"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 EKİM 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Yine “yeni anayasa” oyalaması

Cevher İLHAN
06 Ekim 2021, Çarşamba
Altı siyasî parti temsilcisinin Meclis’te “güçlendirilmiş parlamenter sistem” ortak paydasında mutâbakata vararak “yol haritası”nı hazırlayıp milletin takdirine sunma müzâkereleri kamuoyunda büyük ilgi uyandırırken, daha şimdiden muhalefete psikolojik üstünlük sağlamış.

“Kimin aday olacağı” girdabından çıkılarak, millete “demokratikleşme deklarasyonu” ile ortak cumhurbaşkanı adayının uzlaşılan programı hayata geçirme takvimi protokolüyle muhalefet ön almış.

Öncelikle kuvvetler ayrılığının ikamesi, “temsilde adâlet”, 12 Eylül’den kalma siyasi partiler ve seçim yasalarının demokratikleştirilmesi, Meclis’in yasama fonksiyonu ile yürütmeyi denetim işlevinin etkin kılınması, HSK yapısının düzeltilmesiyle yargının siyaset güdümünden çıkarılması temel esasları üzerinde tekmil edilecek “program”ın genel başkanlarca birlikte deklare edilmesi çok önemli.

Bundandır ki defalardır kamuoyuna vaad ettiği ve altı aydır bir mesâfe alınmayan “yargı reformu”nu unuttururken, “yolun sonu”nu gören siyasi iktidar, koltukta kalmak uğruna bir defa daha canhıraş “yeni anayasa” ve “seçim sistemi” nevzuhur uyduruk tartışmalarını tetikliyor… 

SAHTE - SUNÎ GÜNDEM TEZGÂHI…

Vakıa şu ki muhalefetin “demokratik parlamenter sistem” hamlesinin millet nezdinde bulduğu yüzde 70’e varan geniş desteğe karşı “iktidar cephesi” tam bir panikte. Ekonomiden eğitime, sağlıktan tarıma çöküşün, dış politikada duvara toslamanın sorumlusu “tek kişilik yönetim”i ikamenin peşinde. Bu hedefle “yeni anayasa” göz boyamasını ortaya atıyor.

Gerçek şu ki “AKP-MHP bloku”, “demokratik bir anayasa”yı değil, bu perdede totaliter “sistem”i ayakta tutma ve iktidar koltuğunda kalma peşinde; siyasi rant projesine malzeme hazırlıyor. Bunun için yeniden “oyalama ve aldatma oyunu” kuruyor. 

Ne var ki halen yüz binlerce kamu görevlisini KHK’lerle sorgusuz-sualsiz istihbarat ihbarları ve isnadlarla vazifelerinden ihrâç eden, on binlerce vatandaşın yargısız infazla yıllardır tutuklu kalmasına sebep olan, iktidara en ufak bir eleştiride bulunan, bir tweet atan vatandaşları derdest eden, Türkiye’yi AİHM’de düşünce ve ifade özgürlüğünden en fazla mahkûm olan ülkeler listesinde ilk sıraya sokan siyasi iktidarın bir “demokratik anayasa” yapacağına kimse inanmıyor. 

Zira Türkiye’yi “demokrasi endeksi”nde “hibrit-melez demokrasiler” kategorisine indiren, düşünceyi ifadede, “dünya basın özgürlüğü”nde 180 ülke arasında 152. sıraya, Kosta Rika, Uruguay, Papua Yeni Gine’nin gerisine düşüren “tek kişilik yönetim”in demokratikleşme irâdesi bulunmuyor. 

Bu bakımdan AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmadığı, tepeden “tâlimat”la yargının bağımsızlığıyla tarafsızlığının berhava edildiği, milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılıp içeriye atıldığı, seçilmiş belediye başkanlarının hiçbir yargı kararı olmadan görevden alınıp yerlerine yandaşların atandığı; yanlışları eleştiren gazetecilerin ve vatandaşların “cumhurbaşkanına hakaret”ten hapse atıldığı, savcılıklardaki soruşturmaların 160 bini aştığı vartada “yeni anayasa” lâfı da AKP-MHP’nin kotarmak istediği tamamen sahte-sunî bir gündem saptırma tezgâhı olarak sırıtıyor. 

MAKSAT, “UCÛBE SİSTEM”İ TAHKİM

Aslında, yapılmak istenen, Bahçeli’nin daha önce “parlamenter sistemi toz ve tortularından temizleyip ‘yeni sisteme müzahir ve müstahak bir anayasa” ikrarıyla, yürütmenin yanısıra yasamayla yargıyı “tek kişi”nin güdümüne sokan “ucûbe sistem”e hilelerle bir “anayasa” uydurmak. 

Keza “seçim sistemi”yle oynamak. Oysa “ittifak sistemi”nde MHP için kerhen getirilen “yüzde 7 seçim barajı” ile partilerin seçime girmelerine kongre şartının kaldırılmasının hiçbir hükmü kalmamış. AKP’nin “az oyla çok koltuk” kumpaslı “daraltılmış bölge” dayatmasına ise MHP yanaşmıyor. Ve siyasi rant hesaplı seçim sistemiyle oynama oyunu yine kadük kalıp iktidarın elinde patlıyor.

Kısacası “yeni anayasa”da maksat, Meclis’i meşgul ettirmek, halkı bir süre daha oyalamak, bir iki “makyaj değişiklik”le toplumda dalga dalga yükselen “sistem eleştirileri”ne karşı “yanlışların düzeltildiği” propagandasını yapmakla “tek kişilik otoriter yönetim”i tahkim ve idame ettirmek.

Çöken ekonomiyi, resmi rakamlarla yüzde 20’lere dayanan, gerçekte yüzde 44’ü aşan enflasyonu, pik yapan faizi ve dövizi, zam sağanağını, ayyuka çıkan yolsuzlukları, hırsızlıkları, rüşveti, kara para aklamasını, siyasetçe korunan uyuşturucu kaçakçılığı ve ticaretini karambola getirmek...

Ama boşuna.Artık ne yapsa dikiş tutmuyor, tutmayacak.

Okunma Sayısı: 318
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yeni anayasa gündemi sun’i

    'Her ateş ve öksürük Kovid -19 değil'

    Parlamenter sistem için güçbirliği

    Paravan şirketler yasaklanmalı

    Çocuklarda psikolojik sorunlar artıyor

    Devlet 235 milyar TL açık verdi

    Elektriğe zam oldu mu, olacak mı?

    Vaka sayısı 30 bine yaklaştı

    Fransa’da üniversiteliler gıda kuyruklarında

    Elektronik sigara uyarısı

    Kılıçdaroğlu: Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek

    Çinli eski polisten 'Doğu Türkistan' itirafları

    BM: Mozambik'te silahlı gruplar çocukları kullanıyor

    Yarın İstanbul'da toplu ulaşım ücretsiz olacak

    Hulusi Akar'dan Yunanistan'a 'diyalog' çağrısı

    İsrail, evlilik arefesindeki gence kendi evini yıktırdı

    Boğaziçi yapılaşmaya mı açılıyor?

    MGK’ya bir AYM freni daha

    Mercan resiflerinin yüzde 14’ü, 10 yıldan kısa bir sürede yok oldu

    Rize'de zor saatler

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yargıya güven ve 15-20 Temmuz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Talimatla tarım ve kredi ve “satış”
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Bu nefisle ne yapmalıyım?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Sadrâzam öldü; İstanbul kurtuldu (1)
    Genel

    Parlamenter sistem için güçbirliği
    Raşit YÜCEL

    Abdulmalik Atom
    Ali FERŞADOĞLU

    Şefkat ölçülü olmalı
    Faruk ÇAKIR

    Marketler savaşı mı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.