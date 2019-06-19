Yine TÜİK’in resmen tesciliyle…

Gündem 24 Haziran’da tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine kilitlenirken ekonomideki çöküntünün dalgaları devam ediyor.

TÜİK’in verilerine göre, yılın ilk çeyreğinde TL’deki sert değer kaybı, finansal koşullardaki sıkılaşma ve iç talepteki yavaşlamanın da etkisiyle ekonomi yüzde 2.6 daralmış.

İşsizlik, 2019 Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 334 bin kişi artarak 4 milyon 544 bine ulaşmış. İşsizlik oranı 4 puanlık artış ile yüzde 14,1 olmuş. Tarım işsizliği yüzde 16 artar ve genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 7,5 puanlık artış ile yüzde 25,2 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 4 puanlık artış ile yüzde 14,3 olmuş.

Bu arada gıda enflasyonu yüzde 32’yi aşarken, konut satışları yüzde 31.3 azalmış. Sanayi sektörü yüzde 4.3, inşaat sektörü yüzde 10.9 daralmış. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinde katma değer yüzde 4 azalmış.

İlgililer, diğer sektörlerde de daralmanın devam ettiğini, istihdamın düştüğünü, sektörün toparlanmasının en az 2.5 - 2 yılı bulacağını belirtiyorlar.

Ve yine bundandır ki, her ay “Bu da çok önemli” diye yeni bir “paket”i duyurup, “Önümüzdeki ay iyi olacak” diye ekonomide ümit pompalayan Hazine ve Maliye Bakanı’nın söylemlerinin aksine, her ay daha da kötüye gidiyor ve önümüzdeki aylarda krizden çıkışla düzelme ve büyüme ümidi azalıyor. Geçen yıl ve bu yıl hiçbir ilerleme olmadığını, ihracatta hareketlenme olması için henüz hiçbir olumlu işârete rastlanmadığını uyarıyorlar.

Özetle, TÜİK’in verileriyle ekonomik çöküş resmen tescil edilirken, sırf siyasi rant uğruna başta ekonominin iflâsı olmak üzere birçok hayati konu karambole getirilip nazarlardan kaçırılıyor.

Yazık değil mi bu ülkeye?

“10 GB internet veriyoruz!”

Hafta sonunda adayların televizyon tartışmasında, “millet ittifakı” adayı Ekrem İmamoğlu’nun “gençlerin Ekrem Abisiyim” ifâdesine nâzire olarak “genler benim kankam” diyen “cumhur ittifakı” adayı Binali Yıldırım’ın “Gençlere 10 GB internet bedava vereceğiz” sözü, siyasi iktidarın gençliğe hizmetinin kala kala “internet hizmeti”ne mi kaldığı yorumlarını beraberinde getirdi.

“Gençler için pek çok vaadi olduğunu” söyleyen AKP adayının, âdeta bir cep telefonu şirketinin târife satıcısı reklâmını yaparcasına “10 GB’le 1500 elektronik posta atacaklar, 150 saat müzik dinleyecekler, 1500 sosyal paylaşım yapacaklar ve 10 saat video izleyecekler” demesi tuhaf oldu.

Siyasi iktidarı ve özellikle Cumhurbaşkanı’nın eleştiren en ufak tweet atanların haklarında soruşturma açılıp derdest edildiği ortamda gençlerin hangi sosyal medya paylaşımını yapacağı merak konusu olurken, gençliğin ahlâkî, sosyal, ekonomik - işsizlik, eğitim başta olmak üzere onca devasa problemi dururken...