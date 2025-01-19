Gürcistan’da neler oluyor?

Avrupa Birliği Güney Kafkasya’da ne yapmak istiyor, sınırlarını genişletmek peşinde mi?

Trump’ın Kanada ve Grönland’ı almak istemesi gibi. Gürcistan ve Ermenistan’ı AB’ye alma planları yapılıyor. Ermenistan yönünü Avrupa’ya çevirdiğini her fırsatta söylemekle birlikte Rusya ile olan bağlarını da tartışmaya açmış durumda. 1991’de Sovyetlerden bağımsızlıklarını kazandıktan sonra her iki ülke yönünü Avrupa’ya yönelmiş durumda. Azerbaycan-Karabağ savaşı sırasında Rusya’dan tam destek alamadılar ve 24 saat süren bir savaş sonrası Karabağ, Azerilere geçmişti. Bir diğer gelişme, Putin’in Ermenistan’a geldiğinde, yakalanması için meclis kararını Paşinyan’ın çıkarmış olması. Tüm bu gelişmeler kuzeydoğu sınırımızda yönünü AB’ye dönmüş politikalar izleyen komşularımızın varlığını gösteriyor.

AB ile üyelik müzakerelerini başlatma çabaları sürerken, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze’nin bu süreci askıya aldığını açıklaması sonrası, başkent Tiflis’te halk sokaklarda polisle çatışmaya başladı. Kobakhidze, Batı’nın desteklediği güçler, Cumhurbaşkanı Zurabişvili ve muhalefetin bu eylemleri kışkırttıklarını, sokak eylemleri ile hükümeti devirmeye çalıştıklarını söylüyor. Gösteriler hükümetin, müzakere sürecini 4 yıllığına askıya alma kararı sonrası başladı. Ayrıca maddi hasarlarla birlikte tutuklananlar da var. ABD ve AB, Gürcistan hükümetine karşı yaptırımlar uygulamaya başladı. Bu da şimdiki hükümeti zor duruma sokmuş durumda. AB ile görüşmelerin yeniden açılması konusunda ciddi baskılar söz konusu. Eski Cumhurbaşkanı Zurabişvili AB’ne girme noktasında istekli olurken halkın gösterilerine de destek veriyor. Başbakan ise AB’ne girme noktasında isteksiz davranıyor. Devletin tepesindeki iki yetkili bu noktada görüş ayrılığında. Özellikle Başbakanı “Rusya yanlısı” gibi gösteren bu gelişmeler sonrasında, sokak gösterilerinin hızı artmış durumda.

Burada zihinleri zorlayan konu ise, Gürcistan’ın AB’ne alınması ne anlam taşır sorusu. Türkiye, 1975’ten beri AB’nin kapısında fakat henüz tam bir üyelik almış değil, sadece her iki tarafın çıkarları doğrultusunda işleyen bir gümrük birliği anlaşması söz konusu.

Gürcistan’ı AB’ye alma noktasında ortak görüş belirten Avrupa Birliği, bir nevi sokakların karışmasına da davetiye çıkarmış durumda, bu konuda komisyonların kurulması ve çaba sarf edilmesi önemli. Gürcistan’ı bünyesine almak isteyen AB sınırların bütünlüğünü ve güvenliğini ve serbest dolaşımı nasıl sağlayacak? AB üyesi olan Gürcistan NATO ya girmek isterse ne olacak. Türkiye daha önce yaşadığı İsveç sendromu şeklinde bir dayatmaya zorlanır mı? İkinci bir Ukrayna hadisesi mi planlanıyor. Rusya bu konuda uyandı. Ukrayna bataklığında hayli zorlanıyor ve politikalarını buna göre kurmaya çalışıyorsa da Tiflis’te Rus yanlısı hükümet iş başında. Ukrayna’da savaşacak asker bulamadığı için Kuzey Kore’den ve

Suriye’den bölgeye asker sevk etti. Başbakan AB ye girme konusunda çok istekli değil ve 4 yıl sonrasına atıfta bulunuyor. Şu an sokaklarda yaşanan gösteriler, ABD ve AB destekli olabilir mi? NATO’nun Gürcistan ile genişlemesi nihaî hedef mi? Kazakistan’da tutmayan plan Gürcistan’da tutar mı? ABD, Karadeniz’de mutlaka farklı bir müttefik peşinde olabilir mi? Rusya’nın güneyinde ABD’nin varlığı mı planlanıyor? Bu senaryo akıldan uzak tutulmamalı.

Yeni seçilen Cumhurbaşkanı (Parlemento seçti) AB görüşmelerinin şimdilik askıya alınmasını destekliyor bu tavır olayları biraz daha tetiklemiş durumda. Yeni Cumhurbaşkanı başbakanla ortak hareket ediyor görünümde. Eski (Halk seçti) Cumhurbaşkanı Zurabişvili görevinden bir nevi zorla istifa ederken hayli drendi ve seçimlerin Rus müdahalesi ile manipüle edildiğini iddia etti.