki istişâre ile ve “azâmi ihtiyat”la umumî musîbete karşı umumî esaslar muvâcehesinde gerekli maddi - sıhhî tedbirleri alınarak…

