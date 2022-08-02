Uyuşturucu felâketine tedbir alınmalı

Türkiye’de uyuşturucu kullanımının yaygınlaşmasına dair İyi Parti Genel Başkanı Akşener’in “Bir ülkede uyuşturucu ucuzsa, bilin ki her şey tatildir. Bir ülkede 100 liraya uyuşturucu satılıyorsa o ülkede o zaman bu uyuşturucu ucuz demektir ve bu ülkenin içine giriyor demektir” ifadesiyle, gezdiği yerlerde annelerin “aman öldük bittik!” diye çocukların uyuşturucu mübtelâsına kapıldıkları şikâyetlerini aktarıp, bu vahamete karşı köklü tedbirler almaya çağırması çocukların - gençlerin uyuşturucuyla saplandıkları ahlâkî erozyon bataklığını yeniden gündeme getirdi.

Ne var ki Akşener’in siyasi iktidara “görevini yapmak zorundasın, polemik yapamazsın, her yerde annelerin şikayeti uyuşturucu, demek ki bir yerlerde bir bozukluk var, bunun düzeltilmesi gerekiyor” ifâdeleri “tek kişilik hükûmet”te kutuplaştırma hastalığıyla yine polemik konusu yapıldı.

TÜRKİYE DÜNYADA BİRİNCİ

Oysa, Birleşmiş Milletler’in hazırladığı “2021 Dünya Uyuşturucu Raporu”na göre dünyada en fazla uyuşturucu ele geçirilen ülke İran olan İran’dan sonra Türkiye’nin ikinci sırada çıkması, en çok eroinin ele geçirildiği üç ülkeden birinin Türkiye olması, İran ve Pakistan’la beraber -2019’da- küresel pazar toplamının yüzde 48’ini oluşturması ve 20 tonla en fazla kokainin Türkiye’de yakalanması, vahameti ele veriyor.

Zira konunun uzmanları, bir ülkede yakalanan uyuşturucu miktarının o ülkedeki uyuşturucu ticareti ve kaçakçılığının göstergesi olduğuna, yakalanan uyuşturucunun kaçırılanın ancak yüzde 20’sini oluşturduğuna; buna göre dünyada yakalanan uyuşturucunun üçte birinin Türkiye’de yakalanmasının tam bir felâket olduğuna dikkat çekiyorlar.

Keza ülkede en az 100 ton uyuşturucunun üretilip dolaştığını, Avrupa ülkelerine gönderildiğini ve bu haliyle Türkiye’nin uyuşturucu ticareti ve kaçakçılığı geçiş ülkelerinin başında geldiğini belirtiyorlar.

VAHİM VAZİYET ORTADA…

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın, kokainin Güney Amerika’dan Avrupa ve Asya’ya sevkinde Türkiye üzerinden yeni bir rota oluştuğunu bildirmesi, Güney Amerika’dan sevk edilen kokainin Türkiye üzerinden Avrupa ve Asya’ya dağıtımını içeren rota ile 2016-2020 yıllarında kokainle mücadele verilerini içeren grafiğin yer aldığı paylaşımı da vahim vaziyeti ele veriyor.

Son iki yıldır yayımlanan raporlarda, Güney Amerika’dan Avrupa’ya sevk edilen kokain maddesi bakımından Türkiye’nin basamak haline geldiğinin delilleriyle vurgulanması, Türkiye’nin dünya “uyuşturucu trafiği”nin merkezinde yer aldığının bir diğer göstergesi oluyor.

Bundandır ki korkunç gerçeği ortaya çıkaran vahamete karşı etkin tedbirler almak yerine sırf siyasi mülahazalarla tepki gösterilmesi Türkiye’ye kaybettiriyor.

İktidar, muhalefetten ve kamuoyundan gelen ikazlara siyasi tehevvürlerle, basit siyasi rant hesaplarıyla mukabele ederek vahameti karambola getirmek yerine, gittikçe yaygınlaşan, ilkokul sıralarına kadar inen felâkete âcil önlemler almalı…