Zamlarla bütçe açığı kapatılıyor!

GÜNDEM

Son iki ayda doğalgaza yüzde 30 zam yapılması “doğalgaz zamlarının arkasında ne var?” sorusunu sorduruyor. Petrol fiyatlarının uzun süredir küresel çapta düşüşte olmasına rağmen, yanlış enerji politikaları ve bütçe açığı dolayısıyla Hazine’nin kaynak ihtiyacı olduğunu belirtiliyor. Bütçe açığındaki artışın sürmesiyle yeni kaynak ihtiyacını tekrar ortaya çıkaracağı doğalgaz zamları önemli bir işlev göreceği kaydediliyor.

Bu konuda, Petrol Mühendisleri Odası Enerji Politikaları Çalışma Grubu Başkanı Necdet Pamir’in Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre değerlendirmesiyle, 2018 yılı Ocak-Temmuz döneminde 45 milyar TL açık veren bütçe, 2019 yılı Ocak-Temmuz döneminde 68.7 milyar TL açık vermiş. (DW Türkçe, 6.9.19)

Yine bu hususta yazar İbrahim Kahveci’nin, “BOTAŞ’ın ticarî alacakları 2018 yılında 4,9 milyar liradan 13,7 milyar liraya yükseliyor. Çünkü mal sattığı alıcılardan tahsilat sorunu var. Ve bu sorun dolayısıyla BOTAŞ’ın sadece 2018 yılında borçları 10,2 milyar liradan 26,6 milyar liraya yükseliyor. Kısaca ciddî bir tahsilat sorunu yaşanıyor” tesbiti dikkat çekici. (Karar, 6.9.19)

Bu açıdan, “Hükümet, zam ihtiyacının dolar kurundaki artıştan doğduğunu söyleyebilir. Ama kurdaki artışın da hükümetin yanlış ekonomi ve dış politikası nedeni ile ortaya çıktığını biliyoruz.

Özetle, küresel piyasalarla uyumlu olmayan doğalgaz zam dalgasının arkasında, aşırı dışa bağımlılığı haline getirilen yanlış enerji politikalarıyla bütçe açığı olduğu tesbiti yapılıyor.

GARABET

Helikopter şirketiyle ihaleden dolayı...

Malûm geçen ay cayır cayır orman yangınlarının günlerce söndürülmemesine karşı Türkiye’de yangın söndürme ve su boşaltma uçak filosunun bulunduğu belirtilerek, daha düne kadar İsrail ve Yunanistan’daki yangınları söndürmeye gönderilen uçaklar, şimdi ne oldu da yangınları söndürmüyor?” tepkileri verilmişti.

Tarım ve Orman Bakanı’nın Rusya’da BE-200 yangın söndürme uçağını test ederek inceleyip “Uzun amandır takip ettiğimiz, Türkiye’de ormanlarda yangınla mücadelede kullanabileceğimiz bir uçak” diye konuşması, orman yangınların söndürme uçaklarını yeniden sözkonusu etti. (gazeteler, 9.9.19)

Özellikle İzmir’deki orman yangınından sonra, Türk Hava Kurumu yangın söndürme uçakları ile müdahale edilmemesi tartışmasında Tarım ve Orman Bakanı, “Üç tane uçak motoru arızalı şekilde duruyor, üç tanesi de yağ akıtıyor” demişti.

Bakan’ın eleştirine karşı, tatbikatla kurumun elinde tonlarca su sıkacak Orman Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne bağlı uçuşa elverişli uçakların çalışır ve sağlam olduğu tescil edildi. Sebebi araştırıldığında, Bakanlığın bir özel bir helikopter şirketi ile yaptığı ihaleden dolayı Türkiye’nin elindeki yangın söndürme filosunun söndürmeye katılmasına müsaade edilmediği ortaya çıktı.

Kısacası, dolar üzerinden İstanbul Havaalanına yolucu garantisi, Osman Gazi Köprüsü’ne dolar üzerinden 45 bin araç geçişi verildiği gibi helikopter firmasıyla yapılan anlaşmada da uçuş garantisi verilmiş; ve şimdi de bu kotayı doldurması için ormanların cayır cayır yanması pahasına uçaklara müsaade edilmeyip konunun siyasallaştırıldığı garabeti sergileniyor.

VAZİYET

Sınıf mevcutları 40 ve üstü!

Yeni eğitim-öğretim yılı açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı, “Şu anda Türkiye genelinde ortalama -sınıf mevcudu- 30 ve altı. Çok nadirdir bunun dışında olan. Şimdi 20 kişilik sınıfların olduğu okullarımız da var” demiş. (AA, 9.9.19)

Oysa daha ilk günde başta İstanbul ve Ankara olmak üzere büyükşehirlerde özellikle Anadolu liselerinde öğrencilerin 40 ve üstü hatta 50 kişilik sınıflara sığdırıldığı olduğu ortada.

Görünen o ki, eğitim sendikalarının da araştırmasıyla, verilen vaadlerin aksine sınıf mevcutlarının düşülmesi bir yana her defasında artmış.

Egitim-İş İstanbul şubesi yöneticilerinin araştırmasıyla, birkaç yıl öncesinde Anadolu Lisesi ve Anadolu Meslek Liseleri’nde sınıf mevcutları zorunlu olarak 30’dan fazla olamazken geçtiğimiz yıl bu rakam 34’e çıkarılmış; bu yıl 40 mevcuda göre “planlama” yapılmış. Sadece İstanbul’da 700’ün üzerinde okulun sadece 25 tanesinde sınıf mevcutları 34’te tutulmuş. Diğerlerinde sınıf mevcutları 40 olarak ayarlanmış.

Özetle vaziyet şu ki, siyasî iktidar eğitimin de fizikî altyapısını yeterince hazırlayamayıp geliştirememiş; ilk ve orta öğretimde sınıflarda yine 40, 50 öğrenci istif edilmiş. Ve bu durumda, “30-20 kişilik sınıflar” söylemi altı boş bir iddiadan ibaret kalıyor…