"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 NİSAN 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

“Manipülasyon ve çarpıtma” ikrarı…

Cevher İLHAN
30 Nisan 2022, Cumartesi
TESBİT

Ana muhalefet liderinin 2021’de üç buçuk milyon, bu yılla birlikte dört milyon abonenin elektriğinin kesildiğine dikkat çekmesine iktidardakilerin tepkileri çarpıcı durum ortaya çıkarıyor.

Enerji Bakanı, “Bu kadar yaygın bir kesinti olsa çok daha fazla gündemde kalırdı. Şu anda 278 bin civarında abonenin elektriği kesik, bunun 197 bini mesken abonesi” ifadesiyle güya bu tesbite karşı çıkarken, hâlen milyonlarca vatandaşın elektriğinin kesik olduğunu kabul ediyor.

En son Bursa Milletvekili Erkan Aydın’ın Meclis’e verdiği soru önergesine cevap veren Bakan, 2021 yılında ödeyemediği borcundan dolayı elektriği kesilen abone sayısının da 2 milyon 970 bin 505, kesilen doğalgaz abonesinin 1 milyon 78 bin olduğunu Bakan bizzat imzasıyla ikrar ediliyor.

Çünkü Bakan, üç milyon vatandaşın elektriğinin kesildiğini ifade ile kalmıyor, 1 milyon 100 bin vatandaşın doğal gazı kesildiğini belirtiyor. Bu tesbite göre, Bakan’ın itham ettiği “algı, manipülasyon ve çarpıtma”, yine bizzat Bakan ve iktidar mahfillerince yapılan resmi beyân ve belgelerle su yüzüne çıkıyor.

VAZİYET

Sırıtan “siyasetçilik tarafgirliği”yle

Bilindiği gibi “millet ittifakı” ve muhalefete mensup belediyelerin başarısız olması için Saray ve atadığı bağlı bakanlıklarca baştan beri hep zorluk çıkarıldı. Sırf siyasi sâiklerle belediyelerin salgında vatandaşlara yardımlara, halkın bağışlarına el konuldu, hizmetleri engellenmek istendi.

Öncelikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin devam eden on adet metro hattı projesinin inşaatına kamu bankalarından kredi verdirilmedi. Belediyeler yatırım ve projeleri için dışarıdan kredi bulmak durumuna bırakıldılar. Keza İBB’nin İstanbul’daki taksi ihtiyacını karşılamak için hazırladığı, 5 bin kaliteli ve yeni taksi talebi, üye sayısı siyasi iktidarca değiştirilmiş UKOME toplantısında “tek kişilik yönetim”e bağlı kurumların temsilcilerinin oylarıyla 13. kez reddedildi.

Bu arada Belediye’nin iki senedir finansını bulduğu 300 metrobüs alımını imzalamayıp 2022 yatırım plânına almamasında olduğu gibi sürekli engel üstüne engel çıkarıldı.

Kısacası, her haliyle sırıtan partizanca vahim vaziyet sürüyor.

GARABET

Söylemlerin zıddı çarpıklıklar…

Aslında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı’nın belediyelerin ulaştırma ve altyapı projelerine “tek kişilik yönetim”in ve Bakanlığının izin vermemesine ilişkin sorulara verdiği cevaplar garabeti ortaya koydu.

Çarpıcı olan, Bakan’ın katıldığı bir kanalda Bakanlığın uhdesindeki Marmaray zammını savunmak için “hızlı tren kesinlikle toplu taşıma değildir” garip çelişkiyle geçiştirmesi.

“İstanbul’da maalesef taksi, daha önemlisi otobüs problemi var. Keşke bir an önce raylı sistemler bitse, taksiye talep daha azalsa” diye merkezi hükûmete bağlı kurum temsilcilerinin reddettikleri 5 bin taksi ile 300 yeni otobüs alımı ve projesinin gerekliliğini ifade ile tam bir tezadı sergilemesi.

Bu çarpık politika tuhaflıkları, Bediüzzaman’ın “Lisân-ı siyasette (siyaset dilinde), lâfız mânânın zıddıdır” hakikatini bir defa daha okutturuyor.

(Sözler, Lemeât, 647)

Okunma Sayısı: 1104
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • İsmail Atak Cebecili

    30.4.2022 13:52:12

    HAK, HUKUK, adalet, yolsuzlukla mücadele, yoksulluğu giderme diye gelip, bunları hep geriye götürmek, ekonomiyi, 1979 yılı şartlarına geriletmek, yolsuzluklara zirve yaptırmak, her iktidara nasip olmaz. ALLAH, Milletimize akıl, fikir versin ve ilk seçimle arık bu kadroyu saha dışına atsın.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

''Kibir ve enaniyet en büyük engel''

''Sokaklar sandığı iple çekiyor''

Yeni Asya’dan mahkûmlara Ramazan hediyesi

Şırnak'ta bir askerimiz şehit oldu

Hindistan ve Pakistan'da aşırı sıcak hava etkili oluyor

Paris'teki toplantıda Suriye'deki durum görüşüldü

Elon Musk, 8,5 milyar dolarlık Tesla hissesi sattı

Nevşehir’de çocuk iftarı neşesi

Vatandaş iktidar partisi AKP'ye seslendi: BİZİ OY TORBASI SANMAYIN

Bu kadar yanlış bilinçsiz yapılamaz

Türkiye Avrupa Konseyi’nden ihraç edilir

Filmin sonu böyle bitti

Fenerbahçe, galibiyet serisini 7 maça çıkardı

İkinci el ayakkabı satışı patladı

Merkez yabancıya sıfır faizle TL verecekmiş

Otobüsçüler: Pahalı biletin sorumlusu biz değiliz

Türkiye'de koronavirüs gündemiyle son 24 saat

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Önemli olan demokrasi için güç birliği

Ürün azalacak, fiyat artacak

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

Sadece Kavala mı?
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
H. Muharrem OKUR

Medrese-i Yusufiyelerde bayram
Rüstem GARZANLI

Risale-i Nur talebelerinin acı günü
Cevher İLHAN

“Manipülasyon ve çarpıtma” ikrarı…
Risale-i Nur'dan

Zekât, bereketi celp, belâyı def eder
Sebahattin YAŞAR

‘Gideceğiz’ değil, ‘gidiyoruz’
Genel

Vatandaş iktidar partisi AKP'ye seslendi: BİZİ OY TORBASI SANMAYIN
Mehmet ÇETİN

Aklıma yatmıyor!
Cenk ÇALIK

Oruçla ilgili müjdeli hadisler...

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.