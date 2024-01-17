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17 OCAK 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Terörün siyasette suistimali

Cevher İLHAN
17 Ocak 2024, Çarşamba
Bir ay içinde yirmi beş şehidin verildiği terörle mücadeledeki bariz başarısızlığın sebeplerini araştırıp netice alıcı önlemleri devreye sokmak yerine, “iktidar cephesi” bir defa daha yağ gibi üste çıkarak sağı-solu suçlayan “karalama kampanyası” yürütüyor.

Terörle mücadelede yetersizliği yine ortaya çıkan sınır ötesi askeri harekâtların akıbetsizliğinin hesâbını vermeyen iktidardakilerin, “cumhur ittifakı” dışında kalan topyekûn muhalefeti, hatta milletin yarıdan fazlasını “teröristlik”le ithamla terör üzerinden siyasi istismara yeltenmeleri sürüklendikleri çıkmazı açığa çıkarıyor.

Mayıs seçimlerindeki sahte montajlı uydurmalarda açığa çıktığı gibi mahalli seçimlerde de terör “siyaset malzemesi” yapılıyor. “Terör” üzerinden kurulan kumpasla muhalefete sabotaj düzenleniyor. Bir dizi dezenformasyonla politik provokasyonlar ateşleniyor…

TERÖRÜN “SİYASİ MALZEME” YAPILMASI!

Görünen o k muhalefet, bir yığın isnad ve iftirayla topyekûn “hedef” alınıyor. Bütünüyle kriminalleştirilerek kutuplaştırıyor. İktidara yalakalık uğruna yine muhalefetin şehit cenâzelerine katılmaları engellenmeye çalışılıyor.

Saray’la işbirlikçisi bir partinin Genel Başkanının “cumhur ittifakı”nda yer almayan bütün partileri “teröre destek”le karalaması, siyasi rant uğruna terörü araçsallaştırılarak suiistimale yeltenmesi budan. Bundandır ki kışkırtıcı kirli “kimlik siyaseti” ve plânlı algı telkinleriyle siyaset yönlendiriliyor, kara propagandayla kitleler baskı altına alınmak isteniyor.

Oysa yirmi bir aydır yüz elliye yakın şehit verilen Pençe Kilit Harekâtı’nda teröre karşı sonuç alıcı etkili bir mücadele yapılamıyor; sürekli saptırmalarla kamuoyu oyalanıyor.  

Bu durumda, öncelikle dönemin İçişleri Bakanı’nın “30-40 terörist kaldı”, “ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz” söylemleriyle ileri sürdüğü “terörle mücadele” iddiasının altı boş çıkarken, iktidardakilerin her defasında meseleyi Meclis’ten kaçırmaları, muhalefete bilgi vermemeleri netâmeli terör eylemlerini karanlıkta bırakıyor.

Hâsılı, terör eylemleri, kan ve gözyaşı siyasallaştırılarak “seçim malzemesi” haline getiriliyor. 

İKTİDAR HESAP VERMELİ

“İktidara iliştirilmiş mihraklar”, siyasi rant devşirme uğruna çirkin siyasete devam ediyor. “İktidara iliştirilmiş mihraklar”, muhalefetin “Artık yeter, şehitler gelmesin; sorumluluğu olanlar hesap versin, bu işe bir çare bulunsun!” çağrılarından rahatsız.

Bu yüzden, muhalefetin artan terör eylemlerine dair soruları bile “teröre destek”le karalanıyor. sözkonusu operasyonların hedef, süreç ve sonuçlarının açıklanması çağrısı “şehidin acısı üzerine konuşmayalım’ diye karartılıyor.

Gelinen safhada iktidardakiler, evvela yirmi gün arayla aynı bölgede, aynı üste, aynı terör sızma baskınına uğrama zaafiyetinin hesâbını vermeli. 

Yapılacak olan, sırf siyasi rakiplerini “itibarsızlaştırma” işgüzârlığıyla “terörle işbirliği yaptıkları” yalanını yaydırıp ülkenin peşinen bölüp parçalanmasını körükleyen tahrikleri bırakmaktır. Terörle mücadele için milletin birliğini ve bütünlüğünü sağlamak, bütün milleti ve siyaseti terörle mücadele kararlılığı ve irâdesinin etrafında toplamaktır.

Terörle mücadele samimiyeti bunu gerektiriyor… 

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