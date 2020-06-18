Bütün anketlerde oylarının gittikçe erimesi karşısında seçmeni tutma, kamplaştırma ve kutuplaştırmayla siyasi rekabet ve çatışma unsuru haline getirip Türkiye’nin gerçek gündemini saptırma ve değiştirme oyunları devam ediyor.

Son günlerde resmi rakamlarla beş bine yakın vatandaşın vefat ettiği Kovid 19 salgınında günlük “vak’a sayıları”nın 1.500’e yaklaşıp yeniden “iyileşen hasta sayıları”nı aşması ve Sağlık Bakanı’nın “tablo tersine döndü” ikrarıyla yeni “önlemler”den söz ediliyor.

Baştan beri doktorların, mesleki kuruluşların ve halk sağlığı uzmanlarının “iki veya üç haftalık tam karantina” çağrılarını “ekonomik kaygılar”la uygulamamakta direnen iktidarın, “vak’aların iki bini bulması halinde sokağa çıkma yasağı ve benzeri kısıtlamaların geri gelebileceği” uyarılarıyla yeniden başa dönme söylentileri ortasında karmaşa devam ediyor.

Son bir ayda gıda maddelerine yüzde 100’lere varan zamlara rağmen, pinpon sopası, saç jölesi ve tırnak makasının konulduğu “enflasyon sepeti” çarpıtmalı “uyduruk enflasyon”la çarşı pazarda en az yüzde 40’leri bulan halkın gerçek enflasyonunun sadece 1,36 artışla yüzde 11,39 gösterilmesi ve salgın sürecinde kapanan, mücbir sebeple kapatılan işyerlerine, küçük esnafa, işini kaybedenlere verilen “destek paketi”nin içinin boş çıkması karşısında iktidar yeni saptırmalara başvuruyor.

GÜNDEMİ KARARTAN OYUNLAR

Vakıa şu ki, Hazine Bakanının ileri sürdüğü ve “çarpan hesâbı”yla 375 milyonu bulduğu belirtilen ve Türkiye’nin nüfusuna oranlandığında her vatandaşa 4 bin 518 lira düşmesi gereken, ama nereye ve kime gittiği istifhamlarına konu olan “destek paketleri”nin içinin boş çıkmasına; özellikle ekonominin çöküşü vartasında baskılanıp gizlense de kat kat yükselen enflasyonla artan pahalılık, işsizlik ve ekonomistlerin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7’ye varacağını bildirdikleri “küçülme” karşısında siyasi iktidarın sıkışıp söyleyeceği sözü kalmamasına mukabil bu kez “Ayasofya tartışması” ortaya atıldı.

Ne var ki muhalefetin genel anlamıyla “olumlu” bakması, başta ana muhalefet sözcüsünün “Ayasofya’yı cami olarak açacaksanız açın, elinizi tutan mı var?” çıkışıyla ezberi bozulan, bilhassa İyi Parti’nin Meclis’e verdiği “Ayasofya’nın açılması” önergesine şaşırıp reddeden iktidar partisi, âlây-ı vâlâ ile büyük iddialarla gündeme getirdiği Ayasofya’nın açılmasını apar topar “Danıştay’ın kararı”na bağlama garabetini sergiledi.

Bu arada Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nın Meclis kürsüsünde bir kamu bankasında faize yatırıldığı açıklamasından sonra 15 Temmuz sonrasında şehit yakınları ve gazilere yardım amacıyla kurulan Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’nda toplandığı belirtilen 330 milyon bağış paralarının nereye gittiği sorularının karambola getirilmesiyle gündemi karartan oyunlar sahneleniyor.

Yine “Türkiye partisiyiz ve ülkenin bütünlüğünden yanayız” diyen eşgenel başkanları ile hâlen dokuz milletvekili hapiste olan ve seçilmiş belediye başkanlarının büyük bir kısmı yargısız infazla görevden alınıp yerlerine kayyım atanan, altı milyondan fazla oy almış Türkiye’nin ve Meclis’in üçüncü partisinin “adalet yürüyüşü” engelleniyor.

KAMUOYU ÂDETA BOĞDURULUYOR

Keza Adalet Bakanı’nın taahhüdüne rağmen “düşünce ve ifadeyi suç olmaktan çıkarmayan, yaptığı haberlerden dolayı tutuklu gazetecileri, sırf görüşlerinden dolayı içeride olan akademisyenleri, siyasetçileri tahliye ettirmeyen, yargının bağımsızlık ve tarafsızlığına hiçbir katkısı olmayan “yargı paketleri”nin üçüncüsünün Meclis’in önüne getirilmesiyle kamuoyunun bir süre daha oyalanmasında kullanılmasına hazırlanılıyor.

Ve gündem yığılmasında, bir yandan Suriye’nin kuzeyinde Fırat’ın doğusunda PKK’nın Suriye kolu PYD militanlarına -Cumhurbaşkanı’nın yakınmasıyla- 50 bin TIR aşkın ve iki bin kargo uçağıyla ağır silâh ve mühimmat desteğini verip ordu kurduran, terör örgütüne her türlü silâh, askeri eğitim ve lojistik destek veren ABD ve İsrail ile ilişkiler ve işbirlikleri ilerletilirken Kuzey Irak’taki Haftanin bölgesinde hava ve kara harekâtıyla terör örgütü kamplarının ateş altına alındığı duyuruluyor; daha önce defalarca yapılan operasyonların akıbeti sorgulanmadan…

Özetle, yapay gündemlerin biri bitmeden bir başkası savrularak kamuoyu âdeta boğduruluyor; Türkiye’nin gerçek gündemi saptırılıyor.

Asıl vak’a bu…